November 4, 2021

La libertad ha sufrido un duro golpe. A la vez que Burger

King anuncia un restaurante especializado en productos vegetarianos, el

Ministerio de Consumo establece que va a prohibir la publicidad de dulces dirigida

M谩s all谩 de la autoparodia de la que parecen estar haciendo

gala ciertos opinadores de la derecha, la cuesti贸n es que cada vez nos preocupa

m谩s qu茅 comemos y c贸mo lo comemos. Nos preocupa el tema de la carne, tanto a

nivel individual (bienestar animal) como colectivo: el impacto ecol贸gico de la

producci贸n intensiva de carne roja es notable. Y nos preocupa el tema de los

az煤cares, los ultraprocesados y la obesidad, porque el exceso de peso y la mala

alimentaci贸n est谩 muy extendido en los pa铆ses ricos. Casi es un t贸pico decir

que la obesidad es una de las epidemias de nuestro tiempo.

Con respecto a la carne, escrib铆 ya un art铆culo hace unos meses, cuando la UE se plante贸 prohibir que se usaran denominaciones

tradicionalmente asociadas al producto c谩rnico (como 芦hamburguesa禄 o 芦salchicha禄)

para compuestos que no llevan animales. Al final no sali贸 adelante, y la

derrota hizo llorar a muchos hombres de verdad, que no pueden soportar el horrible

enga帽o a los consumidores que constituye el llamar 芦hamburguesa禄 a un disco de

seit谩n o de soja.

Por supuesto, el argumento del enga帽o a los consumidores no

se sostiene ni medio segundo. Y, la verdad sea dicha, muchas veces parece que

los fans de la carne ni siquiera quieren afirmarlo en serio. Pasan con facilidad

y rapidez de argumentos pseudo-racionales a lloriqueos en redes, fotos de chuletones

y/o chistes sobre gente que come soja. La mayor铆a de estos lloricas de redes, por cierto, son varones.

Enti茅ndaseme: yo soy hombre y no soy vegetariano ni vegano. Como

carne. Pero la relaci贸n entre consumo de carne roja y masculinidad en nuestra

cultura es tan obvia que no me voy a molestar ni en discutirla. En serio, si

alguien me viene a hacer mimimi en los comentarios con ese tema no responder茅,

porque es una relaci贸n tan evidente, un v铆nculo tan claro, que quien pretenda

negarlo es porque no viene a discutir de buena fe y yo no tengo por qu茅 perder

el tiempo con 茅l. Todos sabemos que los hombres de verdad comen carne, cuanto

m谩s roja y sangrante mejor. De la hamburguesa al chulet贸n pasando por la

barbacoa, la carne es parte de la identidad del hombre de verdad.

S铆, he dicho 芦identidad禄 de forma deliberada. Resulta que

toda esta defensa de la carne a ultranza no es m谩s que una pol铆tica identitaria

de esas que tanto les molesta al rojipardismo patrio, si bien esta en concreto

parece darles un poco igual. Por lo que sea. Si el Ministerio de Consumo alerta

de que consumir tanta carne es malo para la salud y para el medio ambiente o si

Burger King, despu茅s de los oportunos estudios de mercado, decide que le va a

salir rentable abrir un local donde solo se vendan productos vegetarianos

(productos que ya exist铆an en su carta, por cierto), esto ataca directamente a la

identidad de muchos hombres. Y se quejan en consecuencia.

El ataque es solo a la identidad, no a los derechos ni a las

posibilidades de nadie. El Ministerio de Consumo solo se hizo eco de unas

recomendaciones cient铆ficas que llevan lustros siendo consenso, no dijo que

vaya a imponer una tarjeta de racionamiento para la carne. Y en cuanto al

Burger King vegetariano, supongo que todos sabemos que puedes no entrar. Tranquilo,

Jos茅 Alberto, puedes seguir hart谩ndote de carne todo cuanto quieras, tres veces

al d铆a y siete d铆as a la semana, sin consumir una sola hortaliza porque 芦lo

verde para las vacas禄. Nadie te lo va a impedir. Supongo que lo saben. Pero,

aun as铆, se enfadan, porque que te digan desde un Ministerio que tu estilo de

vida es poco recomendable y que, a la vez, te muestren que se puede vivir de

otra manera, tiene que ser desagradable cuando has basado tu identidad en dicho

estilo de vida.

Con el az煤car pasa un poco lo mismo, aunque me temo que aqu铆

el cabreo viene de otra parte. No es tanto 芦nadie me va a decir lo que no puedo

comer禄 como 芦nadie me va a decir c贸mo tengo que educar a mis hijos禄. Tener criaturas

y educarlas de una u otra manera es una decisi贸n profundamente identitaria. A tus

hijos le transmites tus valores. Adem谩s, es algo que interseca directamente con

tus posibilidades econ贸micas y con lo absorbente que sea tu trabajo.

Eso significa que, de nuevo, cuando el Ministerio dice de

forma oficial que no est谩 bien que tu cr铆o coma tantos Phoskitos (algo que ya

sabes o sospechas), pues te cabreas. Parte de ese cabreo tiene sentido, porque,

a lo que parece, la crianza es un compromiso constante entre lo deseable y lo

posible, y no siempre es posible dar una alimentaci贸n sana, rica, variada y

equilibrada. Pero parte es identitario, un 芦a m铆 nadie me va a decir lo que

tengo que hacer en este tema禄. Y, para muestra, el arte que ha generado

dicha banda de ofendiditos.

Para las personas cabreadas con la regulaci贸n del az煤car

tengo una mala noticia: esto va a ser el principio de la discusi贸n, no su

final. Se va a empezar con normas de etiquetado y publicidad, coordinadas sin

duda con campa帽as de concienciaci贸n. Y luego se va a ver que con eso no basta.

驴Cu谩ndo empez贸 a bajar de verdad el consumo de tabaco? Cuando se limitaron sus

puntos de venta y sus lugares de consumo. Las medidas no ser谩n las mismas (la

boller铆a no produce humos que afecten a terceros) pero ser谩n an谩logas. La prohibici贸n

de m谩quinas de vending en centros educativos, hospitales y estaciones de

transporte parece un buen punto para empezar, por ejemplo.

No tengo mucho m谩s que decir. La alimentaci贸n es una

preocupaci贸n p煤blica, y lo es porque no solo afecta al sujeto, sino tambi茅n al

planeta. Y el planeta y su crisis clim谩tica no son cosas abstractas, como a

veces parecen cuando se habla de ellas: el planeta es el lugar donde vivimos, y

la crisis clim谩tica la que va a hacer cada vez menos sostenible la vida en

regiones enteras. Con todo lo que eso implica a nivel demogr谩fico, pol铆tico y

econ贸mico.

La carne y el az煤car no van a estar prohibidos, al menos a corto

plazo. Pero se va a ejercer presi贸n sobre ellos, se va a intentar que se

consuma menos, se van a prohibir ciertas formas de comercializaci贸n y se van a

fomentar las alternativas. Hay que tenerlo claro y empezar a cambiar el chip. Porque

no podemos estar rasg谩ndonos las vestiduras cada vez que alguien se帽ale que

nuestras costumbres son insostenibles y da帽inas. De verdad que empieza a ser

rid铆culo.

