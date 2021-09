Cárceles, proletariado y capitalismo. Trabajo penitenciario y capital.

–

C谩rceles, proletariado y capitalismo. Trabajo penitenciario y capital.

El s谩bado 28 de agosto, con motivo de la semana internacional en solidaridad con los presos anarquistas, La Revoltosa organiz贸 un evento solidario. En 茅l se di贸 una charla acerca del trabajo penitenciario y el capitalismo. Aqu铆 os dejamos la memoria editada de dicha charla.

Tambi茅n puedes descargar la charla en formato PDF, pinchando aqu铆.

Introducci贸n: motivos y objetivos.

Este texto no pretende ser (aunque en parte los sea) una cr铆tica general al sistema jur铆dico, como tampoco pretende ser una cr铆tica general al sistema carcelario y punitivo. Los objetivos de las presentes l铆neas tienen un car谩cter m谩s concreto, m谩s focalizado. Y si bien en el fondo del asunto est谩n presentes las cr铆ticas a los sistemas jur铆dicos y carcelarios, y, en general a la sociedad capitalista que engendra, a su manera, estos sistemas, el objetivo primero y principal de este texto se centra en el an谩lisis cr铆tico del trabajo penitenciario.

Sin embargo sabemos que en sociedad ninguna relaci贸n puede ser aislada de las dem谩s. Ning煤n hecho puede ser encerrado en una probeta y ser estudiado sin atender al medio que lo rodea, que lo engendra y que lo determina. Nuestra tesis al respecto es clara: no podemos entender el trabajo penitenciario fuera de las l贸gicas sociales que impone la dictadura del capital. No podemos atender el trabajo penitenciario sin atender el sistema Estatal que lo asegura, y sin atender el sistema capitalista que lo orienta e impone.

Ahora bien, una cosa es contextualizar material y socialmente nuestro objeto de an谩lisis, y otra cosa bien distinta es perder el foco de nuestra cr铆tica. La cr铆tica al sistema capitalista debe ser una cr铆tica amplia y compleja, que parta de todas las realidades afectadas por la dictadura del valor. No nos oponemos a una cr铆tica general del sistema capitalista, todo lo contrario, creemos que el objetivo 煤ltimo de todo an谩lisis debe ser el derrocamiento revolucionario de la dictadura burguesa. Pero creemos que buena parte de esta cr铆tica anticapitalista, aunque no toda, debe fundamentarse y apoyarse en los estudios concretos de los distintos fen贸menos que engendra y determina el propio capitalismo. As铆 nuestra tarea es ir desenmascarando las formas concretas en las que se presenta el capitalismo para luego relacionarlas entre s铆 creando una cr铆tica compleja y fuerte que sirva de herramienta en el porvenir de un proceso revolucionario contra el capital y contra todas las dem谩s instituciones que le son complacientes.

As铆 creemos que entendieron el an谩lisis te贸rico los grandes autores socialistas. El an谩lisis como una forma de transformar el mundo. Como una teor铆a enfocada a la praxis. Y como una teor铆a que s铆 bien cr铆tica ampliamente el capitalismo como sistema general, tambi茅n parte de los estudios concretos de las realidades creadas y afectadas por el capitalismo. As铆 encontramos los estudios de Engels sobre el problema de la vivienda, o sobre el campesinado o el cristianismo. Los estudios de Marx sobre los procesos revolucionarios en Espa帽a o en Francia. Los an谩lisis de Kropotkin sobre la ciencia o sobre las c谩rceles. Etc.

Creemos, en fin, que a nadie se le ocurrir铆a decir que estos autores se olvidaron de la cr铆tica del capitalismo al centrarse en realidades m谩s concretas y menos generales. Todos estos escritos y observaciones parten del an谩lisis de realidades concretas, pero, en sus entra帽as, esconden una cr铆tica total y compleja al sistema que crea dichas realidades: el capitalismo. Lo positivo del enfoque materialista al que nos adscribimos es que los fen贸menos se entienden como el resultado de una infraestructura. Todo fen贸meno va a mostrar en s铆 mismo las din谩micas de la infraestructura que lo genera. La c谩rcel, la religi贸n, la estructura social, la familia, etc. esconden en su seno las l贸gicas del capitalismo. Criticar estas instituciones es criticar su origen, es criticar el capitalismo.

Eso s铆, aqu铆 debemos de andar con pies de plomo. No podemos caer en el error de pensar que los problemas de explotaci贸n capitalista se resuelven atacando a estas instituciones y no la realidad material que las determina. Una misma instituci贸n puede tener diversos or铆genes. As铆 sabemos que la familia es una instituci贸n presente en sociedades que, ni con mucha imaginaci贸n, se pueden catalogar como capitalistas. Lo mismo podemos decir de la c谩rcel, la religi贸n y de otros tantos fen贸menos. El capitalismo no es la familia, ni la religi贸n nitampoco la c谩rcel. El capitalismo es la forma de estructurar la familia, la religi贸n y la c谩rcel en beneficio de los inter茅s burgueses. Atacar a la familia sin atacar al capitalismo es un esfuerzo sin resultados. Debemos andar con precauci贸n, dec铆amos, pues este ha sido uno de los mayores errores de la socialdemocracia y de otras teor铆as contrarrevolucionarias que, sin pretender cambiar la realidad material, han pretendido, con desastrosos resultados, transformar el papel y la naturaleza de los fen贸menos sociales.

Por aclarar, lo que estamos diciendo es que la realidad de los fen贸menos es concreta, no abstracta ni universal. La forma de los fen贸menos depende de las realidades materiales en las que est谩n insertos. Y que si lo que pretendemos es transformar la realidad, no se puedencambiar los fen贸menos sin cambiar las condiciones materiales, pues son estas 煤ltimas las que posibilitan y determinan la existencia de los fen贸menos sociales. Atacar la familia en abstracto es una absurdez, como lo es no atacar el papel de la familia en un sistema social en concreto.

