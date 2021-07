–

En 1940, Hitler campaba por Europa cumpliendo sus sue帽os de bombardear Londres, llegar a Par铆s y ordenar al mundo que se plegase ante su bota. En Espa帽a la guerra hab铆a acabado un a帽o antes y el fervor german贸filo era intenso. Nadie dudaba de que el III Reich gobernar铆a el mundo y la Nueva Espa帽a ser铆a su fiel aliado. En Octubre el peque帽o dictador espa帽ol, Franco, se re煤ne en Hendaya con el due帽o de Europa, Hitler, para sobarle un poco las botas y que 茅ste le condone la deuda infinita que le debe por su implicaci贸n directa en la guerra civil. Espa帽a ha pasado de ser pa铆s neutral a no-beligerante. Es decir: 鈥 no entro en guerra pero estoy de parte de los nazis鈥.

En Santander, se est谩 a punto de celebrar el primer aniversario de (depende quien lo diga) la liberaci贸n o la ca铆da en el oscuro 谩ngulo de la historia. El verano transcurre con temperaturas templadas que hacen llevar a las dulces ni帽as bien la rebequita por la noche, la decencia por bandera y una fe inquebrantable en Dios, el Caudillo y el Fh眉rer, don Adolf. El hambre y la precariedad se abate por los barrios de la ciudad, llegando incluso hasta los m谩s opulentos que se aprestan a combatir los a帽os duros con la confianza de que bien arrimados al poder, fieles a las consignas dise帽adas por la Nueva Espa帽a, resolver谩n los desmanes vividos en la dura postguerra. Los fuertes vencedores de la guerra civil afilan sus garras para la reconstrucci贸n y con ello, renacer con el negocio que supone amarrar la victoria a sus carteras.

Mientras, ese mismo a帽o, la mamposter铆a de Ciriego sujeta las balas que saltan de los cuerpos fusilados. Tambi茅n se mata a garrote, en concreto el 16 de Abril de 1940, a Am贸s Campano (31 a帽os) y el 29 de Agosto, a Manuel Obeso (33 a帽os) Por rojos, claro est谩. O por cualquier motivo que la autoridad competente indicara.

Las burreras de la calle Lealtad siguen apaciguando sus borricas, el puerto amarra la flota pesquera. Aun el fuego no hab铆a diezmado la ciudad y el verano se padece o se disfruta como se puede. Mal para muchos, con variada esperanza, para pocos.

Tiempo antes, en 1907, hab铆a nacido un chico, hijo de buena familia ya que su padre era psiquiatra, profesi贸n que heredar铆a. Don Luis Morales, se llamaba. Estudi贸, como es preceptivo, Medicina en Zaragoza, con notas pasables pues el chico tiene voluntad pero no est谩 sobrado de prendas. Para ampliar la formaci贸n, el padre, que so帽aba con un futuro glorioso para el muchacho, lo env铆a a Suiza y a Alemania, en concreto a Nuremberg, donde completar铆a sus estudios de psiquiatr铆a aprendiendo con los mejores. La escuela alemana de psiquiatr铆a que tambi茅n visitaron los insignes, Don Luis Vallejo N谩jera y Don Juan Jos茅 L贸pez Ibor, s铆, el del gen rojo que promov铆a la adopci贸n de ni帽os nacidos de mujeres republicanas por familias 鈥渘ormales鈥 por ver si con una educaci贸n nacional- cat贸lica perd铆an el mal茅volo gen rojo procedente de las madres. El promotor de los primeros robos de beb茅s y el adalid de la psiquiatr铆a nazi en nuestro pa铆s. El mismo.

Nuestro chico, don Luis Morales, comparti贸 mesa y mantel con otro insigne psiquiatra en Nuremberg, el doctor Menguele promotor de los experimentos m谩s terror铆ficos que se pueden conocer en los campos de exterminio nazis. Tampoco le echemos muchas flores porque los tres espa帽oles no le fueron a la zaga en sus respectivos cometidos una vez que tornaron a la patria.

