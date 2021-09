–

De parte de Lobo Suelto September 14, 2021 60 puntos de vista

Aparecida en el libro : Diff茅rence, diff茅rend: Deleuze et Lyotard, coordinado por

Corinne Enaudeau y Fr茅d茅ric Fruteau de Laclos, editado por Encre Marine.

Querido Jean-Fran莽ois:

Estoy en un estado bajo de escritura, y no podr茅 hacer nada para L鈥橝rc. Tu texto sobre el falso problema de una alternativa es muy bello, te lo env铆o de vuelta, visto que es tu 煤nica copia. Una cosa contin煤a sorprendi茅ndome: cuanto m谩s sucede que tenemos pensamientos combinables o pr贸ximos, m谩s sucede que surge una diferencia enervante que no consigo localizar. Es como en nuestras relaciones: cuanto m谩s te amo, menos consigo aferrar, pero 驴qu茅? Hablo por m铆, solo por m铆. Qu茅 curioso.

Todav铆a no me he conseguido readaptar a la vida francesa y sigo viviendo entre dos noches. Para ambos, todo mi afecto y amistad,

Gilles

Traducci贸n : 脕lvaro Garc铆a-Ormaechea en Cuarta Prosa

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado