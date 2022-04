–

IRENE HDEZ. VELASCO

Pamplona, 1963. Doctor en Filosof铆a por la Universidad de Barcelona. En su nuevo libro, Virtudes m铆nimas para alcanzar la felicidad (Arpa), reflexiona desde la filosof铆a sobre 50 peque帽os h谩bitos enriquecedores y virtuosos.

Empecemos por el principio: 驴qu茅 es la felicidad?

Lo sabe quien ha sido feliz. Yo comparo la felicidad con la salud. Uno sabe lo que es estar sano cuando pierde la salud y enferma, y uno sabe qu茅 es la felicidad cuando la ha perdido.

Si se llevan a la pr谩ctica las 50 virtudes que repasa en su libro, 驴se alcanza la felicidad?

Llevar una vida saludable no garantiza que uno vaya a tener salud, pero ayuda. De la misma manera, llevar una vida virtuosa no asegura la felicidad; ayuda a alcanzarla, pero no la garantiza. Las virtudes lo que hacen es entrenarnos, prepararnos para llegar a la felicidad, algo que puede llegar o no. La felicidad no se conquista, es algo que de alguna manera llega.

No s茅 si le sigo…

La felicidad es como una mariposa que va a la luz. Si tienes luz, es m谩s f谩cil que la mariposa vaya hacia ti, pero no est谩 garantizado que as铆 ocurra. Esa es la dificultad de la felicidad. 驴Estamos aqu铆 para ser felices? Puede ser. Pero hay mucha gente que se merece ser feliz y no es lo es, y hay gente que no se merece ser feliz y lo es.

La palabra 鈥檝irtud鈥 ha adquirido con el pasar de los a帽os una connotaci贸n negativa. Hoy se la relaciona con mojigater铆a, con puritanismo… Y sin embargo usted apuesta por las virtudes…

Para los griegos aret茅, que es como se dice en griego virtud, era la b煤squeda de la excelencia humana. En cambio, para nosotros la virtud es algo que se relaciona con un sant贸n, con un mojigato. A una persona prudente hoy se la considera una persona cobarde, que no sabe vivir la vida, que en cierto modo es infeliz, y justamente es lo contrario. Yo por eso quiero recuperar las virtudes, renovarlas, comprenderlas, acercarlas y activarlas. Porque han quedado olvidadas, en segundo plano, y tenemos que rescatarlas. Las 50 virtudes que repaso en el libro considero que son peque帽as cosas que nos hacen grandes.

La primera virtud que se帽ala es la alegr铆a. 驴Por qu茅 es importante la alegr铆a?

Es la primera en orden alfab茅tico, que es como est谩 ordenado el libro, y es la primera porque es esencial. Si nos falta la alegr铆a, ninguna virtud tiene fundamento. La alegr铆a es la primera manifestaci贸n del bien en nosotros. As铆 como la cara es el espejo del alma, la alegr铆a es el espejo del bien, de que alguien es buena persona. Igual que miramos si una persona respira para saber si est谩 viva, miramos si est谩 o no alegre para saber si es feliz.

Algunas de las virtudes que se帽ala parecen ir contracorriente con los tiempos de hoy. Usted reivindica por ejemplo la fidelidad…

S铆. El amor reclama fidelidad, exige fidelidad, y la fidelidad lo encamina hacia la eternidad. Claro que hoy la fidelidad no est谩 de moda. En el libro recojo una cita de Woody Allen que dice que hoy la fidelidad s贸lo se encuentra en los equipos de sonido. Pero la fidelidad es importante. As铆 como un equipo repite con fidelidad m煤sica, el amor necesita ser repetido continuamente. Si no, desaparece.

Otra virtud que reclama y que est谩 de capa ca铆da es la obediencia, la “virtud ciega” como la llama usted…

Por supuesto que no est谩 de moda. En primer lugar hay que obedecerse a uno mismo. A lo 煤nico que no se puede no obedecer es a la conciencia, siempre hay que ser fiel a la conciencia. La desobediencia de hecho suele empezar por no obedecerse a uno mismo, en ser como un globo que va de aqu铆 para all谩. Lo que pasa es que la obediencia no es ciega de nacimiento, uno tiene que saber qu茅 es lo que tiene que obedecer, tener muy claro a qui茅n obedecer. A veces se obedece a alguien porque te f铆as de 茅l o porque piensas que lo que te manda es bueno o justo. Hay que obedecer a lo que a uno le parece que es justo. Por lo tanto, obedecer no es ninguna mojigater铆a.

Reivindica tambi茅n la virtud de la piedad, de reconocer lo sagrado, aquello que nos sobrepasa…

S铆, es algo que choca contra nuestro ego铆smo, con mirar a nuestro propio ombligo y no reconocer que hay algo que nos supera. Porque lo sagrado no se conoce, sino que se reconoce. Sabemos muchas cosas, tenemos muchos conocimientos, pero nos falta la capacidad de reconocer que hay algo sobrenatural, algo que nos supera. Y no estoy hablando de religi贸n, porque hay mucha gente que no es religiosa pero que s铆 comprende que hay algo sagrado, algo que est谩 m谩s all谩 de lo natural. Ese poder mirar m谩s all谩, buscar m谩s all谩, nos hace m谩s humanos. Porque, en el fondo, es ah铆 donde reconocemos nuestra peque帽ez, nos hacemos ni帽os. Nietzsche dec铆a que los ni帽os se toman muy en serio el juego. La vida nos la tenemos que tomar con la misma seriedad que los ni帽os se toman el juego.