Don Luis Morales, estuvo un tiempo de director de un hospital en Zaragoza y m谩s tarde en plantilla en el prestigioso Santa Isabel de Legan茅s. Las influencias paternas no llegaron para promoverle a ser prohombre de la psiquiatr铆a en Espa帽a, como a L贸pez Ibor y Vallejo N谩jera, quiz谩 m谩s aventajados. Se ve que no debi贸 encajar bien en los aleda帽os del poder, o como dijimos al principio, le faltaban hervores, por lo que el padre hubo de traerlo a la mansi贸n palaciega que la familia Morales pose铆a en Santander. M谩s de 1700 metros cuadrados con especies arb贸reas incre铆bles que cayeron por obra imp铆a de la piqueta en los a帽os sesenta y setenta para hacer el espanto urban铆stico que hoy llamamos Cazo帽a.

En el caser贸n, digno de Manderley, se asentaba la cl铆nica psiqui谩trica del doctor Morales. L贸gicamente, a su llegada se puso en pr谩ctica de inmediato lo aprendido en Alemania. Se efectuaban los mejores tratamientos, los m谩s vanguardistas hasta que tomaron justa fama entre las elites europeas. Terapias de moda entonces eran las inyecciones de aguarr谩s, los bombeos espinales, las leucotom铆as (las lobotom铆as llegaron un poco despu茅s) y los electroshocks que eran un poco desagradables porque al convulsionar con 铆mpetu se romp铆an los huesos. Era mucho m谩s factible provocar los choques de convulsiones con cardiazol, que era un f谩rmaco impetuoso en sus efectos pero m谩s seguro que la electricidad.

El caser贸n ten铆a toda la s谩dica modernidad alemana en la cl铆nica santanderina del doctor Morales.

Poco tiempo antes, como dec铆amos, en su avance europeo Hitler va dejando un reguero de v铆ctimas a su paso. Una de ellas es Marx Ernst pintor surrealista y amante/pareja de la joven pintora, tambi茅n surrealista, Leonora Carrington. Viviendo el 茅xtasis de su amor, Ernst es detenido por los gendarmes de Vichy y la joven entra en crisis existencial decidiendo venir a Espa帽a en busca de un salvoconducto que salve a su amado.https://www.lapajareramagazine.com/leonora-karrington

En Madrid, la conducta err谩tica de Leonora la lleva de noche al parque del Retiro donde la 鈥渃azan鈥 una manada de Requet茅s que la violan durante horas. Leonora es hija de una adinerada, burguesa y conservadora familia inglesa. El padre es propietario de la Imperial Chemicals, extiende sus alas para intentar atraer a Leonora por el buen camino dej谩ndose de aventuras europeas y surrealistas. Que una joven de 21 a帽os abandone el hogar para cumplir sus sue帽os de ser pintora y se lie en Francia con un cuarent贸n, artista y casado, no entra en los planes de pap谩 Carrington por lo que busca la forma de conducirla al buen camino.

Env铆a emisarios cargados de Lumival, medicamento que produce una especie de muerte temporal y de anestesia que es inyectada en la columna vertebral para producir el rigor mortis. De esa forma Leonora Carrington es conducida el mes de Agosto de 1940 a Santander, justo a la cl铆nica del doctor Morales. Se escogi贸 este recinto por su confortabilidad, el prestigio internacional y la extensi贸n magnifica de la finca que puede pasearse a caballo, animal que Leonora adora. Ya les dijimos que la cl铆nica estaba de moda entre las elites.http://www.alphadecay.org/uploads/files/3842/original/MemoriasdeabajoSotileza.pdf

Durante un tiempo impreciso, que luego nos cuenta la misma Leonora en su libro Memorias de Abajo y muchos a帽os despu茅s en La casa del miedo, la mantienen en la sala Covadonga. Mejor dejo que nos cuente ella como fue su experiencia:

鈥淓n 芦Covadonga禄-as铆 llamaban al pabell贸n donde encerraban a los locos m谩s peligrosos, tomaba el nombre de una hermana del doctor Morales, muerta- me arrancaron brutalmente las ropas y me ataron con correas, desnuda, a la cama. [鈥 No s茅 cu谩nto tiempo permanec铆 atada y desnuda. Yac铆 varios d铆as y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos, cuyas picaduras me pusieron un cuerpo horrible: cre铆 que eran los esp铆ritus de todos los espa帽oles aplastados, que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi sumisi贸n. La magnitud de mi remordimiento hac铆a soportables sus ataques. No me molestaba demasiado la suciedad. (Carrington, 1995 [1943], pp. 22-23).