Para construir una cr铆tica general del sistema en el que vivimos debemos criticar los fen贸menos concretos que se generan. Debemos ir relacion谩ndolos entre s铆, descubriendo en ellos las l贸gicas de un capitalismo que luego debe ser atacado, pues aquello que relaciona todos aquellos fen贸menos es la realidad material de la dictadura del valor.

Ahora bien. Como hemos dicho m谩s arriba, el presente texto se va a centrar en el an谩lisis concreto del trabajo penitenciario. En coherencia con lo dicho en las p谩ginas anteriores, no podemos aislar este fen贸meno del conjunto de la sociedad capitalista. Como, seguramente,tampoco podemos entender la sociedad capitalista tal y como es sin atender al trabajo penitenciario.

Es la realidad material del capitalismo la que genera la idea del trabajo penitenciario. No es casualidad, por tanto, que este concepto nazca al calor de las revoluciones burguesas (capitalistas) de los siglos XVIII y XIX. Las necesidades materiales del capitalismo llevan a crear el trabajo penitenciario. Por tanto, de la misma forma que atacando el trabajo asalariado atacamos el sistema capitalista que lo genera. Atacando el trabajo penitenciario tambi茅n atacamos el conjunto de relaciones de producci贸n capitalistas.

Madrid.

Agosto de 2021.

Bases ideol贸gicas del sistema carcelario y el trabajo penitenciario.

La prisi贸n, en su funci贸n de retener a las personas bajo una pena de castigo o prevenci贸n, ha existido en numerosas sociedades, y en casi todos los momentos hist贸ricos. Pero, como advertimos en la introducci贸n, el an谩lisis de cualquier fen贸meno social, incluido el de la prisi贸n, debe ser contextualizado y no puede ser reducido a m铆nimo ni a absolutos.

El papel de la prisi贸n que en estas l铆neas vamos a analizar es el papel de la prisi贸n al interior de unas realidades materiales en concreto. Nuestra intenci贸n es analizar el papel de la prisi贸n en la construcci贸n y en el mantenimiento del sistema econ贸mico capitalista. Y, m谩s en concreto, nuestra intenci贸n es la de analizar el papel del trabajo penitenciario en los procesos de acumulaci贸n de capital. Queremos saber en qu茅 beneficia al capitalismo la c谩rcel, en general, y el trabajo penitenciario, en particular. Queremos saber de qu茅 manera se asegura el capitalismo, y el Estado, este beneficio. Y queremos saber, en fin, el papel del trabajo penitenciario en el capitalismo.

Para ello, primero debemos interrogarnos acerca de c贸mo y cuando surge el sistema penitenciario tal y como lo conocemos. Nosotros, apoy谩ndonos en las teor铆as de autores como Rusche, Kircheimer, Melossi, etc. decimos que la c谩rcel como hoy la conocemos, la c谩rcel burguesa, nace al calor de las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII. Primero en Estados Unidos, luego en Francia y m谩s tarde en el resto del continente europeo.

La c谩rcel burguesa, decimos, se diferencia de otros sistemas de pena, en que, su objetivo, no es ni el castigo f铆sico, ni el encierro improductivo. La c谩rcel burguesa se levanta sobre los principios de la disciplina y la producci贸n. El objetivo, ya no es, deshacerse del 鈥渃riminal鈥, sino transformarlo en ciudadano. La c谩rcel burguesa quiere, manifiestamente, reinsertar a los criminales.

Este es el objetivo de Bentham, padre del utilitarismo, e ide贸logo del sistema carcelario moderno: el pan贸ptico. Es Bentham el primero en hablar de reinserci贸n, de educaci贸n y de trabajo al interior de las c谩rceles. Bentham es el ide贸logo de la disciplina, de la funci贸n productiva, econ贸mica, y utilitarista del sistema carcelario.

La burgues铆a, ya no ve a los criminales como monstruos, sino como posible mano de obra. La burgues铆a ve al criminal como un enfermo que se puede curar. Obviamente, la burgues铆a, en un ejercicio de individualizaci贸n, niega las causas sociales del crimen, y, construye, un marco individual y biogr谩fico en el cual, el preso es el responsable 煤nico de su crimen. La burgues铆a, como fil谩ntropa, tiene el objetivo de transformar al enfermo en ciudadano, para luego, transformar al ciudadano en obrero.

Ante esta explicaci贸n individualista, los socialistas respondemos con la m谩xima de que cada sociedad tiene los criminales que se merece. Dec铆a Kropotkin que 鈥渓a sociedad entera es responsable de todo acto anti-social en su seno cometido. Tenemos [dec铆a] nuestra parte degloria en los actos y las producciones de nuestros h茅roes y de nuestros genios. La tenemos tambi茅n en los actos de nuestros asesinos鈥[1]. 驴Acaso, decimos, no tiene culpa una sociedad, de que sus ciudadanos, condenados a la pobreza, atenten contra la propiedad de los m谩s ricos? 驴Acaso, decimos, no tiene culpa una sociedad, de que sus ciudadanos, educados en la inmoralidad, comentan actos inmorales?

El crimen, decimos, es un fen贸meno social, y como tal, est谩 determinado por las condiciones materiales y sociales de su tiempo. Sin embargo, la burgues铆a, que por ideolog铆a, ignora las causas sociales de los actos individuales, cree hallar en el castigo individual la soluci贸n del crimen.

Bentham, convencido de que el preso tiene que ser tratado como un ciudadano corrompido, y no como un monstruo. Crea todo un complejo arquitect贸nico e ideol贸gico para reinsertar a los ciudadanos m谩s desviados del quehacer social. Sabemos, pues, que el objetivo de Bentham es transformar a los presos en ciudadanos productivos, en obreros.