Cuando habla de reconocer lo sagrado, 驴quiere decir que los seres humanos no podemos ser la medida de las cosas?

Eso es. Hay mucho narcisismo, mucho considerarnos el centro del mundo. El monote铆smo moderno es el culto a un solo Dios: el yo, o sea, egote铆smo. Pero no somos independientes, somos muy dependientes, somos interdependientes, nos necesitamos los unos a los otros. Creo que el ser humano tiene un gancho trascendental que lo sustenta, y la virtud de la piedad te permite reconocer que dependes de alguien, que no eres el centro del universo.

驴Y c贸mo puede ser virtud la pobreza?

Las virtudes nos proporcionan recursos para llevar una vida plena. Y, de alguna manera, el tener muchas cosas nos quita libertad. Y al rev茅s: la pobreza nos da libertad. Di贸genes se deshizo del cuenco que usaba para beber cuando vio a un ni帽o beber con las manos, porque se dio cuenta de que no lo necesitaba. Hay cosas que nos pesan y no nos dan peso, ese peso ontol贸gico central, esa calidad moral que nos hace humanos. En el libro pongo el ejemplo del uso del coche: yo llego en un coche a mi destino, pero si no me bajo del coche no estoy realmente en mi destino, no he llegado a mi destino. Mozart dec铆a que sus obras eran brillantes pero que les faltaba pobreza. Y a nosotros nos falta pobreza. El rico brilla, pero no ilumina. Y el ser humano lo que tiene es que iluminar, ser portador de una luz que no es suya, que procede de otro sitio. Me recuerda aquello del necio que cuando el sabio se帽ala la luna, se queda mirando el dedo. Nosotros nos quedamos mirando los medios, no el fin. La pobreza, en ese sentido, nos ayuda much铆simo a alcanzar esos fines. Y si la felicidad es un fin, no seremos felices si no somos pobres.

Pero cuando habla de pobreza no est谩 reivindicando que se viva sin unos recursos m铆nimos, 驴verdad?

No, claro que no, por supuesto que no. Se dice que el dinero no da la felicidad, pero ayuda, y en ese sentido se necesitan unas condiciones b谩sicas, unos m铆nimos materiales y espirituales sin los cuales no podemos ser felices. Pero se puede tener mucho dinero y vivir la pobreza. Hay muchos pobres que no son pobres, les falta la virtud de la pobreza, y hay muchos ricos que tienen la virtud de la pobreza. La pobreza consiste m谩s en c贸mo se tiene lo que se tiene que en no tener. La virtud de la pobreza reside en tener como si nada se tuviera.

En tiempos de redes sociales y de constante exposici贸n p煤blica, usted defiende el pudor. 驴Por qu茅 es importante?

El pudor es la epidermis del alma, la protecci贸n del alma. El mismo Di贸genes dec铆a que el rubor que produce la verg眉enza es el color de la virtud. El pudor no s贸lo es cubrirse o taparse -que tambi茅n-, es algo que tiene que ver con la intimidad. El ser humano no es una piedra, que sigue siendo piedra por dentro. El ser humano tiene un afuera y un adentro, y el adentro, la intimidad, hay que cuidarla, hay que guardarla para quien sea 铆ntimo. El desparramarse, el no tener dentro y fuera, es inhumano. Hay mucha gente imp煤dica a la que le vendr铆a muy bien tener esta virtud, tener cuidado de s铆 mismo, respeto a s铆 mismo. Un sinverg眉enza es el que es descuidado consigo mismo.

驴Qu茅 tal estamos en general de virtudes como sociedad?

Estamos necesitados de virtudes: las queremos, las valoramos, las buscamos, repito, las necesitamos, pero esas peque帽as cosas son las que m谩s nos cuestan, por eso su valor es enorme, y lo sabemos. Todos admiramos a las personas virtuosas, todos apreciamos esas 50 virtudes, porque ellas nos hacen mejores personas.

Dice que las virtudes nos hacen grandes pero tambi茅n vulnerables. 驴Por qu茅?

Porque si alguien es justo, o benevolente, o tolerante, muchos consideran que es un pobre tonto. Las virtudes nos hacen vulnerables ante una sociedad en la que prima la prisa, el activismo, el 茅xito, el no pararse a pensar, en la que se aplaude la fama, el dinero… Las virtudes trabajan adem谩s en horizontal y en vertical. En vertical porque hacen buena persona a quien las practica, y en horizontal porque hacen buenos a los dem谩s, a la humanidad. La humanidad necesita que la mayor parte de la gente sea buena. Una persona que tenga virtudes quiz谩s no se sirva a s铆 misma, sino a los dem谩s. No existe el bien en abstracto, sino personas buenas.