Una nueva 茅poca empez贸 con el d铆a m谩s negro y terrible de mi vida. 驴C贸mo puedo hablar ahora de esto, cuando me da miedo s贸lo pensarlo? Siento una angustia terrible, aunque no puedo seguir viviendo sola con ese recuerdo鈥 S茅 que una vez que lo haya escrito me habr茅 liberado. Pero 驴podr茅 expresar con meras palabras el horror de aquel d铆a? (Carrington, 1995 [1943], p. 30)

Seg煤n nos cuenta el doctor Morales en un art铆culo publicado en el Pa铆s en 隆ojo a la fecha! el 18 de Abril de 1993 https://elpais.com/diario/1993/04/18/cultura/735084002_850215.html

(ya tuvo tiempo don Luis para revisar sus tratamientos鈥 pedir perd贸n por ellos) que con solo tres cocteles de cardiazol, Leonora se salv贸 convirti茅ndose en una persona 鈥normal鈥 Nos lo confirman sus propias palabras en entrevista concedida a nuestra querida Rosa Pereda.

Seg煤n don Luis, fueron sin duda sus terapias las que hicieron a Leonora que fue en el futuro. Les rogar铆a que leyesen los libros escritos por ella para conocer su versi贸n de los hechos. Dejo solo, como muestra unas palabras suyas:

鈥渕e confes茅 a m铆 misma que un ser lo bastante poderoso como para infligir tal tortura ten铆a que ser m谩s fuerte que yo; admit铆 la derrota, m铆a y del mundo que me rodeaba, sin esperanza de liberaci贸n禄 (Carrington, 1995 [1943], p. 32).

芦Pod铆an hacer lo que quisieran conmigo: me mostr茅 obediente como un buey禄 (Carrington, 1995 [1943].

El terror vivido en el caser贸n de don Luis debi贸 ser grande porque en cuanto consigui贸 recuperarse (evidentemente no por el cardiazol, sino por la fuerza de su mente y el amparo que los sue帽os surrealistas la conced铆an) huy贸 hasta Lisboa donde la esperaba su querido amigo Renato Leduc que tuvo a bien casarse con ella para liberarla de la tutela paterna. Por si no lo recuerdan, las mujeres hasta entrados los a帽os 80 pertenec铆amos al padre o al marido. 脡ramos consideradas menores de edad sin capacidad ni discernimiento para viajar, elegir profesi贸n o lo que fuera.

Con el certificado de matrimonio en la mano, Leonora huy贸 a M茅xico donde vivi贸 hasta su muerte en 2011, creando una insigne obra pict贸rica y literaria, cas谩ndose ya con ganas y teniendo unos hijos sanos y fuertes.

Durante su estancia en Santander pint贸 varias obras, algunas, suponemos, est谩n en propiedad de la familia Morales puesto que se las qued贸 el doctor. https://www.eldiario.es/cantabria/cultura/sale-unidos-leonora-carrington-santander_1_1470742.htmlOtra se ha intentado subastar hace un tiempo por un merchante londinense. Down Below se llama la perturbadora obra, donde figura el caser贸n Morales con su figura fantasmal. Fue un regalo que le hizo, Leonora, al amigo que la salv贸 la libertad y posiblemente la vida, Renato Leduc. Pensamos que bien podr铆a nuestro Ayuntamiento pujar por la obra para tenerla entre nosotras. Quiz谩 como honra a la pintora y como desagravio.

La trayectoria de don Luis Morales y de su cl铆nica sigui贸 durante muchos a帽os adelante en nuestra ciudad. Tuve ocasi贸n de conocer a gente que viv铆a en las inmediaciones del caser贸n que contaban, aun sintiendo el pavor que les produjo en su momento, los alaridos que los 鈥locos鈥 daban a toda hora. 驴Qu茅 terrores se vivieron detr谩s de esos muros? La tenebrosa historia de unos m茅dicos sin control con idearios enloquecidos realizando cualquier experimento con personas abandonadas de la sociedad, ser铆a para elucubrar historias truculentas.