Pero, no estar铆amos hablando de los deseos de Bentham si estos no hubieran orientado el sistema penitenciario europeo y espa帽ol. Podemos decir, muy a nuestro pesar, que la teor铆a de Bentham era una teor铆a de praxis.

La divisi贸n de los presos, la vigilancia, el trabajo, la vestimenta, la educaci贸n, etc. son novedades introducidas por la teor铆a de Bentham en los sistemas penitenciarios, y que, aun, hoy en d铆a, constituyen la base de los sistemas carcelarios europeos. Es cierto que sus ideas arquitect贸nicas ya han sido abandonadas. Las formas octagonales y las torres de inspecci贸n que caracterizaban las c谩rceles del siglo XIX y XX, han sido sustituidas por c谩maras de vigilancia y habitaciones de pantallas. La forma ha cambiado, pero, en esencia, el m茅todo de la inspecci贸n sigue estando presente. Como siguen estando presente, aun con modificaciones, las ideas de Bentham acerca del trabajo penitenciario.

鈥淓l horror de una prisi贸n no debe recaer sobre la idea del trabajo, sino sobre la severidad dela disciplina, sobre un vestido humillante, sobre un alimento grosero, sobre la privaci贸n de lalibertad. la ocupaci贸n, en vez de ser un castigo para el preso, debe conced茅rsele como un consuelo y un placer [鈥 el trabajo forzado no est谩 pensado para las c谩rceles [鈥 el trabajo debe durar todo el d铆a, pero ser谩 conveniente que se sucedan tareas diferentes. [鈥 la feliz idea de mezclar, pues, las ocupaciones es buena para la econom铆a de las casas de penitencia鈥[2]

El trabajo, nos dice Bentham, no puede ser forzado, sino que tiene que ser una realidad queel propio preso acepte de buen gusto. La prisi贸n debe inculcar en el preso los valores del trabajo. La prisi贸n, en fin, debe demostrarle al preso que el trabajo es bueno, beneficioso. Elobjetivo de la prisi贸n es el de disciplinar al preso para que acepte de buen gusto los intereses de la clase burguesa.

Por el camino, no obstante, tambi茅n nos dice Bentham, que el trabajo es bueno para la econom铆a, y que, por tanto, el trabajo penitenciario tiene que estar regido por los intereses, no del Estado, sino del empresario privado. En definitiva, aunque el trabajo penitenciario est茅 orientado a la disciplina del preso, no tiene porqu茅 renunciar a la productividad inmediata que genera. As铆, se nos dice: 鈥渓a administraci贸n por contrato [la que Bentham defiende], es la de un hombre que trata con el Gobierno, que se encarga de guardar y mantener a los presos a tanto por cabeza, y que aplica el trabajo en la industria de ellos a su provecho personal鈥[3].

Al fin, a grandes rasgos, est谩 es la idea que sigue gobernando los sistemas penitenciarios dehoy en d铆a. El objetivo, es disciplinar a los presos en favor de los intereses burgueses, y, paraello, se ofrece a los presos, o estudiar, o trabajar generando beneficios a las empresas. No hay nada mejor, en fin, que disciplinar ganando dinero, o por lo menos, reduciendo los costes de la disciplina.

El trabajo de Bentham, empapa el sistema carcelario moderno occidental, y m谩s en concreto, el sistema carcelario espa帽ol. Las ideas de Bentham llegan a Espa帽a en el siglo XIX de la mano de grandes ilustrados y de instituciones como la Real Sociedad Econ贸mica Matritense de Amigos del Pa铆s. Est谩 instituci贸n escribe en 1820 un informe en el cual se defienden y se elogian las ideas del pan贸ptico. Poco despu茅s, las ideas de Bentham se materializar谩n en leyes. El C贸digo penal de 1822 y la Ordenanza general de Presidios del Reino de 1834 recogen las ideas de Bentham.

M谩s tarde, y tras la sustituci贸n del CP de 1822 por el C贸digo Narv谩ez de 1848, ya en el siglo XX el Real Decreto de 5 de mayo de 1913 materializa hasta la actualidad, y con pocas alteraciones, las ideas del pan贸ptico. Una ideas que, como decimos, y defienden autores como Garc铆a Vald茅s y Mar铆a Jes煤s Miranda, siguen presentes a trav茅s de la Constituci贸n de 1978 y el Reglamento Penitenciario de 1996.

Ahora bien, los sistemas penitenciarios no solo han sido construidos por las ideas de Bentham y sus contempor谩neos. De hecho, sus ideas solo responden a las necesidades reales de su tiempo. Lo que motiva este pensamiento en concreto es una realidad material concreta, una realidad productiva en espec铆fico. Es por ello por lo que debemos de analizar la relaci贸n hist贸rica de la c谩rcel con el capital atendiendo a la realidad, y no a las ideas, que la hicieron posible. No porque desde帽emos el papel de las ideas sino porque las ideas son hijas de la realidad que las origina. No podemos, en fin, decir que las ideas son algo separado de la realidad. La realidad crea unas ideas, y al fin, estas ideas van modificando una realidad, que, con el tiempo, genera otras ideas.

C谩rceles y capital. Una relaci贸n hist贸rica y material.

Para analizar el surgimiento de la c谩rcel, debemos de mirar m谩s all谩 del siglo de Bentham, m谩s all谩 de la 茅poca de la burgues铆a, la industria y el capital:

A finales del siglo XIV y principios del siglo XV, en la baja edad media, la burgues铆a comienzaa ganar poder e influencia social. La acumulaci贸n de riqueza por parte de las clases burguesas lleva a los reyes y se帽ores a favorecer los intereses de la burgues铆a en detrimento de los intereses aristocr谩ticos. Paralelamente, la situaci贸n de un campo cada vez m谩s empobrecido provoca un 茅xodo rural hacia las ciudades. En ellas la demanda de trabajo es apabullante y los delitos contra la propiedad comienzan a generalizarse y a crecer exponencialmente.

