August 16, 2021

Un 16 de agosto -hace 49 a帽os-, nac铆a en el pueblito de Loreto, Concepci贸n, Paraguay, Carmen Villalba, en el seno de familia campesina. Tom贸 el camino de las armas ante las injusticias que ensangrentaron a los habitantes de la Naci贸n Guaran铆 y a su tierras. As铆, convirtieron al Paraguay en el pa铆s m谩s desigual en favor de la oligarqu铆a que lo apropi贸. Esta presa pol铆tica cumple hoy 6590 d铆as de encierro en la C谩rcel del Buen Pastor de Asunci贸n a pesar de que ya compurg贸 la totalidad de su condena, sobradamente.

A la vez, hoy se conmemora un nuevo aniversario de la llamada 鈥渂atalla鈥 de Acosta 脩u, consumada en la Guerra del Triple Infamia, donde 24 mil soldados brasile帽os, uruguayos y argentinos masacraron a balazos a 3500 ni帽os paraguayos -de entre 8 y 15 a帽os- y tambi茅n degollaron a los sobrevivientes -quienes ya se hab铆an rendido- y a sus familiares, el 16 de agosto de 1869. Precisamente, en homenaje a ellos, en tierra guaran铆 se conmemora el D铆a del Ni帽o en esta fecha.

C贸mo se sabe, dos ni帽as argentinas de 11 a帽os, Lilian y Mar铆a Villalba, fueron secuestradas, abusadas y fusiladas, el 2 de setiembre de 2020, por la Fuerza de Tarea Conjunta que comanda Mario Abdo Ben铆tez, presidente del Paraguay. El mandatario, a煤n disfraza los hechos tal como visti贸 a las nenas con uniforme de guerrilleras, luego de su ejecuci贸n. Tambi茅n fue apresada la trabajadora de la Salud argentina, Laura Villalba, en el marco de una causa armada.

En este contexto represivo es que Carmen Lichita Villalba (15), prima de las ni帽as, permanece en desaparici贸n forzada por la FTC. Lichita es hija de Carmen y su madre, ya prisionera ilegal del Estado, quiere y as铆 corresponde atravesar las rejas para ir en su b煤squeda.

Pero la Justicia paraguaya lo impide recurriendo a los vericuetos kafkaianos, tal como corresponde a sus intereses pol铆ticos. Sin embargo, el campo popular reclama a Carmen Villalba en las calles.

Se trata de la lucha para que se materialice lo que corresponde que, como se sabe, no es la norma en los tribunales de Am茅rica Latina. De ese modo, mientras no se realice la libertad habr谩 movilizaciones y escraches en diversos sitios del planeta con los nombres y/o rostros de los verdugos. Para que no se haga eterna la espera, para no perder un solo instante m谩s, hoy llamamos a iniciar la campa帽a por un estricto acto de Justicia: Libertad inmediata a Carmen Villalba.

Oscar Castelnovo