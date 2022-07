En una carta, 56 organizaciones civiles, organizaciones de mujeres y partidos pol铆ticos, que reflejan la diversidad de la sociedad en el norte y el este de Siria, se dirigieron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).

Catal谩n abajo.

鈥淟a pasada noche del 22 de julio de 2022, el estado turco atac贸 con un dron armado, un coche en la carretera de Qamishli. Como resultado de este ataque tres mujeres de la resistencia fueron asesinadas. Eran comandantes del YPJ y del SDF, la comandante general de las Anti-Terror Units, Jiyan Tolhildan; la comandante de las YPJ, Roj Khabur y la miembro del YAT Barin Botan. Las tres mujeres asistieron al Foro de la Revoluci贸n de las Mujeres y cuando salieron fueron brutalmente atacadas y asesinadas por el estado turco.

Aunque el estado turco todav铆a no ha podido materializar sus amenazas de iniciar una nueva operaci贸n a gran escala para ocupar nuestra tierra, ha lanzado una fase especialmente agresiva de ataques con drones y bombardeos contra el norte y el este de Siria. Aviones de reconocimiento y armados vuelan a diario en los cielos del norte y el este de Siria -a pesar de la presencia de las fuerzas de la Coalici贸n Global y de Rusia- y son utilizados como herramientas de guerra asim茅trica. Estos ataques constituyen cr铆menes de guerra por parte del estado turco.

Los ataques se dirigen sistem谩tica y deliberadamente contra la poblaci贸n civil y las infraestructuras, como los centros de agua y electricidad y los edificios culturales y religiosos. Los pueblos y las zonas civiles son atacados sin previo aviso, matando e hiriendo a los habitantes de nuestra regi贸n, desde ni帽os hasta ancianos, y destruyendo sus hogares.

Al mismo tiempo, la lucha contra Daesh se ve obstaculizada por el estado turco. Se est谩 librando una guerra no reconocida en el norte y el este de Siria. Seg煤n las leyes de guerra internacionalmente aceptadas, el estado turco est谩 llevando a cabo una guerra de baja intensidad contra el norte y el este de Siria. Esta guerra se est谩 llevando a cabo como una ofensiva unilateral con el objetivo de ocupar todo el territorio de nuestra regi贸n y acabar con el proyecto democr谩tico dirigido por la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y el Este de Siria.

El estado turco ataca sistem谩ticamente a las mujeres que ocupan puestos de liderazgo. Las mujeres que lideraron la lucha contra el Daesh est谩n siendo deliberadamente asesinadas por el estado turco. Turqu铆a quiere debilitar la lucha contra el Daesh y, al mismo tiempo, impedir el crecimiento de soluciones democr谩ticas en las que la mujer y su liberaci贸n sean el centro de atenci贸n.

Como parte de este proyecto, Jiyan Tolhildan, Roj Khabur y Barin Botan fueron atacadas el 22 de julio. Antes del atentado, Jiyan Tolhildan particip贸 como oradora en el Foro de la Revoluci贸n de las Mujeres, que se celebr贸 con motivo del d茅cimo aniversario de la revoluci贸n del 19 de julio. En su discurso, destac贸 la importancia de desarrollar fuerzas de autodefensa de las mujeres. El asesinato de Jiyan Tolhildan, Roj Khab没r y Bar卯n Botan es la respuesta del r茅gimen turco contra el 10潞 aniversario de la revoluci贸n del 19 de julio, y contra la vanguardia de las mujeres, especialmente de la YPJ en esta revoluci贸n.

Repudiamos con firmeza al estado turco, que est谩 librando una guerra feroz contra las mujeres y el pueblo del norte y el este de Siria. Al mismo tiempo, no aceptamos el silencio de las fuerzas de la Coalici贸n Global contra los cr铆menes de guerra del estado turco. Jiyan Tolhildan tambi茅n fue comandante general del YAT en el Mando de Operaciones Conjuntas. Esperamos que la Coalici贸n Global tome medidas concretas contra los cr铆menes de guerra del estado turco y no permita que el espacio a茅reo bajo su control sea utilizado para ataques contra nosotros. Por esta raz贸n, solicitamos que se cierre el espacio a茅reo del norte y el este de Siria para los vuelos, y que se establezca una zona de exclusi贸n a茅rea.

