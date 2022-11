–

Lunes, 7 de noviembre de 2022

Buenos d铆as Mar铆a,

Contestando a tu correo, entendemos muy importante hacerte reparar en varios puntos:

1. El env铆o de un correo dirigido al conjunto de la RLT un viernes a las 17:29h, claramente fuera de horario laboral, contraviene directamente los acuerdos vigentes en materia de desconexi贸n digital, puesto que versa sobre un contenido planificado, no urgente, y que no responde a cuestiones fortuitas surgidas de forma repentina.

Pese a que podr铆a ser interpretado como un acto de provocaci贸n, dejemos el calificativo solo en desafortunado y fruto de una falta de planificaci贸n. Ocurre, sin embargo, que, dado que su contenido hace referencia a hechos casi consumados (un correo 鈥淔lash In鈥 del lunes a las 07:30h) para comunicar los cuales se act煤a sin la debida diligencia y anticipaci贸n que cabr铆a esperar, las dudas en cuanto al tipo de relaciones que esta direcci贸n de RRLL se empe帽a en cultivar se despejan completamente.

Perpetuando esta actitud solo se conseguir谩 acrecentar la distancia para el entendimiento y seguir sembrando con ello mayor discordia social. Entendemos asum铆s del todo la responsabilidad de los resultados de esta cosecha, que en nada beneficia a la empresa en su conjunto, ni en absoluto salvaguarda los intereses de ninguno de los agentes implicados.

2. Desde la Unidad Sindical venimos insistiendo en sacaros de la ignorancia en la que pretend茅is veros sumidos en cuanto a lo equivocado de este tipo de pr谩cticas. Ocultar informaci贸n, no emplear la negociaci贸n y el di谩logo en las relaciones con la plantilla y sus representantes y no atender de forma urgente las propuestas y medidas que continuamente nos esforzamos en hacer llegar a la direcci贸n por el bien de las trabajadoras y trabajadores del banco, no se encuentra en consonancia con lo que corresponder铆a a las relaciones laborales de una empresa de la dimensi贸n que Banco Sabadell se precia de ser.

3. En contraste con vuestra forma de proceder, os informamos con antelaci贸n suficiente para que, como entendemos ser铆a l贸gico, reconsider茅is posturas y rectifiqu茅is. Anunciamos, por nuestra parte, que estas incidencias ser谩n p煤blicamente expuestas. Emplead@s y accionistas deben estar al corriente de lo que est谩 ocurriendo y han de ser conscientes de c贸mo la direcci贸n de RRLL en esta empresa, junto a sindicatos afines, teledirigidos y manipulables est谩n degradando las relaciones laborales y acerc谩ndonos cada vez m谩s a un grave conflicto social como respuesta al deteriorado clima laboral que las compa帽eras y compa帽eros padecen diariamente.

En lo referente al contenido del email, puesto que es propuesta emitida por cuenta y riesgo del banco, evaluada y consensuada por la empresa consigo misma, solo hacer dos apuntes:

– De fijar periodos de solicitud tan reducidos se dar谩n los mismos problemas de desinformaci贸n, confusi贸n e incidencias en el tr谩mite acontecidos a prop贸sito de la oferta de julio.

– Los tipos de la oferta se encuentran muy alejados de lo que se espera que una empresa financiera ofrezca a sus empleados como beneficio social, si lo que busca no es beneficio propio. Para cualquier cuesti贸n que atienda a la puesta en marcha de medidas que pal铆en la situaci贸n de desolaci贸n en la que la plantilla se encuentra, nos encontramos a tu plena disposici贸n. Te recordamos quedan pendientes mesas urgentes de negociaci贸n en las que abordar clima laboral, organizaci贸n de categor铆as profesionales por funci贸n, teletrabajo y ajuste salarial entre otros.

Para todo ello contar谩s con propuestas, muchas de las cuales ya se os han hecho llegar, y con toda nuestra voluntad y capacidad de trabajo unida puesta al servicio de la plantilla. Dejando de lado individualidades y electoralismos y teniendo como 煤nico foco de inter茅s el bienestar de la plantilla, la Unidad de Acci贸n Sindical de Banco Sabadell, resultado del trabajo en com煤n de la mayor铆a de los sindicatos presentes en la empresa, sigue alcanzando acuerdos que buscan sacar a Banco Sabadell del inmovilismo en el que se instaura y que tome conciencia de la dram谩tica situaci贸n en la que se encuentra la plantilla despu茅s de los recientes procesos de salida de personal.