A帽os despu茅s el doctor Morales, como autoridad m谩xima de la medicina psiqui谩trica recibi贸 la encomienda de verificar las apariciones de Garabandal, entrevist谩ndose con las santitas y analizando la controvertida situaci贸n de los 茅xtasis que las pastorcillas despu茅s de robarle al maestro las manzanas de su 谩rbol (no pensemos mal, que dicen que eran manzanas, no hongos) sintieron. Las apariciones tuvieron lugar entre 1961 y 1965, se desarrollaron con contradicciones, negaciones por parte de alguna santita y vidas al margen de todo, en tres de ellas, cas谩ndose con norteamericanos y una viviendo en Asturias. El doctor Morales certific贸, sin ninguna duda, que todo era histeria y que no encontraba nada sobrenatural en los hechos acaecidos en Garabandal.https://www.garabandal.it/es/documentacion/para-profundizar/1258-la-retractacion-del-doctor-morales-segun-el-diario-montanes

El tiempo pas贸, su esposa, veinte a帽os m谩s joven que 茅l, enfermo de c谩ncer padeciendo enormes dolores hasta que alguien le acerc贸 un crucifijo besado por la Virgen en una de sus muchas incursiones por Garabandal. La se帽ora de Morales no se cur贸, solo muri贸 en paz y bendecida por el Se帽or. Luego otro crucifijo de la misma procedencia puesto sobre el pecho de otro desahuciado, esta vez, s铆, san贸 y obro el milagro de vivir mucho tiempo. No sabemos si la morfina en el primer caso y la quimioterapia en el segundo, tuvieron algo que ver鈥

Estos hechos, junto con el Opus, pusieron al buen doctor en el buen camino de la historia鈥 en 1983, en una concurrida conferencia ofrecida por nuestro h茅roe en el Ateneo santanderino, se desdijo con fuerza. Que s铆. Que era la Virgen y el arc谩ngel San Miguel quienes hab铆an bajado de excursi贸n a Garabandal, a mayor gloria de unas pastorcillas que robaban manzanas. Las apariciones cotizaban en la misma liga que Lourdes y F谩tima. 脡l hab铆a sido un descre铆do pero la fe en Dios y la santa mano de la Madre, le puso en el buen camino鈥

Antes de todo esto, all谩 por 1944, don Luis Morales escribi贸 un libro: C贸mo son y c贸mo piensan las mujeres, es su t铆tulo, del que les dejamos unos parrafitos para que abran boca.

En p. 6 cuenta que estudi贸 en N煤remberg, y explica 鈥el armaz贸n psicol贸gico鈥 que le regal贸 all铆 un frutero levantino.

7: Los hombres se mueven y act煤an en la vida, como base fundamental, por el instinto de conservaci贸n. El hombre es persona y lo hizo Dios a su imagen y semejanza. Somos personas: cuerpo y alma sustancialmente unidos.

10. Ellas: Son siempre, en concreto, una madre, una hermana, una esposa.

11. La intuici贸n femenina, que es una defensa para no ser analizada y conocida, y que en la mujer es tambi茅n superior al raciocinio o a la forma de pensar del hombre. Las mujeres no tienen la culpa; son tan solo v铆ctimas de los hombres, que al perseguir brutalmente las sensaciones materiales de todos sus instintos, se agotan en la misma materia.

12. La mujer intenta acoplarse biol贸gicamente a las posibilidades del hombre en crisis.

33. La mujer (por sus condiciones hormonales, sistema nervioso vegetativo) recoge con gran precisi贸n las espinas del medio. Estos ant铆genos hacen que la condici贸n femenina sufra emociones no sospechadas por el hombre, y que a ella misma le cause pavor exteriorizarlas, por un horror que intuye de vivir la crisis de su feminismo.

