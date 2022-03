–

Autopistas cortadas, piquetes investigados por delitos continuados “con violencia”, buena parte de la industria alimentaria paralizada y los supermercados comenzando a notar los primeros problemas de abastecimiento. Este es el balance de las jornadas del paro indefinido de los pequeños transportistas que comenzó el pasado lunes para exigir que no se puedan contratar servicios por debajo del coste, que ahora se ha disparado por la subida de los carburantes.

A pesar de que 24.000 efectivos de policía y guardia civil comenzaron este jueves a escoltar a los transportistas que no se han sumado a las movilizaciones, el impacto del paro no deja de intensificarse: ya afecta a pescadores, ganaderos, agricultores, industria conservera, de bebidas, supermercados… Y cada vez parece alejarse más la posibilidad de una salida rápida al conflicto, porque el Gobierno ya ha dejado claro que no tiene intención de sentarse con los convocantes, a los que la ministra de Transportes se ha referido como un “grupo de ultras que está intentando someter al país”.

Flotas amarradas y pescado almacenado en cámaras

El paro convocado por la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera está provocando un enorme impacto en la actividad pesquera. En el Puerto de Vigo la falta de camioneros ha obligado este jueves a tirar pescado y se cifra en dos millones de euros las pérdidas por cada día de movilizaciones. En el de A Coruña solo se ha movido un 10% de la mercancía habitual y decenas de toneladas de pescado permanecen en cámaras frigoríficas, con el riesgo de pudrirse, informa Laura Queijeiro.

También en Asturias y en Euskadi buena parte de la flota permanece amarrada y seguirá así hasta que los pescadores no tengan garantía de que el producto puede ser trasladado desde los puertos.

Animales sin comida y leche sin transporte

En el sector ganadero las cosas están igual de complicadas, tanto por la falta de pienso para los animales como por la imposibilidad de dar salida a los productos. En muchas explotaciones gallegas se han visto obligadas a tirar la leche ordeñada que no se ha recogido, mientras que las industrias lácteas, con la distribución paralizada, tienen sus tanques llenos y empiezan, también, a tener problemas para envasar sus productos.

La misma situación se repite en Málaga, donde los productores de lácteos advierten que pueden perderlo todo. “Si no ordeñamos a nuestros animales a diario, enfermarán y si no recogen la leche todos los días hay que tirarla”. Igual de preocupados están los ganaderos de la Sierra de Huelva que ya vaticinan que tras cuatro días sin suministros “la semana que viene no habrá piensos y eso es un problema muy importante porque la sequía no ha dejado hierba para que los animales se alimenten del campo”, informa Clara Pazos.

La fruta no llega a los mercados centrales

Los efectos del paro de los pequeños transportistas eran este jueves ya más que evidentes en los mercados centrales y este viernes podrían comenzar los problemas de abastecimiento en Mercabilbao, informa Idoia Rivas. Allí, el presidente de los mayoristas de fruta y verduras, Gorka Moreno, advierte de que ya empiezan a escasear las hortalizas procedentes de Almería, como el tomate, el calabacín, o la berenjena. “La semana pasada hicimos acopio de pedido para guardar en cámaras y de momento vamos tirando. Está entrando algo de fresa de Huelva o producción de la Rioja y la fruta puede aguantar más. Sin embargo, si no nos llega producto este domingo, la siguiente semana será complicada”.

En Mercamálaga el volumen de mercancías ha bajado un 80% y en Mercabarna la entrada de género de fruta y hortalizas ha llegado a caer hasta un 30%. Allí, algunas empresas ya hacen cuentas del impacto económico de esta protesta y temen las consecuencias para los trabajadores. “Hemos perdido el 20% de la facturación de la semana. Hemos llenado el stock de nuestras cámaras al máximo en previsión de la huelga, pero ya nos hemos quedado sin nada. Somos 14 trabajadores y si esto sigue así, puede peligrar algún puesto”, dice Joaquín, mayorista de Camprecios Fruits, que asegura que muchas empresas “van a acabar pagando caro” el paro de los transportistas, informa David Expósito.

Todas estas dificultades de los productores y distribuidores se trasladan luego a los supermercados donde ya se comienzan a registrar problemas de suministro, especialmente de productos frescos. Por eso la patronal del sector, Asedas, que cuenta entre sus asociados a Mercadona, Dia y Lidl, entre otros, ha pedido que “cesen ya las acciones violentas” contra los trabajadores que han decidido no sumarse a la huelga de transportes. “

Más industrias afectadas

Más allá de los productos frescos, otras industrias están dando ya la voz de alarma ante la falta de género. La conservera Calvo, una de las más importantes del país, cesará de forma temporal la producción por a partir del lunes por la falta de suministros y los problemas de distribución. Este mismo viernes podría paralizar su actividad la empresa Hijos de Rivera en su fábrica de cerveza de Estrella Galicia y de sidras Maeloc, que lleva sin recibir materias primas ni suministros básicos desde el pasado lunes.

La patronal de las empresas siderúrgicas Unesid ya ha alertado también de “un impacto mayor de lo esperado” del paro en sus plantas y hasta ALCER (Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón) ha advertido que se están produciendo retrasos en la entrega de materiales vitales para el tratamiento de los pacientes en diálisis domiciliaria.

Piquetes investigados y carreteras cortadas

Mientras los problemas en todos estos sectores aumentan, la acción de los piquetes se mantiene y ha provocado este jueves diversos cortes de carreteras en Cataluña, Valencia, Málaga y Castilla y León. Precisamente en la A-6, a la altura de Vega de Valcarce (León), los convocantes del paro han logrado interrumpir el tráfico por completo.

También en León la Guardia Civil ha abierto una investigación contra once ‘piqueteros’ por delitos continuados de desórdenes con “violencia” registrados en los últimos días en el marco de las protestas. Se trata de un “grupo violento”, según la Guardia Civil, que habría provocado diversos sabotajes contra camiones que no secundaban la protesta.

Sin diálogo con el Gobierno

Hechos como estos han llevado a la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, UNO, a denunciar que las movilizaciones convocadas por la Plataforma en Defensa del Transporte, una asociación minoritaria, “se han ido recrudeciendo con más violencia y se están produciendo actos de vandalismo”. También el Gobierno ha señalado las acciones violentas de los convocantes del paro y ha dejado muy claro que no se sentará a dialogar con ellos.

Lo ha hecho a través de la ministra de Transportes que ha asegurado que paro “minoritario” responde a “un grupo de ultras que están intentando someter a este país a un chantaje y sustituyendo la palabra por palos, clavos y piedras”.

Raquel Sánchez, que en los últimos días se reunido con las patronales mayoritarias transportistas entre las que no se encuentra la Plataforma, ha afirmado que los convocantes del paro están “en muchos casos apoyados por la ultraderecha” y estarían evitando que “la mayoría de los transportistas ejerzan su derecho a trabajar”. “Somos sensibles, pero no vamos a ceder a este chantaje, sabotaje y boicot”, añadió.

Por su parte, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, había asegurado, antes de estas últimas declaraciones de Sánchez, sentirse despreciada por las palabras de la ministra y lamentaba estar siendo “criminalizando de manera plenamente injusta”. «Señora Ministra, si de verdad le tiene algún aprecio a su País, no dé lugar a males mayores», decían los convocantes en un comunicado en su web en el que advierten de que “el desabastecimiento será inevitable e inmediato”