25 de julio de 2022

1. Consejo de Mujeres del Partido de la Uni贸n Democr谩tica (PYD)

2. Consejo de Mujeres del Partido Futuro de Siria

3. Partido Democr谩tico del Kurdist谩n

4. Partido Verde del Kurdist谩n

5. Uni贸n Liberal del Kurdist谩n

6. Partido de la Uni贸n Siria

7. Partido de la Unidad Democr谩tica Kurda en Siria

8. Partido del Cambio Democr谩tico del Kurdist谩n

9. Partido de la Paz Democr谩tica del Kurdist谩n

10. Partido del Acuerdo Democr谩tico Kurdo Sirio

11. Movimiento de la Reforma

12. Partido Conservador Democr谩tico

13. Movimiento del Futuro del Kurdist谩n en Siria

14. Partido de la Alianza Nacional

15. Partido de la Fraternidad del Kurdist谩n

16. Partido Democr谩tico Kurdo en Siria

17. Movimiento para la Renovaci贸n del Kurdist谩n

18. Partido de la Izquierda Kurda en Siria

19. Partido de la Izquierda Democr谩tica Kurda en Siria

20. Organizaci贸n Nacional 脕rabe

21. Uni贸n de Trabajadores del Kurdist谩n (PMUK)

22. Partido Democr谩tico Kurdo Sirio

23. Partido de la Renovaci贸n y la Democracia de Siria

24. Partido Roj

25. Movimiento por una Sociedad Democr谩tica

26. Uni贸n de Mujeres J贸venes

27. Federaci贸n de Mujeres Abogadas

28. Uni贸n de Profesores

29. Uni贸n de Intelectuales

30. Oficina de la Mujer del Congreso de la Sociedad Isl谩mica

31. Comit茅 de Mujeres de la Casa de los Yazid铆es

32. Centro de Investigaci贸n Jineology

33. Fundaci贸n Mujeres Libres

34. Organizaci贸n Sara para la lucha contra la violencia hacia las mujeres

35. Organizaci贸n Shawishka

36. Asociaci贸n Cultural Hilala Zerin

37. Red de Mujeres L铆deres por la Paz (WPA)

38. Red de Mujeres Democr谩ticas

39. Uni贸n de Mujeres Yazid铆es de Afrin

40. Comit茅 de Mujeres de la Organizaci贸n de Derechos Humanos de Jazeera

41. Kongra Star

42. Uni贸n de Mujeres Sirias

43. Reuni贸n de Mujeres Zenobia

44. Consejo de Mujeres de la Regi贸n de Shahba

45. Coordinaci贸n de Mujeres en la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria

46. Mujeres Circassian en el Consejo de Mujeres del Norte y el Este de Siria

47. Mujeres Chechen en el Consejo de Mujeres del Norte y el Este de Siria

48. Mujeres Chaldean en el Consejo de Mujeres del Norte y el Este de Siria

49. Mujeres Turkmenas en el Consejo de Mujeres del Norte y el Este de Siria

50. Mujeres Armenias en el Consejo de Mujeres del Norte y el Este de Siria

51. Comit茅 de mujeres en el Consejo Verde de Idlib

52. Centro de Investigaci贸n y Protecci贸n de los Derechos de la Mujer

53. Uni贸n de Mujeres Yazid铆es de Rojava

54. Consejo de Mujeres Sirias

55. Comit茅 de Mujeres del Congreso Nacional del Kurdist谩n (KNK) Secci贸n de Rojava

56. Oficina de la Mujer del Consejo Democr谩tico Sirio鈥

Catalan:

鈥淟a passada nit del 22 de juliol de 2022, l鈥檈stat turc va atacar amb un dron armat, un cotxe a la carretera de Qamishli. Com a resultat d鈥檃quest atac tres dones de la resist猫ncia van ser assassinades. Eren comandants del YPJ i del SDF, la comandant general de les Anti-Terror Units, Jiyan Tolhildan; la comandant de les YPJ, Roj Khabur i la membre del YAT Barin Boten. Les tres dones van assistir al F貌rum de la Revoluci贸 de les Dones i quan van sortir van ser brutalment atacades i assassinades per l鈥檈stat turc.