Ante ello las leyes se transforman: los delitos contra la propiedad aumentan, y las penas ya no pueden basarse en el pago de multas por la sencilla raz贸n de que el que roba por necesidad no tiene las propiedades suficientes como para pagar o devolver lo robado. Hasta este momento, en una sociedad agraria, los delitos contra la propiedad apenas exist铆an, y la mayor铆a de las leyes europeas, contemplaban, ante los actos delictivos penas econ贸micas o privativas de libertad. Solo en ocasiones excepcionales se contemplaban penas corporales y ejecuciones. Sin embargo, la realidad material ha cambiado, y el trabajador que antes pose铆a ciertos medios de producci贸n ahora no posee nada. El campesinado y el siervo se ha convertido en proletario. As铆, ante una nueva realidad material, las penas se transforman.

Entre los siglos XV y XVI se produce un aumento considerable de las penas corporales y las ejecuciones. Ante una masa de criminales despose铆dos, las leyes no pueden exigir la retribuci贸n del delito con el pago de multas. Incrementan as铆 las penas corporales y las ejecuciones. La burgues铆a, cada vez m谩s irritada con el aumento de aquellos que atentan contra su propiedad, promueve la pena capital y corporal. En un momento hist贸rico en el que la demanda de trabajo superaba con creces la oferta de trabajo de la burgues铆a, el valorde la fuerza de trabajo era m铆nimo, y en consecuencia, el valor de la vida del que tan solo posee su fuerza de trabajo, tambi茅n lo era. El cambio en los modos de producci贸n, ha generado un cambio en los m茅todos de castigo. Incluso la consideraci贸n moral del preso se ha transformado.

Pero la realidad material sigui贸 transform谩ndose empujada por la fuerza de su pasado. La burgues铆a aument贸 en n煤mero y cada vez demandaban m谩s y m谩s bienes de consumo. Paralelamente, las guerras, el hambre y las epidemias diezmaban la poblaci贸n. Adem谩s, el perfeccionamiento de las t茅cnicas y el desarrollo tecnol贸gico genero un aumento de la especializaci贸n y la cualificaci贸n de los trabajos.

Todos estos factores sumados y unidos a la falta de medios de transporte y a las leyes que imped铆an la libre circulaci贸n de individuos pobres, generaron una situaci贸n en la que el valorde la fuerza de trabajo se increment贸 y, con ella, el valor de la vida de los proletarios.

El proletariado, ante la escasez de los de su clase y ante el aumento en la demanda de fuerza de trabajo, adquiri贸 cierto poder: los sueldos aumentaron, y los burgueses, indignados, comenzaron a demandar una legislaci贸n que protegiese sus intereses. Los gobiernos, entonces, presionados por la burgues铆a centraron sus esfuerzos en incrementar lapoblaci贸n. Tal era la preocupaci贸n que hasta algunos gobiernos prohibieron la inmigraci贸n bajo pena de muerte. El objetivo era que la oferta de fuerza de trabajo aumentase, y, con ella, disminuyesen los salarios.

Es en este periodo de alta escasez de fuerza de trabajo cuando los gobiernos comienzan a perseguir a las organizaciones obreras que piden un aumento de los salarios y una reducci贸n de las jornadas. Las leyes se van transformando, y, cada vez defienden m谩s los intereses de la clase burguesa. Los obreros militantes son perseguidos, los salarios regulados, y el trabajo infantil incentivado. Hacen falta obreros, y las legisladores lo saben.

Las medidas tomadas por los Estados no son suficientes por lo que el derecho penal se transforma para perseguir el fin de aumentar el n煤mero de trabajadores que la burgues铆a demanda. Surgen aqu铆 todas aquellas leyes que proh铆ben la pobreza y la mendicidad. La mendicidad se transforma moralmente, y ahora, en vez de ser auxiliada, es castigada. Los Estados, en fin, no pueden permitirse tal desperdicio de fuerza de trabajo.

A finales del siglo XVII surgen las casas correccionales con el fin manifiesto de transformar a los vagos y vagabundos en trabajadores eficientes. En este momento, la empresa privada, laburgues铆a, comienza a hacer uso de la mano de obra de los internos en la casas correccionales. Nace, en definitiva, el trabajo penitenciario.

Los presos, que en su mayor铆a son vagabundos perseguidos, son utilizados para solventar la falta de fuerza de trabajo. La burgues铆a, encuentra en la prisi贸n, parte de la soluci贸n a sus problemas de falta de mano de obra. En el siglo XVIII, coincidiendo en tiempo con Bentham, las casas correccionales eran ya una realidad extendida por todo el territorio europeo.

En estos momentos, se impone la idea del criminal como alguien a reinsertar. La sociedad yano busca la venganza sino que busca la productividad y la eficiencia. Con el capitalismo surge la idea del preso como mano de obra a explotar. Ahora, la pena, el castigo, se mide en tiempo y no en severidad. Al fin, el tiempo, es la unidad de medida del trabajo.

Esta forma de entender la pena ha quedado grabada en los sistemas penitenciarios actuales. Y si bien las condiciones de salubridad de los penales han mejorado, la funci贸n de la prisi贸n sigue siendo la misma que hace dos siglos.

Los sistemas penitenciarios actuales empujados por un capitalismo que requiere m谩s formaci贸n y cualificaci贸n han transformado su apariencia, pero conservado su funci贸n. La obligatoriedad del trabajo ha sido sustituida por la obligatoriedad de la cualificaci贸n. Pero, en esencia, la funci贸n es la misma: garantizar el abastecimiento de mano de obra que demanda la burgues铆a.

Realidad del proletariado penitenciario en el Estado Espa帽ol.

La realidad del trabajo penitenciario en Espa帽a es una realidad compleja, bastante ambigua en cuanto a su regulaci贸n, y tremendamente opaca en cuestiones de derecho laboral y empresas contratantes.

