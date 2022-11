–

Entrevista a Carolina Garc铆a, portavoz de la Asociaci贸n de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza

DOSIER: La lucha de las mujeres | Ilustraci贸n de Sof铆a V. | Extra铆do del cnt n潞 431

Desde la Asociaci贸n de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza hacen repaso de la lucha continua que desarrollan para ser reconocidas como trabajadoras de primera. Desde la caja de resistencia en la pandemia, hasta tener derecho a paro.

Mientras para el com煤n de los trabajadores la reforma laboral de este Gobierno ha sido considerada insuficiente, hay sectores donde estos cambios ni les han rozado pr谩cticamente. Es el caso de los llamados sectores feminizados. Empleos y trabajos ocupados por una inmensa mayor铆a de mujeres que fueron consideradas esenciales durante lo m谩s duro de la pandemia pero que esa consideraci贸n nunca se ha reflejado ni en sus salarios ni en sus derechos laborales. Mujeres que adem谩s de por el patriarcado, est谩n atravesadas por m煤ltiples violencias como la migraci贸n, ser personas racializadas en un pa铆s xen贸fobo y racista, la imposibilidad de conciliar trabajo y cargas familiares, la falta de redes e incluso ser supervivientes de la violencia de g茅nero. Hablamos con Carolina Garc铆a, portavoz de la Asociaci贸n de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza sobre esta lucha que no parece acabar.

Pregunta.鈥 Empecemos por el principio. Se habla de liberaci贸n de la mujer para ir al trabajo fuera de casa, pero 驴se hace muchas veces a costa de otras mujeres? 驴Y los hombres cu谩ndo entran en los cuidados?

Respuesta.鈥 Es una reivindicaci贸n que tenemos, porque cuando hablamos de los cuidados en general no se valora este trabajo. Tambi茅n cuando lo hacemos en Espa帽a, somos mujeres migrantes. Nuestro trabajo ha permitido que otras mujeres se despeguen de ese trabajo, desarrollen sus carreras profesionales, puedan decidir sobre su vida, pero han dejando a otras mujeres atr谩s. Hemos sentido que como mujeres necesitamos unos derechos m铆nimos y parece que no se lucha por las reivindicaciones desde abajo. Recuerdo la primera convocatoria del 8 de Marzo en Zaragoza y nos sentimos que no estaban incluidas nuestras reivindicaciones. Las mujeres migrantes contamos, estamos atravesadas por otras violencias y, a veces, sentimos que no se ve que estamos organizadas y luchando. Algo que es muy dif铆cil cuando est谩s abajo del todo, que no llegamos a todos, incluso compa帽eras que solo sobreviven sin que puedan militar.

P.鈥 Organizarse en esas condiciones de trabajo precarias, con cargas familiares e incluso sin redes de apoyo es doblemente costoso. Pero peor a煤n para las internas, por ejemplo.

R.鈥 Eso es, el caso de las mujeres internas es de otra gravedad. Ellas se encuentran bien con nosotras, pero les cuesta mucho participar en las actividades. Incluso hay compa帽eras que han podido militar durante un tiempo, porque trabajan en la limpieza y pod铆an, pero no cuando cambian de trabajo. Muchas veces sin opci贸n a negarse. Por ejemplo, una trabajadora migrante necesitaba ocho horas para renovar su permiso de residencia y trabajo y tuvo que volver al trabajo de interna para lograrlo. Ella ha estado en todo lo online, pero no puede presencialmente en nada por la falta de descansos y compatibilidad.

P.鈥 Las empleadas dom茅sticas son trabajadoras fuera del Estatuto de los Trabajadores pero con un r茅gimen especial. Hasta el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea (TJUE) acaba de reconocer que esta situaci贸n es discriminaci贸n por sexo. 驴Por qu茅 ocurre?

R.鈥 Es el 煤nico sector que no tiene derecho a paro, y no sabemos el porqu茅. Somos las m谩s precarias y te quedas sin nada si te despiden. Con papeles y sin papeles, te quedas desamparada. Nosotras tenemos una abogada que nos asesora en la asociaci贸n para pedir los d铆as libres que te deben, la indemnizaci贸n, los d铆as que has trabajado pero no cotizado, etc.

P.鈥 La reciente reforma laboral, 驴os ayuda en algo?

R.鈥 Definitivamente no nos ha ayudado en nada. Como no estamos en el r茅gimen general, nada. Ten铆amos la promesa de ratificar el convenio 189 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), pero sigue en tr谩mite. Ahora sabemos que est谩n preparando una mesa en el Ministerio de Igualdad, tambi茅n otra mesa sobre cuidados, pero no hay ni fecha ni contenidos.

P.鈥 Las cartas que desde el Ministerio de Trabajo se mandaron a los empleadores, 驴han servido para algo?

R.鈥 Estas cartas serv铆an para informar a los empleadores que deb铆an cotizar por la cuota actual del salario m铆nimo, ya que aunque el salario se increment贸, la base no. En eso s铆 que hemos visto que ha tenido efecto, pero solo en contratos de 40 horas, claro. Porque aunque muchas compa帽eras trabajan muchas horas, el contrato es de 36 o de 38 horas semanales.

