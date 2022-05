–

Desde muy tempranas horas de la ma帽ana hasta que entra la noche, miembros del pueblo Wix谩rika avanzan a pie desde sus tierras ancestrales, establecidas entre los estados de Guadalajara y Nayarit, hasta llegar al Palacio Nacional, Ciudad de M茅xico; un total de 900 kil贸metros.

Su objetivo es caminar hasta Ciudad de M茅xico, para que les sea atendida la exigencia de la restituci贸n de sus tierras. Hasta el momento han avanzado 580 km en 22 d铆as.

El mandatario mexicano, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, no le ha dedicado ni un minuto al tema en sus conferencias matutinas. Por otra parte, se ha dejado ver el oportunismo pol铆tico, como la aparici贸n improvisada del gobernador de Jalisco, quien provoc贸 una escena de solidaridad al doceavo d铆a de que la caravana inici贸.

En conferencia de prensa, realizada este lunes (16), los integrantes de la caravana se deslindaron de pertenecer a cualquier partido pol铆tico, as铆 como de ser financiados por alguna instancia.

鈥淣o hay nadie detr谩s de nosotros como pueblo Wix谩rika鈥, se帽al贸 el ind铆gena Oscar Hern谩ndez Hern谩ndez, quien es comisariado de bienes comunales de la comunidad Wix谩rika. 鈥淣i un partido pol铆tico nos ha estado financiando. Muchos de los funcionarios que no les caemos bien como pueblos originarios seguramente est谩n pensado de que alguien est谩 detr谩s de nosotros鈥.

Con una mezcla de rabia y cierta calma, Ubaldo Valdez Casta帽eda, comisionado agrario de la comunidad Wix谩rika de San Sebasti谩n Teponahuaxtlan y Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bola帽os, en Guadalajara, Jalisco, expresa, 鈥渆st谩n cansados nuestros pies, pero estamos m谩s cansados de esperar la justicia, para que se nos restituyan nuestras tierras, eso s铆 es un verdadero cansancio鈥.

El pueblo Wix谩rika es uno de los pueblos m谩s grandes de M茅xico, con un territorio de m谩s de 240 mil hect谩reas, donde siembran sus alimentos y reproducen su cotidianidad pero, sobre todo, donde realizan sus ceremonias ancestrales 鈥渃on la tierra y el universo鈥, como lo describe el ind铆gena Valdez.

Tierras

Desde 15 a帽os atr谩s, han emprendido una disputa jur铆dica por el despojo de m谩s de 11 mil hect谩reas de tierras, ocupadas, principalmente, por ganaderos de la regi贸n.

Son 81 ganaderos que, en la zona de Huajimic, municipio de La Yesca, en el estado de Nayarit, tienen en sus manos 10448 hect谩reas. Otras 800 hect谩reas han sido invadidas en Puente de Camotl谩n, del mismo municipio.

Seg煤n el abogado de la comunidad, Carlos Gonzales, en el primer caso, 鈥渉asta el d铆a de hoy, la comunidad ha logrado que se ejecuten 4 expedientes por 290 hect谩reas, lo cual es aproximadamente el 2%, una superficie insignificante鈥, dijo.

El abogado agrario destaca que se est谩 efectuando una violaci贸n grave de derechos humanos sobre diversos convenios y tratados internacionales, al no resolverles el problema del despojo de esta tierra a este pueblo. Tan solo en Wajimik 鈥渆n total estamos hablando de 54 juicios鈥, asevera Gonzales.

Este pueblo originario es reconocido por conservar fuertemente su lengua y sus tradiciones. Con esta caravana a pie, hombres, mujeres y ni帽os que la componen, buscan ser atendidos por el presidente L贸pez Obrador, 鈥減ara que dialoguemos y platiquemos y nos comente cu谩l va a ser el mecanismo o c贸mo va proceder para que se nos restituyan las tierras que nos han invadido y que hemos ganado en los tribunales agrarios鈥, sostiene el comisariado de bienes comunales de la comunidad Wix谩rika.

Silencio

A unos cuantos d铆as para arribar a Palacio Nacional, hasta el momento, la respuesta por parte del mandatario mexicano ha sido el absoluto silencio. 鈥淟贸pez Obrador no se ha pronunciado al respecto y, con esto, vuelvo a reafirmar que en M茅xico los pueblos ind铆genas somos los invisibles, los sin voz, los sin derechos. Solo en el discurso est谩 el 鈥榩rimero los pobres, primero los pueblos originarios鈥欌, ha se帽alado Sitlali Chino Carrillo, presidenta de la Concertaci贸n Agraria de la comunidad.

La presidenta argumenta que la lucha y resistencia por sus tierras comprende m谩s de 60 a帽os. Por ello, sostiene Chino, 鈥渧enimos caminando como manifiesto para que se nos atienda鈥, ya que 鈥渆n M茅xico, es el mismo Estado que nos despoja de nuestras tierras, de nuestra identidad, tambi茅n de nuestra lengua. Y sino es as铆, que se nos demuestre con hechos, que se nos atienda el conflicto agrario鈥.

Esta caravana empez贸 el 25 de abril y se plane贸 durante todo un a帽o en sus asambleas, 鈥減or la falta de inter茅s por parte del gobierno para restituir las tierras鈥, agrega el comisionado Valdez.

Tras el silencio del presidente de M茅xico, existe una preocupaci贸n latente por parte de los integrantes de la caravana. No obstante, han anunciado que no regresar谩n a sus comunidades de origen hasta que se les restituyan sus tierras.

L贸pez Obrador, desde que asumi贸 el poder, ha usado despectivamente ciertos conceptos, principalmente, contra pueblos originarios que defienden sus territorios. Por ello, el pueblo Wix谩rica ha puntualizado, 鈥渘o somos conservadores, no somos liberales, no somos dem贸cratas, no somos de derecha, nos somos de izquierda. Somos pueblos originarios del norte de Jalisco, que lucha, para seguir seduciendo a las deidades de nuestro universo y, sobre todo, a la madre tierra鈥.

Los miembros de esta caravana esperan tambi茅n visitar la C谩mara de Diputados, como un derecho al ser mexicanos, donde tambi茅n se sumar谩n m谩s pueblos originarios, su objetivo es dar un mensaje al pa铆s sobre la situaci贸n que viven como pueblos.

鈥淓n unos d铆as m谩s vamos a convocar a otros pueblos. De hecho, otros pueblos ya se est谩n sumando a esta caravana, de la dignidad y conciencia. 驴Por qu茅 dignidad? porque los pueblos debemos tener dignidad, que no se nos pisote茅 la dignidad. 驴Y por que conciencia? tenemos que mostrar el verdadero rostro del pueblo de M茅xico, esto es un ejercicio de hacer conciencia, en la caravana鈥, sobre todo del despojo, anuncia el comisionado Valdez.

Al cierre de esta nota, la Caravana de la Dignidad y Conciencia est谩 por cumplir 23 d铆as caminando y, hasta el momento, se han sumado expresiones de solidaridad a su paso, desde comida, hospedaje y el apoyo de otros pueblos. En la Universidad de Guadalajara se cre贸 un centro de acopio de v铆veres.

Desde el 9 de mayo, por decisi贸n en asamblea, tambi茅n se ha sumado a la caminata el Consejo Regional Wix谩rika por la Defensa de Wirikuta y en Contra de la Miner铆a en su territorio.