Empecemos, no obstante, a abordar el trabajo penitenciario por sus bases jur铆dicas. Al fin y al cabo, una de las funciones del Estado es la de facilitar y asegurar la explotaci贸n capitalistamediante la aprobaci贸n de leyes que protegen los intereses burgueses. Aceptamos, pues, esta premisa ya que no por casualidad la constituci贸n reconoce en su art铆culo 33.1 el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

En Espa帽a el trabajo penitenciario est谩 reconocido por el art铆culo 25.2 de la constituci贸n espa帽ola que dicta que 鈥淓n todo caso [el privado de libertad] tendr谩 derecho a un trabajo remunerado[4]鈥 Complementariamente, esta forma especial de relaci贸n laboral aparece regulada, principalmente, por dos leyes. De un lado el Reglamento Penitenciario; y de otro el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio.

El Reglamento Penitenciario, aprobado en 1996, regula en su Cap铆tulo IV la llamada 鈥淩elaci贸n laboral especial penitenciaria鈥. Este Reglamento establece torpemente en su art铆culo 133 el 鈥渄eber de trabajar鈥. As铆, el trabajo no s贸lo conforma un derecho del preso, como dicta la constituci贸n, sino que tambi茅n constituye un deber del encarcelado. Ante este imperativo una primera cuesti贸n nos asalta al momento. 驴Est谩 esta ley amparando el trabajo forzado?

No. O, por lo menos, no exactamente. El concepto de trabajo que asume el Reglamento Penitenciario es amplio y no es asimilable al concepto de 鈥淩elaci贸n laboral especial penitenciaria鈥, una categor铆a que la legislaci贸n reserva para los trabajos remunerados que se realizan en los talleres y economatos.

El 鈥渄eber de trabajar鈥 del que habla el Reglamento parece referirse al deber del preso de desempe帽ar ciertas obligaciones (Art. 5 del Reglamento Penitenciario). El 鈥渄eber de trabajar鈥 se refiere, por tanto, al conjunto de actividades no remuneradas que el privado de libertad debe cumplir. Hablamos por tanto de un concepto de trabajo distinto al convencional, no reducible al trabajo realizado en los talleres.

De acuerdo con la legislaci贸n. El sistema penitenciario espa帽ol diferencia entre los trabajos no remunerados y los trabajos remunerados. Los primeros son denominados trabajos no productivos, y, los segundos son llamados trabajos productivos o trabajos en r茅gimen de relaci贸n laboral especial. La naturaleza de estos 煤ltimos trabajos no es 鈥渙bligatoria鈥. La de los primeros depende.

En el caso de los trabajos no remunerados (o no productivos), el Estado parece diferenciar entre los trabajos (o tareas) de obligado cumplimiento. Y el conjunto de los dem谩s trabajos no remunerados y de car谩cter 鈥渧oluntario鈥 (Prestaciones personales en servicios auxiliares, talleres ocupacionales, etc).

En estos casos de trabajo no remunerado el Estado se apropia, pues no compra, la fuerza detrabajo de los presos con el fin manifiesto de reducir los costes de mantenimiento de los complejos carcelarios. En este sentido el Estado (convertido en clase empleadora) en vez decomprar la fuerza de trabajo del preso a precio de mercado, se la apropia a un coste invariable: el de la manutenci贸n del preso.

De esta manera la persona presa se ve obligada a ceder, que no a vender, su fuerza de trabajo con el objetivo de no ser castigada, o, en el mejor de los casos, con la esperanza de ser recompensada con ciertos beneficios penitenciario.

Toscamente el preso puede ser visto como un proletario, pues 鈥渧ende鈥 su fuerza de trabajo a cambio, no de dinero, sino de seguridad y comida. El preso 鈥渧ende鈥 su fuerza de trabajo para asegurarse una vida medianamente soportable. Sin embargo, en esta afirmaci贸n hay dos matices fundamentales que, aparentemente, y advertimos que solo a priori, imposibilitan la asimilaci贸n del preso con el proletario.

El primer matiz nos advierte de que el preso, al contario que el proletario, no tiene la 鈥渓ibertad鈥 de negarse a ceder su fuerza de trabajo. En el caso de negarse ser谩 castigado. El segundo matiz, derivado del primero, nos advierte de que el preso, siempre, y al contrario que el proletariado, tiene asegurada la manutenci贸n.

驴Existe, por tanto, una diferencia real entre el preso y el proletario, o esta, tan solo, es aparente?

El proletario se ve obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario con el que poder comprar comida y con el que poder satisfacer otras necesidades vitales. El preso, por su parte, se ve obligado, por las condiciones materiales de su pena y por la coerci贸n f铆sica, aintercambiar su fuerza de trabajo, no por un salario, sino, directamente por comida y por seguridad. Lo que var铆a entre ambas realidades materiales es el proceso intermedio de transformar el salario en mercanc铆as que permitan la propia producci贸n, la propia subsistencia.

En esencia, decimos, que la realidad material del preso desenmascara la realidad del proletariado. Y que, si bien hay diferencias entre ambas categor铆as, estas quedan reducidas a la nada: a la mediaci贸n intermedia del salario. Pues, incluso cuando se pudiese contrargumentar que el proletario tiene la libertad de vender o no su fuerza de trabajo, se puede responder que la libertad del proletario de negarse a vender su fuerza de trabajo es la libertad del proletario de decidir libremente matarse de hambre.

El proletariado vende su fuerza de trabajo para asegurarse su propia producci贸n (su propia subsistencia), pues el valor de la fuerza de producci贸n del proletario, cuando esta fuerza se convierte en mercanc铆a, es el valor de la propia producci贸n del proletario. 驴Acaso la realidaddel preso es distinta? 驴Acaso el preso, a cambio de su propia producci贸n (manutenci贸n), no cede su fuerza de trabajo?