38. La mujer se defiende; la mujer sigue siendo la se帽ora de la intuici贸n.

(Habla de una tertulia en M煤nich en la que Morales aconsejaba a las mujeres que no se casaran solo por amor carnal, sino tambi茅n espiritual.)

57. Desequilibrios: 鈥no encontrar谩n mejor medio de curaci贸n que el aplicar los santos y eficaces dictados de nuestra religi贸n. En ella est谩 contenida la profilaxis y toda soluci贸n humana a los que deseen salir de estos confusionismos.

67 鈥Los hombres deben sentir las mujeres; mas no comprenderlas. Si las comprenden, ser谩 porque las mujeres se han masculinizado o ellos se han feminizado鈥.

81, como si fuera prof茅tico, escribi贸:

Las mujeres sienten los problemas futuros, son a manera de bar贸metros que barruntan la paz o la p茅rdida de un equilibrio familiar o colectivo; de una raza o de un pueblo. De ellas parten siempre las protestas y denuncia de las necesidades; las mujeres se帽alan a los hombres el rastro que ellos tienen que seguir con su inteligencia y estructura ps铆quica, basada en el raciocinio, para la soluci贸n de los problemas que ellas acusaron. Las mujeres exigen de las condiciones f铆sicas humanas m谩s resistentes (que son las de los hombres), la aportaci贸n material a las posibles soluciones de una civilizaci贸n. Son las mujeres las que como estaciones receptoras sintonizan, y las que obligan al hombre a ampliar sus percepciones, limpiar las impurezas y a divulgar las soluciones de lo que ellas captaron, en el mundo filos贸fico, psicol贸gico o social.

89: Y veremos tambi茅n c贸mo el hombre se libera de las concepciones actuales, de esas hip贸tesis que, como la (90) filogenia y ontogenia, no son m谩s que suaves comodines con los que el hombre desea saber un algo de lo que solamente corresponde a Dios.

Enfermedad como castigo a la impiedad 91:

Toda acci贸n que se aleje de la ley natural y de la Ley de Dios, arrastrar谩 al individuo hacia una anormalidad, que se traducir谩 objetivamente por una enfermedad f铆sica o moral, ya que no podemos admitir otra clase de equilibrio que aquel que est茅 de acuerdo con Dios y la ley natural. 105 de que le daban miedo las mujeres bellas es algo que 茅l afirma tras narrar las atenciones que dedic贸 a una bella casada, que iba acompa帽ada por una ni帽ita que quiz谩 evit贸 que lo de su madre con el doctor fuera a m谩s:

驴Flirt, conquista, aventura, reacci贸n anormal鈥 enfermedad pasajera de mujer鈥? Cobard铆a de hombre ante una dama invadida por las circunstancias neuro-vegetativas y ambientales. Esto era lo que yo meditaba resumi茅ndolo retrepado en mi asiento, mientras el tren llegaba a Niza. (鈥) La espina emocional, dig谩moslo as铆, que escind铆a mi personalidad, ces贸 al dejar en Niza el padre, la pelirroja y la ni帽a. Y entonces promet铆 en mi fuero interno: No gustarme las casadas.

Cap. V. La mujer y el amor.

115 La mujer, seg煤n Nahlowsky, se deja conducir frecuentemente por sentimientos intelectuales que no son m谩s que percepciones, conclusiones y representaciones imprecisas que influyen en la conducta. La mujer recurre a este modo de ser porque le faltan razones y le sobran opiniones, porque la intuici贸n es en ella una norma para ser femenina.

Cap. VI p. 145 Acotaciones a la mujer

Flirt, Beber, Fumar y Pintarse (modalidades las que llama acotaciones): 鈥淟a mujer hace estas locuras, que son como comodines al servicio de la vida ps铆quica con sus afectos, que se adaptan o tratan de adaptarse a todo g茅nero de est铆mulos, para compensar de alg煤n modo (anormal) la crisis de los sexos de la 茅poca actual.鈥

147 Podemos, pues, decir que las mujeres se pintan y beben por ser p煤blico, por haber abandonado a una colectividad que les coaliga, bien sea religiosa, pol铆tica, cultural, o incluso deportiva en su esp铆ritu.

