June 3, 2021

8:00 am. 3 nueces. Caf茅 solo. 1 vaso de yogur 00. Susana Griso. 芦El palacio de Hielo es una morgue禄.

Me 驴sorprendo? agarrando carne. Haciendo un arito con 铆ndice y pulgar, buscando el hueso de la mu帽eca mientras la tele escupe.

Hago y deshago la medici贸n. Reajusto la restricci贸n para la pr贸xima ingesta. Prometo la siguiente compensaci贸n.

Desayunar es un barrizal.

Narrarse en el capitalismo de subjetividades.

Aprend铆 muy de peque帽a que la presencia siempre est谩 amenazada en esta sociedad del shock medi谩tico y que hay dos mecanismos desde los que 芦darse lugar禄. El deseo y el miedo.

Ambos exigen un trabajo de producci贸n subjetiva cansad铆simo que garantice 芦hacerse presente禄 en una interfaz social cada vez m谩s acelerada, donde nos hemos servido en bandeja/formato dispositivo m贸vil la precariedad del capitalismo de subjetividades.

Un cuerpo por s铆 mismo no parece ser suficiente, as铆 que, desahuciadas de la habitabilidad de nuestras propias carnes, la opci贸n que nos queda es movernos (Si lo registras/posteas o lo documentas mejor) para alimentar los ritos narrativos que nos determinan.

Con el colapso pand茅mico como guinda, es una proeza totalmente negligente seguirle el ritmo a la informaci贸n de impactos. Pero como nos va la vida en ese 芦contarse luego ser禄, todas fracasamos lo mejor que podemos, desde bien temprano, intentando subirle la apuesta a la brutalidad informativa.

Producimos y reproducimos nuestra concatenaci贸n personal de ritos que aseguren, por lo menos, la continuidad de nuestro relato.

Y vamos con todo.

Puestas a elegir, a algunas se nos atragant贸 la l贸gica del deseo por gordas, por lesbianas, por locas鈥 y encontramos en amenazar la estabilidad, aunque se trate de la nuestra propia, el 煤nico mecanismo narrativo de supervivencia viable para hacernos un cuerpo/una casa/un espacio desde el que ser. Desde el que estar.

Romper con el principio de autoconservaci贸n como estrategia vital es una paradoja muy de nuestro tiempo y se expresa en m煤ltiples formatos. El m铆o lo diagnosticaron anorexia.

Firmando un contrato por mi infinita reducci贸n he construido un sistema meticuloso de sumas, castigos, condiciones y reglas autoimpuestas. Algunas m谩s conscientes que otras.

En definitiva, un entretenimiento activo y absorbente 24/7 para poder vivir en un presente que califica de carente a quien no produce.

La receta es la siguiente:

1. Desvirt煤o la dimensi贸n pol铆tica y com煤n que caracteriza a la pr谩ctica alimentaria para reducirla a m茅todo de subjetivaci贸n.

2. Dise帽o un paquete de acciones que afirman mi sensaci贸n de hiper-agencia (control de ingestas, percepci贸n de comida-causa y cuerpo-consecuencia, clasificaci贸n de alimentos en clave moral bueno/malo y saludable/procesado鈥).

3. Me atribuyo, con la ayuda de la losa de la cultura de la dieta + los modelos occidentales de belleza, (poca cosa) la autor铆a de la informaci贸n que desencadena mi v铆nculo con lo alimenticio.

To pa dentro.

Como bajarse del juego de la producci贸n subjetiva no es una opci贸n y la interacci贸n es un bien precioso, al alcance del texto m谩s bizarro, de la imagen m谩s impactante, del titular m谩s conmovedor鈥 Me asedio a m铆 misma, carne homeless, utilizando la gravedad de los relatos/sensaciones y afectos generados por mi cuerpo muerto de hambre para intentar vivir en el mismo mundo que Susana Griso un lunes cualquiera.

La casa, la otra.

Estoy en el supermercado (se sabe, best place ever para personas que no se dejan comer).

Como el cuerpo a煤n no conf铆a mucho en la capacidad de hacerme cargo de m铆 misma, me lleva como zombi hasta las secciones menos recomendadas por Carlos R铆os, para que haga acopio de comida energ茅tica por si se me vuelve a pasar por la cabeza atentar contra mis necesidades b谩sicas.

Llama M.

Dice que est谩 preocupada porque odia a todo el mundo. Nos re铆mos.

Muy segura de que estamos en el mismo punto de mierda, encendemos el modo confesionario y repasamos el top 10 de los corajes de la semana del rollo de 芦tengo veintitantos, no tengo trabajo, llevo una carrera y dos m谩steres, llevo la rica pandemia, mi madre dice que no sabe por qu茅 estoy tan triste, mi amiga dice que si tengo claros mis objetivos y en realidad soy una privilegiada y en realidad qu茅 pasa con Lesbos y qu茅 pasa con el reparto de comida en la calle de atr谩s y c贸mo hacemos impacto y s谩came de casa que no puedo m谩s禄.

Nos prometemos otra vez que la primera que consiga vivir del cuento har谩 un estar para las dos.

Sin darme cuenta, cuelgo en el pasillo de los cereales (exart铆culo prohibido durante los peores meses de la enfermedad). Cojo de chocolate rellenos de chocolate y, a modo de mantra, me digo en silencio: por encontrarnos, somos.

Sigo hacia la l铆nea de caja con dignidad sin precedentes.

La casa era el encuentro era la interlocuci贸n era la otra.

9:30. Caf茅. Una tostada con jam贸n.

芦Vox somete a votaci贸n en el Congreso la petici贸n de penas de c谩rcel para 鈥榦kupas鈥櫬.

El fondo com煤n de cualquier desplazamiento es la b煤squeda de una casa. Un entorno de suficiencia y presencia donde deje de ser necesaria la producci贸n de narraciones y podamos poner las carnes a conversar sin dejarlas atrapadas en los rituales de deseo y miedo.

Hay un rumor bajo el texto del shock. Un rumor de supermercado de estaci贸n de metro, de ba帽os p煤blicos.

Resonancia oral, que emerge del cuerpo y se reconoce en lo heterog茅neo.

Entender que la condici贸n habitable reside en la conversaci贸n, desplaza la b煤squeda de hogar a la b煤squeda de encuentros. A la b煤squeda de la otra.

芦Segregaci贸n por barrios en Madrid.禄

Cojo los deditos de M mientras la tele escupe y nos preguntamos y vivimos en la pregunta.