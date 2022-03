–

De parte de ANRed March 1, 2022 86 puntos de vista

El gobernador Gerardo Morales desde que lleg贸 al poder hizo una espectacularizaci贸n de las festividades y de los pobladores de la puna, as铆 como de los conocidos carnavales andinos o el d铆a de la Pachamama, que tambi茅n se celebra en el norte argentino. Por Claudia Castro y Noelia Carrazana (Red Eco Alternativo).

Usar las costumbres culturales de los pueblos ind铆genas no es una exclusividad del actual gobernador juje帽o. En 2016 el entonces presidente Mauricio Macri fue a desenterrar el diablo a la puna juje帽a invitado por Morales y as铆 podr铆amos enumerar a varios pol铆ticos argentinos que van en diferentes momentos a buscar su foto colorida con los pueblos ind铆genas, pero al momento de dar una respuesta a las problem谩ticas que estos tienen no existe en general una soluci贸n por parte del estado argentino.

En la provincia de Jujuy es permanente el reclamo de los pueblos ind铆genas hacia las autoridades, provinciales como nacionales respecto de la necesidad de contar con los servicios b谩sicos, como el agua o la luz. Es as铆 que a principios de enero vecinos cortaron la Ruta 9 por falta de agua y fueron sacados por la polic铆a provincial.

Jujuy en esta 茅poca del a帽o tiene abundantes lluvias y existen varias zonas de la puna que no son tur铆sticas por lo tanto no reciben mejoras en su infraestructura. All铆 no hay carreteras transitables, ni puentes para cruzar r铆os, as铆 enuncian los pobladores que deben cruzar el R铆o Grande de San Juan que atraviesa la Ruta Nacional 40, en Ci茅nega de Paicone para realizar sus compras de alimentos.

Otro hecho donde se ven vulnerados los derechos de los ciudadanos juje帽os ocurri贸 cuando la inmobiliaria Sucre en los primeros d铆as de enero pretende generar un parque industrial en la zona de Tusca Pacha, desmont贸 y destruy贸 de manera ilegal las viviendas de familias que habitaban el territorio. Seg煤n los pobladores, esta inmobiliaria estar铆a relacionada con un parentesco con el gobernador Morales.

Esto ocurri贸 en el departamento de Palpal谩, cuando Rosa Guti茅rrez, se enfrent贸 a la m谩quina para evitar la destrucci贸n de las posesiones comunitarias como; huertas, corrales, pircas y el hogar de la vecina Mariela Ca帽izares, madre soltera que vive junto a sus hijos, los cuales varios de ellos resultaron heridos de contusiones.

Sin embargo, Mariela Ca帽izares result贸 damnificada, ya que junto a sus hijos quedaron sin techo, con una casa destruida y que adem谩s no pudieron denunciar, debido a que en la comisar铆a se negaron a recibir la denuncia.

En los primeros d铆as de febrero se anunciaron desde la gobernaci贸n medidas que restringen la festividad del carnaval juje帽o, por lo que hubo un reclamo masivo de las comparsas que dan vida a la econom铆a de la puna en estos meses de enero y febrero. Luego de varias manifestaciones de desacuerdo con estas medidas, finalmente el estado provincial flexibiliz贸 las exigencias sanitarias para garantizar el carnaval norte帽o.

Entre las medidas se encuentran la extensi贸n de los horarios de festejos, la ampliaci贸n del aforo en los locales y el despliegue de los dispositivos de seguridad vial, entre otros. Quiz谩s por las cr铆ticas que recibi贸 de este sector de la poblaci贸n, Gerardo Morales decidi贸 pasar sus carnavales 2022 con el pueblo guaran铆 que tambi茅n tiene su festividad. El mandatario estuvo en la localidad de Calilegua celebrando el tradicional arete guaz煤.

Algunas organizaciones juje帽as se preguntaban en estos d铆as si el gobernador se animar铆a a ir a festejar el carnaval a la puna 驴C贸mo puede ser que una autoridad que cada vez que vamos a reclamar por nuestras necesidades nos da vuelta la cara?, varias organizaciones denunciaron que por exigencia de la provincia deben previamente que hacer tr谩mites administrativos en la polic铆a, presentar documentaci贸n, informar que se va hacer, d贸nde y c贸mo se har谩 , un plano del lugar, pagar un importe de alrededor de los 40.000 o 50.000 por familia para poder festejar el carnaval a modo y usanza de la puna.

Jujuy parece que est谩 de fiesta porque est谩 viviendo su carnaval en la puna y su corso en los departamentos grandes, donde tambi茅n hay comunidades Wichi y Guaran铆, como en San Pedro de Jujuy, pero dif铆cilmente esta alegr铆a sea compartida por toda la poblaci贸n, ya que los reclamos que tienen que ver con las necesidades b谩sicas no cubiertas siguen estando presentes en el diario vivir de sus ciudadanos.

Fuente: https://www.redeco.com.ar/nacional/pueblosoriginarios/35240