Encara que l鈥檈stat turc encara no ha pogut materialitzar les seves amenaces d鈥檌niciar una nova operaci贸 a gran escala per a ocupar la nostra terra, ha llan莽at una fase especialment agressiva d鈥檃tacs amb drons i bombardejos contra el nord i l鈥檈st de S铆ria. Avions de reconeixement i armats volen di脿riament els cels del nord i l鈥檈st de S铆ria -malgrat la pres猫ncia de les forces de la Coalici贸 Global i de R煤ssia- i s贸n utilitzats com a eines de guerra asim猫trica. Aquests atacs constitueixen crims de guerra per part de l鈥檈stat turc.

Els atacs es dirigeixen sistem脿tica i deliberadament contra la poblaci贸 civil i les infraestructures, com els centres d鈥檃igua i electricitat i els edificis culturals i religiosos. Els pobles i les zones civils s贸n atacats sense previ av铆s, matant i ferint als habitants de la nostra regi贸, des de nens fins a ancians, i destruint les seves llars.

Al mateix temps, la lluita contra Daesh es veu obstaculitzada per l鈥檈stat turc. S鈥檈st脿 lliurant una guerra no reconeguda al nord i l鈥檈st de S铆ria. Segons les lleis de guerra internacionalment acceptades, l鈥檈stat turc est脿 duent a terme una guerra de baixa intensitat contra el nord i l鈥檈st de S铆ria. Aquesta guerra s鈥檈st脿 duent a terme com una ofensiva unilateral amb l鈥檕bjectiu d鈥檕cupar tot el territori de la nostra regi贸 i acabar amb el projecte democr脿tic dirigit per l鈥橝dministraci贸 Aut貌noma del Nord i l鈥橢st de S铆ria.

L鈥檈stat turc ataca sistem脿ticament a les dones que ocupen llocs de lideratge. Les dones que van liderar la lluita contra el Daesh estan sent deliberadament assassinades per l鈥檈stat turc. Turquia vol afeblir la lluita contra el Daesh i, al mateix temps, impedir el creixement de solucions democr脿tiques en les quals la dona i el seu alliberament siguin el centre d鈥檃tenci贸.

Com a part d鈥檃quest projecte, Jiyan Tolhildan, Roj Khabur i Barin Boten van ser atacades el 22 de juliol. Abans de l鈥檃temptat, Jiyan Tolhildan va participar com a oradora al F貌rum de la Revoluci贸 de les Dones, que es va celebrar amb motiu del 10猫 aniversari de la revoluci贸 del 19 de juliol. En el seu discurs, va destacar la import脿ncia de desenvolupar forces d鈥檃utodefensa de les dones. L鈥檃ssassinat de Jiyan Tolhildan, Roj Khab没r i Bar卯n Boten 茅s la resposta del r猫gim turc contra el 10猫 aniversari de la revoluci贸 del 19 de juliol, i contra l鈥檃vantguarda de les dones, especialment de la YPJ en aquesta revoluci贸.

Repudiem amb fermesa a l鈥檈stat turc, que est脿 lliurant una guerra fero莽 contra les dones i el poble del nord i l鈥檈st de S铆ria. Al mateix temps, no acceptem el silenci de les forces de la Coalici贸 Global contra els crims de guerra de l鈥檈stat turc. Jiyan Tolhildan tamb茅 va ser comandant general del YAT en el Comandament d鈥橭peracions Conjuntes. Esperem que la Coalici贸 Global prengui mesures concretes contra els crims de guerra de l鈥檈stat turc i no permeti que l鈥檈spai aeri sota el seu control sigui utilitzat per a atacs contra nosaltres. Per aquesta ra贸, sol路licitem que es tanqui l鈥檈spai aeri del nord i l鈥檈st de S铆ria per als vols, i que s鈥檈stableixi una zona d鈥檈xclusi贸 a猫ria.

