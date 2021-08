Sello venezolano BoletaRepresent sube las estadísticas

Carlos Castilla, conocido como Carlyzzy, es un artista del genero dancehall y reggaeton, nacido en Cartagena – Colombia, obsesionado por la música, siendo su sueño más anhelado, da su inicios de joven en el colegio con un amigo, conformamos un dúo, Jousen y Carly, haciendo música juntos en el salón.

En el colegio éramos muy conocidos, pero obviamente queríamos más. En los concursos nos presentábamos, era un sueño mutuo, tenían un amigo que les producía, entonces no era un sueño solo de dos sino de tres. Con ese amigo, grababan en su casa, algo bien casual, como todos en sus inicios, Pero cuando hay un sueño tan grande uno empieza de abajo hasta lograr los objetivos, Él tenia lo necesario para hacer música, no es fácil hacer música en Colombia y que logres tu objetivo, y sobre todo en esta industria del reggaetón, pero lo que si tiene es mucha voluntad y ánimos para hacerlo.

Ahora se puede decir que esta en medio del viaje y para eso tuvo que realizar varios sacrificios, como viajar a Medellín, una ciudad la cual no conocía, ni tenia a nadie que me guiara allá, dejando a toda su familia en Cartagena, siendo lo más duro para el, pero debía intentarlo, así que se fue, no todo fue como esperaba, pero después de un tiempo intentando me devolví, ya que su familia insistió, siendo la parte mas triste, regresarme sin lograr mucho, seguí adelante, intente hacer mi vida nuevamente en Cartagena, sintiendo que me faltaba algo, mi vida tenia un hueco y yo sabía de qué se trataba, tenía que seguir intentando.

Entonces decidió volver a Medellín, después de un tiempo de tantas luchas, logro abrir una puerta con el sello BoletaRepresent y sigue luchando por abrir mas puertas y llegar más lejos. Siempre agradecido con Dios, con los que siempre me apoyan e igualmente con los que no lo apoyan.

Instagram Boleta Represent

https://instagram.com/boletarepresent

Instagram carlyzzy

https://instagram.com/carlyzzy

Alejandro Cultrera e-manager dueño de Boleta Represent

https://instagram.com/cultreraalejandro6