Aqu铆 advertimos una realidad: el preso tiene asegurada la manutenci贸n porque est谩 obligado, coercitivamente, a ceder su fuerza de trabajo. El proletario, por su parte, no tiene asegurada la manutenci贸n porque tiene la 鈥渓ibertad鈥 de decidir si vender su fuerza de trabajo o morir de inanici贸n. La 鈥渓ibertad鈥 de la que goza el proletariado no es m谩s que utop铆a ya que la realidad material dicta que el proletariado, se ve obligado a decidir entre morir de hambre o vender su fuerza de trabajo al conjunto de la clase burguesa.

En resumen: la relaci贸n productiva preso-estado y proletario-burgu茅s es, en esencia, id茅ntica, pues ambos se ven obligados a ceder su fuerza de trabajo para asegurarse la propia subsistencia. En unos media el salario, en otros no. En unos la libertad es anulada de facto, en otros de iure. Estas son las 煤nicas diferencias entre las realidades materiales del preso y el proletariado. Sus intereses son los mismos: subvertir la relaci贸n de dominaci贸n que les impide ser propietarios de su propia capacidad de subsistencia. El preso es proletariado. El Estado es burgu茅s.

Ahora bien. Independiente de la relaci贸n de producci贸n del preso para con el Estado-burgu茅s. 驴Cu谩l es el fin de dicha relaci贸n productiva? 驴Generar capital? Parece que no.

Aqu铆, en los fines de la actividad, radica la diferencia del preso y el proletario. Aunque, sea dicho, esta diferencia en el fin de la relaci贸n de producci贸n, no modifica, en nada la realidadmaterial del preso o del proletariado, realidad que, en esencia, es la misma.

La relaci贸n proletario-capitalista tiene un fin productivo. La relaci贸n preso(proletario)-Estado(capitalista) no tiene un fin productivo, o al menos, no principalmente.

El objetivo inmediato del trabajo penitenciario 鈥渘o productivo鈥 no es producir capital, sino disciplinar a la poblaci贸n improductiva, para que, una vez fuera de prisi贸n, produzca capital. Aunque, todo sea dicho, la l贸gica del beneficio sigue estando presente, y, a trav茅s de la obligatoriedad de determinados trabajos, el Estado se ahorra unos cuantos millones de euros. Adem谩s, el objetivo de la disciplina es generar obreros productivos que, a largo plazo, generen capital.

Ahora bien, la finalidad de la relaci贸n de los presos que trabajan en los llamados trabajos productivos es distinta, aunque solo a corto plazo, a la finalidad de la relaci贸n de los presos no trabajadores. La primera relaci贸n tiene la finalidad inmediata de producir capital. La segunda la finalidad inmediata de disciplinar obreros que, en un futuro, generen capital.

As铆, en los trabajadores productivos la relaci贸n entre preso-estado se ve ampliada, y en consecuencia, modificada. El preso trabajador adquiere una doble naturaleza que le ata a dos relaciones productivas distintas. En tanto que preso cede su fuerza de trabajo. En tanto que obrero vende su fuerza de trabajo, y, ahora s铆, en una situaci贸n material que le permite decidir sin verse conducido a la a inanici贸n.

Este 煤ltimo hecho es el que determina los bajos salarios percibidos por el obrero encarcelado. El empresario, ya no tiene que pagar por la fuerza de trabajo del obrero la cantidad de dinero que ese mismo obrero necesita para subsistir, sencillamente porque ese obrero, en la c谩rcel, ya tiene asegurada parte de su subsistencia. Ante un mismo trabajo, el empresario pagar谩 m谩s al obrero en libertad que al obrero encarcelado por la simple raz贸n de que el primero tiene que costearse su propia manutenci贸n y el segundo no. El trabajo penitenciario vislumbra el valor de la fuerza de trabajo.

En resumen: el trabajo penitenciario productivo tiene la virtud de reducir los costes de producci贸n del empresario, quien, al contratar a un preso, en vez de a un obrero libre, se ahorra hasta dos tercios del coste salarial[5]. Y todo ello aun cuando el valor producido por la fuerza de trabajo del preso es exactamente el mismo al producido por la fuerza de trabajodel proletario.

Ahora bien. Atendiendo a la ley, el trabajo productivo penitenciario constituye un relaci贸n asalariada (remunerada) regulada por el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio.

Es en este tipo de trabajo penitenciario cuando m谩s se vislumbra el papel capitalista de la c谩rcel. Es a trav茅s de esta forma jur铆dica de clasificar el trabajo penitenciario, cuando el Estado vende la fuerza de trabajo de los presos a la burgues铆a.

Este 煤ltimo matiz nos obliga a hacer un par茅ntesis, debemos, pues, de aclarar una cuesti贸n. Una cuesti贸n que nos obliga a matizar la asimilaci贸n del preso con el proletariado. Aunque, en esencia, el preso y el proletario est谩n sujetos a la misma relaci贸n de producci贸n; ambos se ven obligados a vender su fuerza de trabajo y ambos poseen los mismos intereses. Existe un matiz que no podemos obviar y que nos impide asimilar en su totalidad la realidad material del obrero con la del proletario.

El preso no es poseedor de su propia fuerza de trabajo. El proletario s铆. El poseedor de la fuerza de trabajo del preso, durante su permanencia en prisi贸n, es el Estado, no el propio preso. Al menos, en relaci贸n con los trabajos obligatorios no remunerados. En este sentido, y solo en este, la figura del preso est谩 m谩s cerca de la realidad del esclavo que de la realidad del proletario.

Sin embargo, y pese a lo dicho, en nada cambia este hecho la realidad a la que se ve sometida el preso en comparaci贸n con la realidad a la que se ve sometida el proletariado, pues, en buena medida, la fuerza de trabajo del proletariado, si bien no es propiedad del empresario-individuo, si es propiedad de la case burguesa en su conjunto, a no ser, claro est谩, que el proletario se niegue, a cambio del hambre, a entregar su fuerza de trabajo.

Cerrando el par茅ntesis, y siguiendo con lo dicho m谩s arriba, el objetivo principal, y casi 煤nico, de la c谩rcel es el de convertir a individuos no productivos y que atentan contra la propiedad[6], en individuos productivos que respetan la propiedad. Este es el motivo y la raz贸n de todos los programas de inserci贸n laboral y toda la promoci贸n y obligatoriedad de los ciclos formativos y educativos. Hacer de la c谩rcel un f谩brica de obreros d贸ciles es el objetivo. En este sentido, la c谩rcel, en el capitalismo, tiene el objetivo de ampliar cuantitativa y cualitativamente la clase proletaria. Hacer m谩s y mejores obreros. As铆, la c谩rcel,tras el cumplimiento de la condena por el preso, cede la fuerza de trabajo, no al preso ya libre, sino al conjunto de la clase burguesa, pues al fin, el preso libre, convertido en proletario, se ve obligado o bien a vender su fuerza de trabajo a un burgu茅s, o bien a volver a delinquir, o bien a morir de hambre.

Sin embargo, este objetivo disciplinario, como tambi茅n hemos observado, se puede ampliar, se puede hacer a煤n m谩s provechoso para los intereses burgueses. La c谩rcel puede pasar de ser un espacio estrictamente disciplinario, a ser un espacio productivo. Es en este momento cuando hace su aparici贸n el que hab铆amos denominado 鈥渢rabajo productivo en talleres鈥 o trabajo penitenciario remunerado.

El trabajo productivo remunerado o el 鈥渢rabajo en r茅gimen de relaci贸n laboral especial鈥 est谩 regulado, en Espa帽a, por el organismo p煤blico TPFE (Trabajo Penitenciario y Formaci贸npara el Empleo). Este organismo, dependiente del ministerio de interior es el contratante delos reclusos, el responsable de sus salarios, y, en buena parte, el responsable y garante de los derechos laborales de los presos.

Pero, 驴Para qui茅n trabajan los presos? Pues bien, los presos, que siempre son contratados por el TPFE, pueden trabajar o bien para el propio estado, o bien para empresas que hayan firmado un acuerdo con el estado. En este 煤ltimo caso 驴Qu茅 empresas utilizan mano de obra de personas presas?

La respuesta no es tan sencilla como podr铆a parecer en un primer momento ya que los acuerdos entre el TPFE y las empresas no son de dominio p煤blico. No obstante, podemos saber que en su mayor铆a no son empresas demasiado grandes. Esto, tiene cierto sentido, pues, como dec铆amos, la contrataci贸n de presos reduce los costes de producci贸n.

En la actualidad el TPFE mantiene relaci贸n con m谩s de 130 empresas, y, contrata a uno 3.500presos. Aunque, como el propio TPFE afirma, su objetivo es alcanzar el pleno empleo carcelario.

El trabajo carcelario productivo encierra otra realidad que, a煤n, no ha sido contemplada: los trabajadores penitenciarios constituyen un dep贸sito de mano de obra para todas aquellas actividades productivas que no encuentran la suficiente oferta de trabajo en el mercado. Es decir, los presos aseguran la producci贸n de aquellas tareas que ning煤n otro trabajador quiere realizar. En este sentido, y tambi茅n en muchos otros, el preso tendr铆a un papel productivo an谩logo al del trabajador migrante.

Esta realidad ha sido demostrada en la historia en m谩s de una ocasi贸n. Los presos, han sidoutilizados para la realizaci贸n de los trabajos menos demandados por el proletariado en libertad. El ejemplo m谩s reciente lo contemplamos en el Reino Unido. Este Estado capitalista, al salirse de la Uni贸n Europea, ha sufrido la salida acusada de buena parte de los trabajadores migrantes. De esta manera, la demanda de trabajadores en determinados sectores supera con creces a la oferta. No hay trabajadores ingleses que oferten su fuerza para desempe帽ar el trabajo que antes realizaban los trabajadores migrantes. Ante esta situaci贸n la burgues铆a inglesa en vez de aumentar los salarios para atraer m谩s oferta de trabajadores, se plantea la contrataci贸n de trabajadores penitenciarios. 驴Por qu茅? Muy sencillo: los costes de producci贸n son menores. La ganancia aumenta en la medida que disminuye el salario. Adem谩s para el burgu茅s, existen otras ventajas. Por un lado, los trabajadores presos, no se pueden negar a vender su fuerza de trabajo a tal o cual empresa, pues es el Estado, y no ellos, quien decide la empresa contratante de su fuerza de trabajo. El preso trabaja en el trabajo que el estado le ofrece. Por otra parte, y aunque desconocemos la realidad inglesa, con total seguridad, los trabajadores presos no podr谩n asociarse en igual 鈥渓ibertad鈥 que los trabajadores libres.

En Espa帽a, la realidad, no es muy distinta. Al ser el TPFE el 煤nico contratante de los presos, los trabajadores, s贸lo pueden 鈥渆legir鈥 entre los puestos ofrecidos por el propio TPFE. El Estado, a trav茅s de la figura del TPFE, cumple la misma funci贸n, no de un empresario, sino de la burgues铆a en su conjunto. El preso no elige a qui茅n vende su fuerza de trabajo, y, si lo elige, lo elige entre el conjunto limitado de ofertas del TPFE.

Ahora bien, la actuaci贸n del TPFE est谩 regulada por Real Decreto 782/2001, de 6 de julio. Esta ley establece ciertos m铆nimos en las condiciones laborales de las personas presas. Sobre todo, en lo relativo a seguridad y accidentes laborales. Esta ley, tambi茅n, clasifica el trabajo penitenciario como una relaci贸n laboral especial por lo que el trabajo penitenciario no est谩 sujeto a lo establecido en el estatuto de los trabajadores. Esto significa, que, por ejemplo, los trabajadores no tienen el derecho de cobrar el salario m铆nimo interprofesional.

