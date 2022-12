–

En el segon dia de les XXIV Jornades llibertàries de CGT València, Carlos Taibo, escriptor, editor i professor jubilat de Ciència Política en la Universitat Autònoma de Madrid, planteja alternatives enfront de l’ecofeixisme.

Carlos Taibo, escriptor, editor i professor jubilat de Ciència Política en la Universitat Autònoma de Madrid, autor d’un gran nombre d’obres en les quals tracta diversos temes com ara la geopolítica, Rússia i la Unió Soviètica, Catalunya, el 15M, el moviment llibertari, el decreixement i el col·lapse; ha sigut l’encarregat d’oferir una xarrada-debat en el segon dels dies de les XXIV Jornades llibertàries de CGT València. Les Jornades Llibertàries que porten per títol «Ara és el moment. Alternatives anarquistes al col·lapse del capitalisme» han reflexionat, al costat de Taibo, sobre l’ecofeixisme i com fer-li front des de posicions llibertàries.

Taibo ha començat definint l’ecofeixisme com una aposta en virtut de la qual alguns dels estaments dirigents del globus –conscients dels efectes del canvi climàtic, de l’esgotament de les matèries primeres energètiques i de l’assentament d’una infinitat de crisis paral·leles– s’haurien posat a treballar en la tasca de preservar per a una minoria selecta recursos visiblement escassos i al seu torn a marginar, en la versió més suau, i exterminar, en la més dura, al que s’entén que serien poblacions sobrants en un planeta que hauria trencat visiblement els seus límits. El ponent ha remarcat que “l’ecofeixisme no seria un projecte negacionista vinculat amb marginals circuits de l’extrema dreta, sinó que sorgiria, més bé, en el si dels principals poders polítics i econòmics”. L’ecofeixisme seria “una forma de col·lapse” explica Carlos Taibo.

Una vegada plantejats els termes definitoris l’ecofeixisme, la xarrada s’ha centrat en els mecanismes que des de l’anarquisme es proposen per a fer front a aquesta realitat i les possibilitats que s’obririen en una societat postcol·lapse. Carlos Taibo ha relatat 7 accions, com serien decréixer, desurbanitzar, destecnologitzar, despatriarcalitzar, descolonitzar, descomplejitzar i desmilitaritzar; per a fer front a l’escenari de ecofeixisme. A més, el ponent ha animat a aprofitar les conseqüències que el col·lapse tindria en estructures altament jerarquitzades i necessitades de recursos com “l’estat o les forces armades”.

Les XXIV Jornades Llibertàries de CGT València segueixen el dimecres 14 de desembre amb el programa especial de CGT en Acción que es realitzarà en directe, a les 17 hores des de l’Octubre CCC i tractarà sobre repressió sindical i alternatives per a fer front als abusos de la patronal, amb la participació de César Yagües, membre del comité d’empresa d’Opel i secretari general de CGT Aragó-La Rioja i Lola Lloreda, secretaria de formació de CGT Andalusia, Ceuta i Melilla.

Vídeo complet:

https://youtu.be/skfv_kK01Uc