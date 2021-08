–

En su libro Isidro Vel谩zquez, formas prerrevolucionarias de la violencia, Roberto Carri investiga las rebeliones populares espont谩neas a partir de un caso de bandolerismo social sucedido en el Chaco durante los a帽os sesenta. Sus protagonistas: Isidro Vel谩zquez y Vicente Gauna.

Vel谩zquez, 鈥渉onesto pe贸n rural de origen correntino, sufri贸 una serie de hostigamientos por parte de la polic铆a de Colonia Elisa (Chaco), que culminaron con su detenci贸n y posterior fuga de la c谩rcel local鈥. Desde entonces, 鈥渃omenz贸 una vida fuera de la ley y durante m谩s de seis a帽os tuvo en jaque a toda la polic铆a provincial鈥. A pesar de que la acusaci贸n oficial contra 茅l es de robo, reiteradas versiones insisten en que se trata de una persecuci贸n arbitraria, 鈥渦n t铆pico acto de violencia policial injustificado鈥 que deriva en un alzamiento contra la ley. Entre los a帽os 1962 y 1967, Vel谩zquez 鈥損r贸fugo de la justicia鈥 junto con Gauna 鈥搖n 鈥渟alvaje irreductible鈥濃 ser谩n los bandidos que roban a los ricos (secuestran estancieros) y se burlan de las fuerzas del orden interpretando fugas desopilantes y acciones espectaculares. La leyenda, oriunda del pobrer铆o rural y de la comunidad ind铆gena de la zona que les brindaba apoyo, le atribuye a Vel谩zquez poderes especiales como el de volverse invisible para escapar de las emboscadas, as铆 como su capacidad de dominar al enemigo con la mirada.

Carri se propone desentra帽ar el fen贸meno que representa la popularidad de Vel谩zquez: la enorme simpat铆a y la solidaridad activa que despert贸 entre los sectores m谩s pobres de la poblaci贸n 鈥撯渃riollos de origen correntino, santiague帽os e ind铆genas鈥濃. El odio de estos sectores se proyecta sobre Vel谩zquez, un rebelde individualista, convirti茅ndolo en un h茅roe que enfrenta al r茅gimen colonial dominado por los grandes propietarios blancos y sus fuerzas armadas. El autor caracteriza a estos trabajadores pobres que apoyan a Vel谩zquez como un 鈥減roletario total鈥, muy diferente de las fracciones obreras urbanas integradas en la industria moderna, a las que la teor铆a revolucionaria (y a su modo tambi茅n el desarrollismo) otorga el papel central del proceso emancipador. Junto a la desposesi贸n total, este proletariado rural se caracteriza por su condici贸n deambulatoria, migrante. En la p谩gina 44 de la edici贸n de Colihue, puede leerse el siguiente texto: los trabajadores del monte, en su mayor parte provenientes de la provincia de Corrientes -principal exportadora de carne humana del pa铆s junto con Santiago del Estero- y en segundo t茅rmino paraguayos y santiague帽os, no pueden volver a su lugar de origen y deambulan por la provincia en busca de trabajo. Los m谩s audaces van hacia las ciudades cercanas o al sur a engrosar la poblaci贸n de las villas miseria. Esta poblaci贸n que ha dejado de ser rural, todav铆a no se ha incorporado a la actividad econ贸mica urbana, forma un semiproletariado flotante de car谩cter semirural y semiurbano a la vez. En estos hombres y en los integrantes de las colonias ind铆genas va a encontrar Isidro Vel谩zquez el mayor apoyo鈥.

El autor plantea elementos para una teor铆a no populista de la rebeli贸n plebeya en torno al car谩cter deambulante de este semiproletariado. La historia de la violencia colonial es la historia de una tentativa por imponer al indio n贸made la raz贸n sedentaria y fijarlo en la explotaci贸n extrema del obraje. Hay en este estado de flotaci贸n un potencial de no obediencia que Carri capta sobre todo como la conservaci贸n de una solapada propensi贸n a la venganza (a Vel谩zquez se lo llama popularmente 鈥渆l vengador鈥). La memoria de la desposesi贸n y la criminalizaci贸n del nomadismo (el hombre de piel oscura que se lleva a la mujer blanca, dice Carri) hacen del pr贸fugo armado una figura l铆mite o de contrapoder, una condici贸n migrante o de vagabundeo que contrasta con la integraci贸n del proletariado urbano que trabaja en la industria, base del vandorismo.