P.鈥 Adem谩s del maltrato laboral y salarial, existe tambi茅n la violencia sexual y se aprovechan del aislamiento de las mujeres.

R.鈥 Sobre todo las mujeres internas, est谩n sin libertad de hacer una vida propia. T煤 reci茅n llegas a este pa铆s y buscas encontrar una familia que te acoja porque has dejado a la tuya. No solo es no tener los descansos necesarios o tener una carga de trabajo grande, si no tambi茅n si tienes espacio propio, una puerta que cerrar. Para poder estar segura e incluso guardar el dinero, ante las dificultades de tener una cuenta bancaria para muchas. Pero lo peor es cuando las familias no se hacen cargo de los dependientes incluso el fin de semana o cuando est谩 enferma la cuidadora.

Cuando vimos que la pandemia iba a traer muchos problemas y despidos, pusimos en marcha la caja de resistencia. La tuvimos abierta hasta el pasado mes de diciembre. En los d铆as m谩s duros, estuvimos ayudando a m谩s de 100 mujeres, pag谩ndoles el alquiler, otros gastos, en red con la solidaridad vecinal para alimentos y ropa.

P.鈥 La pandemia fue uno de los peores momentos para visibilizar la situaci贸n de la empleada dom茅stica. 驴Empeor贸 vuestra situaci贸n? 驴Ha mejorado m谩s?

R.鈥 La pandemia ha venido a precarizar sus vidas, tanto laboral como mental. Algo que hubo un logro fue el subsidio por la pandemia, pero fue temporal y no se renov贸. Mientras los dem谩s siguen protegidos por los ERTES, nosotras no. El car谩cter de econom铆a sumergida de nuestro sector, no solo por la migraci贸n, sino porque no dan de alta nos dej贸 en un gran problema. Fuimos reconocidas como servicios fundamentales, pero a煤n as铆 incluso hubo multas a compa帽eras por no tener papeles o porque hab铆a jefes que no quer铆an firmarles el pase, ya que era reconocer que trabajaban en esa casa cuando no estaban dadas de alta. Si antes de la pandemia ya estaban encerradas mucho tiempo, con la pandemia se ha asentado la reducci贸n de los descansos. Hay familias que respetan y tienen buen trato, incluso hay compa帽eras que est谩n ah铆 aunque no le paguen lo que deben porque lo agradecen trabajando y sin buscar otro trabajo. Pero ahora mismo, lo normal es lo otro: no respetan tus derechos y encima te tratan mal.

P.鈥 Se trata de empleadores no profesionales muchas veces, pero tampoco gente con una renta muy alta.

R.鈥 Es que adem谩s del racismo est谩 el clasismo. Incluso aunque no sean ricos, ellos saben que est谩n en una posici贸n mejor que nosotras, mujeres racializadas migrantes. Las mujeres espa帽olas sabemos que muchas veces pueden decidir irse a otro lado. Muchas de nosotras no. Incluso las internas, que no tienen ni domicilio propio ni para la Tarjeta Sanitaria.

P.鈥 Vuestro trabajo muchas veces va m谩s all谩 de las tareas, establec茅is relaciones personales, de responsabilidad y cuidados sobre todo con las personas mayores. 驴Qu茅 implica eso?

R.鈥 He conocido casos de chicas que van a cuidar a las mayores gratuitamente porque empatizan mucho con la problem谩tica y saben que hasta est谩n sufriendo maltrato las mayores. Muchas veces cuesta mucho separar la vida personal de la laboral. Y volviendo a la pandemia, conozco el caso de una chica que no la dejaron salir de la casa cuando el mayor dio positivo. Aunque ten铆a el riesgo de contagiarse. Lo mismo que otra, que entr贸 a trabajar sin saber que el mayor estaba contagiado. Ella acab贸 15 d铆as ingresada porque lo pill贸 fuerte y al darle el alta, la despidieron. Ese es nuestro d铆a a d铆a, atender casos como estos.

P.鈥 Una de vuestras herramientas, adem谩s del asesoramiento, los talleres o las actividades de sociabilizaci贸n, es la caja de resistencia.

R.鈥 Nosotras cuando vimos que la pandemia iba a traer muchos problemas y despidos, pusimos en marcha la caja de resistencia. La tuvimos abierta hasta el pasado mes de diciembre. En los d铆as m谩s duros, estuvimos ayudando a m谩s de 100 mujeres, pag谩ndoles el alquiler, otros gastos, en red con la solidaridad vecinal para alimentos y ropa.

P.鈥 Hablando de organizaci贸n y redes, 驴por qu茅 en muchos casos como el vuestro en Zaragoza decid铆s formar una asociaci贸n propia y no incorporaros a sindicatos ya en marcha?

R.鈥 Cuando fundamos la asociaci贸n, no conoc铆amos sindicatos que estuvieran trabajando el tema de la limpieza o los cuidados. Ahora lo hacen, pero no de forma central, porque no somos fuente de financiaci贸n en cuotas para muchos. Tenemos mucha temporalidad, salarios bajos y muchas somos migrantes. Ahora conocemos sindicatos como CNT y CGT y, sobre todo, estamos haciendo red con otras asociaciones similares en otras ciudades. A mi personalmente, se me ha hecho dif铆cil por nuestro origen, quiz谩 somos distintos en la acogida.