148 Cuando la curiosidad se descubre quedando satisfecha, y no puede alimentar la vida ps铆quica superficial, el p煤blico desaparece, y as铆 se explica ese fen贸meno de psicolog铆a colectiva, de como el p煤blico olvida en unas horas o en d铆as los hechos de un gran hombre o los de un perverso del pueblo. Los seres humanos, agrupados solamente por sentimientos cristianos, pueden formar una colectividad que se vea libre del peligro de ser 鈥減煤blico鈥. La religi贸n no debe tener p煤blico, sino seres humanos que la siguen por convicci贸n. En cambio, a los toros, a un concierto, para adquirir un libro, acude el p煤blico. Es de esperar que a la iglesia no acuda el p煤blico. Un torero tiene su p煤blico; la religi贸n no puede tener su p煤blico, sino hombres que se re煤nen por el amor hacia ciertos principios espirituales, conformes con la raz贸n y a la Fe, pero no con una vida ps铆quica emocional afectiva superficial. Los hombres, los cristianos, no deben decir que 鈥渉ay mucho p煤blico鈥 en el culto divino, sino que hay muchos fieles.

Las acotaciones que vamos a exponer, son reacciones que guardan los caracteres correspondientes al p煤blico femenino que dan p谩bulo a la curiosidad o a sus derivaciones.

187 cap. VII Caminos de vejez en la mujer

(determinismo 194) Si alguna vez en una familia hay una hija santa y otra ligerilla, debemos analizar los parientes, y encontraremos siempre una fuerte tara, expresi贸n gen茅tica de las m谩s diversas presentaciones. En mis observaciones he podido deducir, por ejemplo, caracteres dominantes hereditarios de un gen man铆aco-depresivo, donde otro gen esquizofr茅nico, epil茅ptico, etc. la compensase funcionalmente, estableci茅ndose una reacci贸n paranoidea en el momento de una vivencia m铆stica o lasciva, que es el motivo de que una emoci贸n siembre tal o cual actitud, que insidiosamente evoluciona en aumento, sin deterioro de la inteligencia, voluntad y memoria. Es, en estos casos, cuando nada pueden conseguir tampoco las razones y consideraciones que, bien el confesor o la familia les brinda, y es solamente el m茅dico especialista el que debe actuar sin p茅rdida de tiempo, para evitar una consolidaci贸n y desarrollo de un n煤cleo anormal, motivo de las alteraciones en la conducta.

225 Pero, en el transcurso de estas p谩ginas, no soy m谩s que un ensayista que se protege y arma con la Fe de su ortodoxia. Mi pretensi贸n es presentar, siquiera imperfectamente, los problemas, para que los afortunados en el dominio de las leyes de Dios los interpreten y resuelvan. Para que bi贸logos y m茅dicos documentados, de Dios se acuerden y a la filosof铆a se asomen; para que los fil贸sofos no olviden que hay un mundo con mujeres, flirteos, autom贸viles y aeroplanos, sin omitir la biolog铆a, sin olvidar a Dios.

S茅 que los fil贸sofos encontrar谩n pueril mi trabajo. Los m茅dicos, incompleto. Los bi贸logos, exagerado. Los hombres y mujeres saprofitas o par谩sitos del mundo, necio e inc贸modo.

Si esto es as铆, y cada grupo desde su juego atiende el de los dem谩s, mi fin se habr谩 logrado.

Y s铆, queridas/os lectoras鈥xiste un parque en Santander, dedicado al doctor Morales y ni una sola calle a Leonora Carrington que le soport贸 y pudo escapar de sus garras cosa que muchos, quiz谩 demasiados, no pudieron hacer.

Pensamos que debi茅ramos unir voces para que la nomenclatura de nuestras calles, parques o v铆as se ajustara a gente ilustre pero de verdad. Hemos perdido la esperanza que los nombres de militares subversivos que causaron tanto dolor a nuestra ciudad, abandonen del todo el callejero鈥ero no estar铆a mal que ese parque llamado del Doctor Morales, llevara con honor, el de Leonora Carrington. Por compensar de tanto desm谩n , aunque fuera.