Pero esta efervescencia plebeya no da lugar a revoluciones triunfantes, y Hobsbawm la califica de 鈥減repol铆tica鈥. Carri no acepta este punto de vista. Le parece que las izquierdas formalistas ignoran el potencial pol铆tico contenido en esta flotaci贸n semiproletaria, un magma explosivo en el que convive el odio del indio, el pobre y el migrante ante la tentativa colonial de fijarlos en el espacio de explotaci贸n, junto a un estado de sospecha ante la integraci贸n en el Estado moderno del desarrollo (tambi茅n en Marx se encuentra la indicaci贸n sobre el potencial revolucionario de la comunidad agraria, la que no necesariamente ha de ser disuelta por el moderno capitalismo, como se afirm贸 en nombre del marxismo durante d茅cadas, sino que puede jugar un papel importante en la lucha por su superaci贸n, tal y como podemos estudiarlo en los apuntes marxianos publicados bajo el t铆tulo Comunidad, nacionalismos y capital, textos in茅ditos de Karl Marx, editados por la Vicepresidencia de Bolivia en 2018).

Carri escribe sobre Vel谩zquez siendo un joven soci贸logo de 28 a帽os. El libro, publicado originalmente en 1968 por la editorial de Ortega Pe帽a, tiene un sentido pol茅mico contra los reformadores progresistas que practican un tipo de pedagog铆a moral, modernizante, que pregona la extensi贸n de las buenas formas sin reparar en la necesaria reforma de las estructuras materiales; se opone a las izquierdas formalistas que conciben la revoluci贸n seg煤n un prolijo guion o modelo que se despliega seg煤n reglas predeterminadas; y est谩 en contra de los bandoleros sociol贸gicos 鈥渜ue utilizan el conocimiento t茅cnico al servicio de la coacci贸n y el mantenimiento de orden鈥.

La sociolog铆a tercermundista de Carri 鈥搇ector de Franz Fanon y del Eric Hobsbawm de Rebeldes primitivos鈥 se interroga sobre el papel de las revueltas en las condiciones espec铆ficas en las que un moderno capitalismo prolonga relaciones sociales de tipo colonial basadas en la divisi贸n de dos sociedades sin comunicaci贸n entre ellas, y sobre la utilizaci贸n de la violencia policial como principal instrumento p煤blico de estabilizaci贸n y, a la vez, de racializaci贸n de la pobreza, estrechamente asociada al color de la piel. Para Carri, la violencia de quienes soportan la desposesi贸n total es justa.

La peligrosidad pol铆tica del fen贸meno Vel谩zquez es percibida con claridad por las fuerzas del orden. 鈥淒espu茅s de muerto Vel谩zquez se producen impresionantes desfiles populares frente a sus restos y los de Gauna鈥 prohibidos por la polic铆a. Y no solo eso. A partir de entonces se adopta la fecha del primero de diciembre como d铆a de la polic铆a loca: 鈥渆s una revancha que toman los vigilantes ante el desprecio y el dolor del pueblo鈥.

驴Y Gauna? Carri lo describe como un 鈥渄elincuente total鈥, un ser asocial que sigue a Vel谩zquez 鈥揾ombre de buenas formas y sensibilidad popular鈥 por razones puramente delictivas, pero que desempe帽a, sin embargo, un papel fundamental en la constituci贸n del sentido radical de la campa帽a: 鈥渆l car谩cter irreductible de Gauna, en cierta forma, impide a Vel谩zquez arribar a acuerdos con la ciudad, con la civilizaci贸n鈥, preserva al h茅roe de la pol铆tica local. Gauna, sujeto cruel y enemigo de la sociedad, bloquea la posibilidad del pacto y de la traici贸n, y garantiza la fidelidad de Vel谩zquez al pueblo, al tiempo que es 茅l quien pone en peligro la vida de los hacendados y comerciantes. 鈥淰el谩zquez es m谩s peligroso desde que Gauna est谩 junto a 茅l鈥.

La fuga al monte, el apoyo popular, la vida n贸mada, la capacidad de escondite y las acciones espectaculares hicieron de Vel谩zquez un precursor capaz de encender e intercomunicar un sentimiento de rebeli贸n colectiva. Vel谩zquez fue la expresi贸n de la rebeld铆a comunal, encarnaci贸n del odio popular y de un profundo sentimiento de redenci贸n, la personificaci贸n m谩s acabada de un deseo de venganza largamente postergado.

Leo este libro de la colecci贸n Pu帽alada (Colihue), a cargo de Horacio Gonz谩lez, en cuyo ep铆logo Eduardo Luis Duhalde recuerda la trayectoria militante del autor, su paso por el Peronismo de Base y por Montoneros, y su desaparici贸n, a los 36 a帽os, en manos del terrorismo de Estado. Fue publicado en 2001. Seguramente es una casualidad.

