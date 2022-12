–

De parte de CNT Comarcal Sur Madrid December 16, 2022 212 puntos de vista

Estimados Colegios de Arqueolog铆a:

Nos preguntamos, 驴no es el silencio una declaraci贸n de intenciones? Ya saben aquello que dicen: no tomar posici贸n en una injusticia es una toma de posici贸n per se. O en otras palabras, la posici贸n neutral siempre estimula al opresor, no al que sufre.

Como bien sabr谩n, desde hace meses, la Coordinadora de Arqueolog铆a del sindicato CNT Comarcal Sur-Villaverde se halla inmersa en un conflicto contra LURE Arqueolog铆a S.L. Conflicto que nos afecta a todas y todos los profesionales de la arqueolog铆a por igual. Esta empresa no s贸lo no reconoce ni valora las funciones y tareas como profesionales de arqueolog铆a, de necesaria titulaci贸n y experiencia (Art. 1 del C贸digo Deontol贸gico del Colegio) a un compa帽ero, sino que participa de cargos de importancia (vicepresidencia) dentro de dicha instituci贸n profesional madrile帽a y colabora con otras asociaciones donde se dice defender el rigor 茅tico y la dignidad de nuestro sector. Adem谩s, para m谩s INRI, dicha empresa participar谩 en los pr贸ximos d铆as como ponente en las X Jornades d鈥橝rqueologia de la Comunitat Valenciana de 2022. 驴C贸mo van a mejorar nuestras condiciones y derechos si, entretanto, se permite que la injusticia campe a sus anchas entre las plataformas que defienden nuestros intereses como profesi贸n?

Como es obvio, no es algo que digamos s贸lo nosotros, sino que tambi茅n viene recogido en el C贸digo Deontol贸gico redactado por el propio Colegio. 驴No es precisamente ese silencio contradictorio? Seg煤n el Art. 3 b del C贸digo, 芦el Arque贸logo Profesional deber谩 observar el debido rigor 茅tico [鈥, velando siempre por la dignidad de la profesi贸n y porque sean respetados los derechos inherentes a ella禄. Asimismo, 芦debe contribuir a una pr谩ctica solidaria de la profesi贸n禄. 驴Qu茅 confianza y solidaridad puede generar el Colegio cuando, desde el silencio, se muestra en connivencia con empresas que, a d铆a de hoy, precarizan y vulneran nuestros derechos como trabajadores de la arqueolog铆a? Pero, sobre todo, 驴c贸mo va a cambiar la sociedad y la visi贸n que se tiene de la arqueolog铆a, si todas aquellas instituciones relacionadas con la arqueolog铆a, que supuestamente trabajan por el colectivo, siguen siendo c贸mplices de los mismos errores del pasado? Por a帽adidura, 芦todo AP debe comportarse de acuerdo no s贸lo con la letra del presente C贸digo, siempre incompleto, sino tambi茅n con el esp铆ritu que emana del mismo禄 (Art. 54).

Por 煤ltimo, en un art铆culo escrito para la revista Complutum, 芦Innovando (desde) el ecosistema arqueol贸gico profesional禄 (Caballero et alii, 2021), se asegura que, despu茅s de la Reuni贸n de Arqueolog铆a Profesional que tuvo lugar en abril de 2019 en el Colegio, una de las primeras l铆neas de trabajo se trataba de la condiciones laborales. 驴Qu茅 condiciones laborales podemos esperar si las empresas que nos precarizan son las mismas que contaminan y redactan c贸mo deben ser nuestras condiciones?

Es hora de dar un paso al frente y tomar posiciones para que sepamos si, realmente, los Colegios est谩n a favor de una mejora tangible y real de nuestros derechos o si, por lo contrario, se trata de un artificio m谩s que enmascara los intereses individuales de unos pocos.

Es momento de darle un giro hist贸rico a la lucha de la arqueolog铆a. Es el momento de posicionarnos y saber si, realmente, queremos innovar el 鈥渆cosistema profesional鈥 o bien seguir como hasta ahora, a riesgo de no cambiar nunca nuestra deteriorada y yerma situaci贸n. No tomar una posici贸n, desde luego, es una posici贸n en s铆 misma.