Carl Einstein(Vida y obra)

Carl Einstein (1885-1940). Naci贸 el 26 de abril de 1885 en Neuwied, Renania-Palatinado, (Imperio alem谩n) y muri贸 (suicidio) el 5 de julio de 1940 en Lestelle-B茅tharram, Pirineos Atl谩nticos, Aquitania, (Francia) a los 55 a帽os.1鈥 2鈥

Fue un influyente escritor, historiador de arte, critico y anarquista alem谩n, unas delas figuras mas importantes en la historia del movimiento vanguardista.

Se le estima por ser uno de los primeros cr铆ticos en valorar el desarrollo del cubismo, as铆 como por su trabajo sobre arte africano y su influencia sobre el vanguardismo europeo. Einstein fue amigo y colega de figuras tales como George Grosz, Georges Braque, Pablo Picasso y Daniel-Henry Kahnweiler. Su obra combina discurso pol铆tico y est茅tico, tratando tanto el desarrollo del arte moderno como la situaci贸n pol铆tica en Europa.

La implicaci贸n de Einstein en la vida social y pol铆tica se caracteriz贸 por simpat铆as hacia el comunismo y puntos de vista anarquistas. Siendo objetivo de la derecha alemana durante el per铆odo de entreguerras de la Rep煤blica de Weimar, Einstein abandon贸 Alemania, dirigi茅ndose a Francia, en 1928, un lustro antes del ascenso de Adolf Hitler y su Partido Nazi. Posteriormente, durante los a帽os 1930, tom贸 parte en la Guerra Civil espa帽ola al lado de los anarcosindicalistas contrarios a Francisco Franco.

Atrapado en el sur de Francia tras la derrota francesa contra la Alemania nazi, Einstein se suicid贸 saltando desde un puente el 5 de julio de 1940.

El papel de Carl Einstein como cr铆tico de arte fue influyente en su tiempo. En particular, introdujo en Occidente el arte africano, acontecimiento de importancia fundamental en el desarrollo de las vanguardias art铆sticas. Hombre de amplitud de miras y cultura, sus intereses no se limitaron a las artes pl谩sticas, sino que se hicieron extensivos a la literatura, la poes铆a, el teatro, el cine, el periodismo, las ciencias sociales y la acci贸n pol铆tica.

Einstein estuvo vinculado desde joven a los c铆rculos art铆sticos m谩s avanzados, como el dada铆smo, movimiento con el que m谩s com煤nmente se le relaciona. Particip贸 en el movimiento expresionista alem谩n y colabor贸 en diversas revistas de vanguardia: 鈥淒ie Aktion鈥, donde descubri贸 a Picasso y fue el primero en entender al cubismo como un movimiento por s铆 mismo, 鈥淨uerschnitt鈥, de Alfred Flechtheim, y 鈥淜unstblatt鈥, de Paul Westheim. 脡l mismo fund贸 las revistas dada铆stas 鈥淒ie Pleite鈥 y 鈥淒er Blutige Ernst鈥 (con George Grosz). En 1911 public贸 la novela 鈥淏ebuquin oder die Dilettanten des Wunders鈥 (Bebuquin o los diletantes del milagro).

En su obra ensay铆stica destacan publicaciones como Negerplastik (La escultura negra, 1914), una monograf铆a sobre arte africano (que, seg煤n Einstein, constituye la base de la est茅tica moderna) y 鈥淒ie Kunst des XX Jahrhunderts鈥 (El arte del siglo XX, 1926), una historia del arte moderno desde el impresionismo hasta el surrealismo en el que Einstein aborda temas como la percepci贸n del espacio, la representaci贸n de la imaginaci贸n y la alucinaci贸n (o 芦transvisualidad禄).

En 1928, Einstein se instal贸 en Francia. En 1932 fund贸 y dirigi贸, junto con Georges Bataille y Michel Leiris, la revista 鈥淒ocuments鈥. En 1935 co-escribi贸 con el director Jean Renoir la pel铆cula 鈥淭oni鈥, seg煤n el cr铆tico Andr茅 Bazin la primera pel铆cula neorrealista de la historia del cine, que trata del amor y muerte de un obrero espa帽ol en la Provenza, (Francia).

Hay que saber por fin d贸nde se acaban las palabras. Carl Einstein, carta a Picasso, 6 de enero de 1939, Par铆s, Isla de Francia, (Francia)3鈥

Einstein se alista en el Partido comunista de Alemania (KPD) despu茅s de la fallida Revoluci贸n de 1919, en la que mueren Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Durante los a帽os 1920 se acent煤an su car谩cter antiburgu茅s y sus consideraciones radicales sobre la sociedad guillermina, que aparecen en sus escarceos con el dada铆smo berlin茅s con George Grosz, entre otros.

Anarquista militante, cuando se produjo el levantamiento militar contra la Rep煤blica en Espa帽a, Carl Einstein, con m谩s de 50 a帽os de edad y siendo un intelectual,4鈥 no dud贸 en ir a Espa帽a y alistarse en el Grupo Internacional de la Columna Durruti, del que fue portavoz. Fue herido en combate. En noviembre de 1936, hizo en Barcelona, Catalu帽a, (Espa帽a) el homenaje p贸stumo en el funeral de Buenaventura Durruti.5鈥

Despu茅s de la victoria de los militares franquistas, Einstein se dedic贸 a ayudar a los refugiados anarquistas, por fidelidad y solidaridad hacia sus compa帽eros milicianos, de los que le hablaba a Picasso poco antes del fin de la Guerra civil espa帽ola:

No se puede Ud. imaginar lo feliz que estoy por haber luchado junto a sus compatriotas. [鈥 Cr茅ame, en cada momento dar铆a con gusto mi vida y todo por su pa铆s, no es literatura. Pero no soportar铆a ver a mis compa帽eros en una mala postura. Pero eso no llegar谩. Franco ser谩 vencido y Espa帽a cumplir谩 tras la victoria un papel extraordinario. Los espa帽oles han llevado a cabo durante la guerra misma progresos extraordinarios. No m谩s analfabetos, los soldados y los obreros entienden las cosas pol铆ticas y otras muchas cosas mejor que los monos intelectuales afuera.

Carl Einstein, carta a Picasso, 6 de enero de 1939, Par铆s, Isla de Francia, (Francia)6鈥