En cuanto a otros derechos laborales, podemos decir que los presos disfrutan, o deber铆an disfrutar, de una jornada laboral de 8 horas, y de un mes de vacaciones. As铆 mismo, y como defienden ciertos abogados, los presos trabajadores, seg煤n la ley, deber铆an poder sindicarse y disfrutar de ciertos derechos sindicales como el de asociaci贸n, huelga, etc. Sin embargo, la realidad material del preso, imposibilita, en la pr谩ctica, el disfrute de gran parte de estos derechos, sobre todo, los ligados al derecho sindical. Al fin y al cabo, la funci贸n de la c谩rcel es la de crear obreros, no militantes. As铆 mismo, debemos de matizar, adem谩s, que las mujeres presas, suelen tener peores sueldos y unas condiciones laborales m谩s precarias.

En definitiva, en su relaci贸n con las empresas privadas el TPFE ofrece a sus presos para multitud de tareas: confecci贸n, envasado, fabricaci贸n de mobiliario, servicios de call-center, etc.

El TPFE en la pr谩ctica cumple dos funciones. Por un lado funciona como una ETT que ofrecea las empresas privadas los trabajadores que necesita y a un precio inmejorable. Seg煤n los 煤ltimos datos el TPFE vende la fuerza de trabajo de unos 2.800 presos.

Por otro lado, el TPFE cumple la funci贸n de empresa p煤blica puesto que emplea a los presos para que estos trabajen en el mantenimiento de los propios muros que los encierran.Entre talleres de servicio, talleres de producci贸n propia y talleres de economato el TPFE emplea a unos 11.000 presos.

Como final, y a modo de reflexi贸n, diremos que, en un alarde de sadismo del TPFE, son los propios presos los que confeccionan los uniformes de sus carceleros, cobrando, en ocasiones, hasta menos de un euro la hora. De la misma forma, son los presos los encargados de confeccionar las togas de los jueces. Acabamos, pues, con la idea de que sinel trabajo penitenciario los jueces y carceleros quedar铆an al desnudo.

ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES!

Conclusiones.

En relaci贸n con el nacimiento de la c谩rcel en el capitalismo, hemos dicho que:

los intereses burgueses son los que propician el nacimiento de las c谩rceles. Los sistemas penitenciarios est谩n determinados por la realidad material de su tiempo. Y es la realidad capitalista la que impone la forma actual de la prisi贸n y los castigos.

En relaci贸n con los objetivos del trabajo penitenciario en beneficio de los intereses burgueses, hemos observado, que:

1. El trabajo obligatorio, tiene el objetivo primero de disciplinar al preso, es decir, el objetivo es hacer de una persona no productiva, una persona productiva. Para ello, el Estado obliga al preso a hacer determinados trabajos obligatorios y a participar, o bien en talleres ocupacionales, o bien en talleres productivos o bien en actividades formativas. Por otra parte, este trabajo productivo no remunerado, que legalmente se denomina no productivo, ahorra costes al Estado en el mantenimiento de los complejos carcelarios.

Realidad a la que tambi茅n ayudan las actividades voluntarias realizadas tanto por trabajadores no remunerados (actividades auxiliares), como trabajadores productivos (talleres de producci贸n y economatos),

2. El trabajo productivo, el realizado en talleres, cocinas, economatos, etc. y que es, en todo caso remunerado, cumple con varios objetivos a la vez:

a. Ahorrar costes de mantenimiento de los complejos penitenciarios.

b. Ahorrar costes de producci贸n a los empresarios contratantes de la mano de obra presa.

c. Y, asegurar la mano de obra de las actividades productivas menos demandas.

En relaci贸n con las relaciones productivas que mantienen los presos con el Estado hemos dicho que:

1. Los trabajadores no remunerados, es decir, aquellos que realizan trabajos obligatorios y actividades voluntarias no asalariadas, tiene una relaci贸n productiva con el estado que se caracteriza por la cesi贸n de su fuerza de trabajo a cambio de su propia subsistencia. En esencia, aunque con diferencias, esta relaci贸n productiva es similar a la relaci贸n que guarda el proletariado con el conjunto de la clase burguesa.

2. Los trabajadores remunerados, a parte de estar sujetos a la relaci贸n productiva que se acaba de describir, tambi茅n est谩n sujetos a una relaci贸n productiva en la cual, libremente, y dentro de los limites impuestos por el Estado, pueden vender su fuerza de trabajo a cambiode una cantidad de dinero que les permite, no asegurarse su subsistencia, pues eso ya lo tienen asegurado, sino asegurar otras necesidades vitales como su propia reproducci贸n (pago de pensiones a sus hijos), o la satisfacci贸n de ciertas necesidades no aseguradas por el Estado.

Anexo I: tipos de trabajo penitenciario.

El trabajo penitenciario, seg煤n la ley y las relaciones productivas a las que est谩 sujeto el preso, se puede dividir en:

1. Trabajo no remunerados. Tambi茅n llamados no productivos.

2. Y trabajos remunerados. Llamados productivos o 鈥渞elaci贸n laboral de r茅gimen especial鈥.Este tipo de trabajos son asalariados y el fruto de su trabajo puede beneficiar o bien al propio sistema penitenciario, o bien a una empresa privada.

A su vez, los trabajos no remunerados se subdividen en:

1. Trabajos obligatorios de mantenimiento y limpieza. (Art铆culo 5 del Reglamento Penitenciario)

2. Trabajos auxiliares.

3. Talleres ocupacionales.

4. Trabajos obligatorios de formaci贸n y reinserci贸n. (Art铆culo 5 y 122 del Reglamento penitenciario)