25 de juliol de 2022

1. Consell de Dones del Partit de la Uni贸 Democr脿tica (PYD)

2. Consell de Dones del Partit Futur de S铆ria

3. Partit Democr脿tic del Kurdistan

4. Partit Verd del Kurdistan

5. Uni贸 Liberal del Kurdistan

6. Partit de la Uni贸 Siriana

7. Partit de la Unitat Democr脿tica Kurda a S铆ria

8. Partit del Canvi Democr脿tic del Kurdistan

9. Partit de la Pau Democr脿tica del Kurdistan

10. Partit de l鈥橝cord Democr脿tic Kurd Siri脿

11. Moviment de la Reforma

12. Partit Conservador Democr脿tic

13. Moviment del Futur del Kurdistan a S铆ria

14. Partit de l鈥橝lian莽a Nacional

15. Partit de la Fraternitat del Kurdistan

16. Partit Democr脿tic Kurd a S铆ria

17. Moviment per a la Renovaci贸 del Kurdistan

18. Partit de l鈥橢squerra Kurda a S铆ria

19. Partit de l鈥橢squerra Democr脿tica Kurda a S铆ria

20. Organitzaci贸 Nacional 脌rab

21. Uni贸 de Treballadors del Kurdistan (PMUK)

22. Partit Democr脿tic Kurd Siri脿

23. Partit de la Renovaci贸 i la Democr脿cia de S铆ria

24. Partit Roj

25. Moviment per una Societat Democr脿tica

26. Uni贸 de Dones Joves

27. Federaci贸 de Dones Advocades

28. Uni贸 de Professors

29. Uni贸 d鈥橧ntel路lectuals

30. Oficina de la Dona del Congr茅s de la Societat Isl脿mica

31. Comit猫 de Dones de la Casa dels Yazid铆es

32. Centre de Recerca Jineology

33. Fundaci贸 Dones Lliures

34. Organitzaci贸 Sara per a la lluita contra la viol猫ncia cap a les dones

35. Organitzaci贸 Shawishka

36. Associaci贸 Cultural Hilala Zerin

37. Xarxa de Dones L铆ders per la Pau (WPA)

38. Xarxa de Dones Democr脿tiques

39. Uni贸 de Dones Yazid铆es de Afrin

40. Comit猫 de Dones de l鈥橭rganitzaci贸 de Drets Humans de Jazeera

41. Kongra Star

42. Uni贸 de Dones Sirianes

43. Reuni贸 de Dones Zenobia

44. Consell de Dones de la Regi贸 de Shahba

45. Coordinaci贸 de Dones en l鈥橝dministraci贸 Aut貌noma del Nord i Est de S铆ria

46. Dones Circassian en el Consell de Dones del Nord i l鈥橢st de S铆ria

47. Dones Chechen en el Consell de Dones del Nord i l鈥橢st de S铆ria

48. Dones Chaldean en el Consell de Dones del Nord i l鈥橢st de S铆ria

49. Dones Turkmenas en el Consell de Dones del Nord i l鈥橢st de S铆ria

50. Dones Arm猫nies en el Consell de Dones del Nord i l鈥橢st de S铆ria

51. Comit猫 de dones en el Consell Verd de Idlib

52. Centre de Recerca i Protecci贸 dels Drets de la Dona

53. Uni贸 de Dones Yazid铆es de Rojava

54. Consell de Dones Sirianes

55. Comit猫 de Dones del Congr茅s Nacional del Kurdistan (KNK) Secci贸 de Rojava

56. Oficina de la Dona del Consell Democr脿tic Siri脿鈥