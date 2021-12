–

Chiapas, México. 13 de diciembre de 2021

Carta a los presos políticos Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro





Compañeros Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro presos políticos en la Cuarta Transformación, reciban un fraternal y combativo saludo de parte de los ex presos políticos del estado de Chiapas, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Armando Hernández Sánchez y Javier González Díaz.

Como ex presos políticos les decimos que entendemos las vicisitudes que existen al encontrarse privado de la libertad de manera arbitraria e injusta, pero esto no es motivo para caer en desánimo y la desesperación, siempre hay que mantener la frente en alto y mantener firme nuestras convicciones como militantes del FNLS.

Debemos tener claro que el propósito del gobierno al encarcelarnos es intentar doblegar nuestra consciencia de lucha, pretende obligarnos a que abandonemos el camino de la organización popular y callemos nuestra exigencia de justicia, en otras palabras, somos víctimas de la política represiva de gobiernos estatales que actúan bajo el cobijo del gobierno federal.

En nuestra condición de presos políticos, nos corresponde enfrentar y resistir la represión gubernamental desde la cárcel, por ello, debemos de hacer de la cárcel una trinchera de lucha, tal como lo hemos hecho, compañeros, el gobierno no nos ha quebrantado nuestra voluntad y ganas de luchar por mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador.

Recuerden siempre que son presos políticos, y no delincuentes como pretende hacerlo creer el gobierno, sabemos bien que las carpetas de investigación son inventadas por las fiscalías para castigarnos por luchar por una verdadera transformación de la sociedad, donde no exista la explotación del hombre por el hombre.

Es por ello compañeros que se deben mantener firmes y deben tener confianza hacia la organización, así como se logró nuestra libertad así lograremos la libertad de ustedes, con la denuncia, la movilización, la protesta, las acciones políticas de masas, la lucha jurídica y con la defensa desde el ámbito de los derechos humanos.

Nosotros como ex presos políticos les decimos que no desistiremos de la lucha hasta lograr su libertad, no se sientan solos compañeros porque no lo están, todos los que nos encontramos aquí afuera seguimos y seguiremos exigiendo su libertad inmediata e incondicional.

Reciban un fuerte abrazo de parte de los expresos políticos del FNLS, esperamos tenerlos pronto junto a nosotros para seguir juntos el sendero de la lucha por el socialismo.



¡Ni un paso atrás compañeros !

A T E N T A M E N T E



Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez