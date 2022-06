–

De parte de ANRed June 23, 2022

Lo afirm贸 de cara al Congreso normalizador que se realizar谩 el pr贸ximo viernes en el cual se elegir谩n nuevas autoridades tras la intervenci贸n por orden judicial. La situaci贸n de las trabajadoras y los trabajadores de prensa. Los desaf铆os de cara al futuro. Por 脷rsula Asta y Leonardo Mart铆n (Radio Gr谩fica).

El pr贸ximo 24 de junio se llevar谩 a cabo el Congreso de Normalizaci贸n de la Federaci贸n Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) en el cual se elegir谩n las nuevas autoridades tras la intervenci贸n ordenada por una decisi贸n judicial y la posterior designaci贸n del Ministerio de Trabajo de un delegado normalizador. Carla Gaudensi, secretaria general hasta la intervenci贸n, buscar谩 revalidar su mandato. Todo indica que terminar谩 al frente de la Federaci贸n por un nuevo per铆odo.

鈥Vamos a recuperar nuestra herramienta nacional sindical que es la Federaci贸n. Vamos a tener un nuevo secretariado nacional elegido por sus trabajadores鈥, afirm贸 Carla Gaudensi en di谩logo con Radio Gr谩fica.

鈥Hoy los salarios b谩sicos de los y las trabajadoras de prensa no pueden estar por debajo de la canasta b谩sica. Necesitamos mejorar nuestras condiciones salariales, pero tambi茅n discutir lo que hace a nuestra tarea period铆stica鈥, agreg贸 para describir la situaci贸n en el 谩mbito de prensa.

鈥淟a FATPREN es una entidad de segundo grado que nuclea a gremios de prensa de todo el pa铆s. En las provincias en las que hay mayor concentraci贸n de medios tenemos sindicatos que suelen ser m谩s fuertes. Despu茅s tenemos sindicatos que no tienen los papeles en regla, que no han logrado obtener su normalizaci贸n en estos a帽os鈥, traz贸 un panorama de la representaci贸n gremial en el sector a nivel nacional.

鈥淓sa situaci贸n debilita a la organizaci贸n, son sindicatos que hoy no cuentan ni con personer铆a ni con una simple inscripci贸n. Nuestro objetivo es que todas las provincias tengan su representaci贸n, pero sabemos que es un camino dif铆cil. Lo que est谩 claro es que necesitamos que haya cada vez mayor cantidad de sindicatos inscriptos en las provincias para que la representaci贸n nacional sea cada vez m谩s federal鈥, enfatiz贸 Gaudensi.

D铆as atr谩s, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) difundi贸 un relevamiento sobre la situaci贸n de las y los trabajadores del sector donde concluy贸 que la mitad de la fuerza laboral cobra salarios por debajo de la l铆nea de pobreza en un contexto de precarizaci贸n y pluriempleo.

鈥淟a situaci贸n que describe ese relevamiento se traslada a todos los puntos del pa铆s, con situaciones particulares, pero b谩sicamente coincide. Hubo recuperaci贸n de empleos, pero en esas condiciones鈥, indic贸 Gaudensi.

La necesidad de discutir la pauta oficial

Un debate planteado tanto desde la FATPREN como el SiPreBA, junto con los medios populares, autogestivos y comunitarios, nucleados en la Confederaci贸n de Medios Comunitarios y Cooperativos, es el debate por un reparto m谩s igualitario de la pauta oficial.

鈥Es necesario democratizar y federalizar el mapa de medios hiperconcentrado que tenemos en el pa铆s. Enfrentamos a empresarios que cuando hablamos de la pauta dicen que estamos atacando la libertad de prensa. Sabemos que no es as铆 y que el Estado tiene que hacerles cumplir la ley porque no pueden tener trabajadores por debajo de la canasta b谩sica鈥, indic贸.

鈥Los medios autogestivos, cooperativos tienen que estar incluidos en ese reparto de la pauta. Es la manera que el Estado tiene para que puedan existir esos medios en el mapa de medios y que sean sustentables鈥, concluy贸.

La lucha en los medios p煤blicos durante el macrismo

Carla Gaudensi, trabajadora de la agencia estatal de noticias T茅lam, narr贸 la avanzada del macrismo sobre los medios p煤blicos con el desguace y los despidos como denominador com煤n.

鈥La lucha de T茅lam fue una bisagra, un hecho hist贸rico鈥, afirm贸 la referente de prensa recordando el despido de 354 trabajadores y trabajadoras en junio de 2018 y la posterior lucha contra la gesti贸n vaciadora del macrismo.

鈥淪e pudo construir algo en la sociedad m谩s all谩 de la afinidad con los sindicatos y organizaciones pol铆ticas. La sociedad comprendi贸 que era una masacre laboral cerrar la agencia p煤blica. Hoy lo ves a Hern谩n Lombardi (responsable de la pol铆tica de medios durante el gobierno de Macri), que dice sin descaro que si vuelven a ser gobierno cierran la agencia porque no tiene raz贸n de ser鈥.

鈥淗ay algo que es necesario trascender en las luchas, que es poner en la sociedad involucrada ese conflicto. Que un exfuncionario diga que las agencias de noticias no existen en el mundo y que no sirven es no conocer a la agencia p煤blica que hoy no es solo el servicio que abastece a los medios de comunicaci贸n, sino que tiene un mont贸n de sectores que dan contenido a radios, a portales y tambi茅n con su web y redes. Una manera de salir a disputar en el mapa de medios con una agencia que tiene que ser federal y tiene que tener otras agendas鈥, concluy贸.

La presencia en el Congreso Mundial de Periodistas

Apenas un par de semanas atr谩s, Gaudensi fue invitada al congreso que se desarroll贸 en Om谩n con participaci贸n de dirigentes gremiales de pa铆ses de todo el mundo.

鈥La mayor preocupaci贸n es el asesinato y la persecuci贸n de periodistas. Pasa en Yemen, se record贸 a la periodista palestina recientemente asesinada (Shiren Abu Akleh), en Latinoam茅rica con casos en Colombia y M茅xico鈥, detall贸.

鈥Tambi茅n se debati贸 el tema de las regulaciones en Facebook y Google. La propuesta es crear un impuesto a estas plataformas, en algunos pa铆ses ya lo hicieron, en otros est谩 en discusi贸n. Un impuesto en donde el planteo es que le llegue a los trabajadores directamente y no a la empresa. Es necesario crear un registro y que lleguen esos ingresos a los laburantes鈥, subray贸.

鈥Las plataformas tienen que estar en la agenda, el Estado tiene que tener una predisposici贸n para que estas cosas se discutan en la Argentina鈥, concluy贸 Gaudensi.

*Nota realizada en Feas, Sucias y Malas

