De parte de Rojo Y Negro March 17, 2021 208 puntos de vista

La noticia sobre que el Gobierno de Arag贸n no continuar谩 con el Convenio que manten铆a con Renfe para dar servicio por tren a las ciudades y pueblos de Arag贸n, nos ha sorprendido ingratamente y cabreado sobremanera a no pocos aragoneses. Tambi茅n, a los defensores de los servicios p煤blicos y a los ferroviarios por la parte que nos toca.

All谩 por el 2017, representantes de la CGT del Sector Ferroviario, mantuvimos con Vd. y otro responsable de transportes del Gobierno de Arag贸n una reuni贸n en la que les expusimos ampliamente nuestras consideraciones sobre ciertas cuestiones que no compart铆amos del Convenio acordado con Renfe.

Para empezar, no entend铆amos como en ese acuerdo se hab铆a dejado fuera a Adif, como gestor de las Infraestructuras y Circulaci贸n ferroviarias, ante el cierre y abandono de la mayor铆a de las estaciones de esta Comunidad y la degradaci贸n, por falta de inversiones, en el resto de instalaciones ferroviarias.

Tambi茅n hablamos de la imposici贸n de horarios en las circulaciones ferroviarias por parte de Renfe. Muchas de las cuales no daban el servicio que demandaban los ciudadanos, as铆 como, de la fiabilidad y el confort de los trenes que Renfe pon铆a en circulaci贸n, algunos de ellos con m谩s de 40 a帽os de antig眉edad. A su vez, propon铆amos un sistema tarifario m谩s sencillo y acorde a las a las posibilidades econ贸micas de toda la ciudadan铆a y que primara adem谩s, la fidelizaci贸n del viajero.

Les insistimos en un mayor control e inspecci贸n por parte del Gobierno de Arag贸n, en el cumplimiento de los est谩ndares de calidad, cumplimiento de horarios y ocupaci贸n de los trenes, respecto a las repercusiones econ贸micas pactadas en el Convenio, ya que en muchos trenes que no prestaba servicio el Interventor de Renfe, nos preguntamos, 驴qui茅n aportaba todos estos datos?

Por 煤ltimo, le solicit谩bamos que, de una vez por todas, se abordara que Arag贸n tuviera un Consorcio de Transportes capaz de dise帽ar un Plan de movilidad entre las ciudades y pueblos del territorio, con interoperabilidad entre los diferentes tipos de transporte, creando plataformas de interconexi贸n en diferentes puntos, en las que el tren como transporte m谩s seguro, sostenible y con mayor capacidad, tuviera igual protagonismo que en otros pa铆ses tiene reconocido.

Pues bien, hoy Vds. han tirado por la calle de en medio, una vez m谩s, lastrando posibilidades a este transporte p煤blico al que jam谩s se le han reconocido la totalidad de las contribuciones sociales que aporta, qued谩ndose nada m谩s que con el coste que tiene por viajero transportado, propiciando as铆, favorecer, una vez m谩s, al transporte por carretera, cuando la sostenibilidad ecol贸gica, social y laboral no tienen parang贸n, y as铆 lo hemos manifestado todos en m煤ltiples ocasiones.

Sr. Consejero, as铆 no. Debemos retomar de forma inmediata la movilidad en Arag贸n con la participaci贸n de todas las partes implicadas en ella. Porque de no ser as铆, no es admisible y menos cre铆ble, su declaraci贸n de defensor de lo p煤blico cuando los hechos demuestran lo contrario.

驴Qu茅 ser谩 lo siguiente? 驴Avanzar en la construcci贸n, paralizada desde hace mucho tiempo, de una red de trenes de cercan铆as para Arag贸n, o tambi茅n acabar con ellas?

Y por 煤ltimo, quien le va a creer con estas actitudes, en una cada vez m谩s distante reapertura de la l铆nea de Canfranc.

Duele ver, al contrario que aqu铆, como en otras partes de Espa帽a, sus pol铆ticos son los primeros que se ponen a la cabeza de las demandas en transporte ferroviario de los ciudadanos, encabezan manifestaciones, proponen reuniones y no le duelen prendas a la hora de exigir a los ministerios y presidencia del gobierno sus demandas para conseguir el derecho a una movilidad adecuada.

Arag贸n y sus ciudadanos queremos avanzar, escapar de esa Espa帽a Vaciada que crece a golpes de decisiones como la que Vd. ha tomado. Recapacite y apueste por los derechos de aquella ciudadan铆a que un d铆a cada 4 a帽os confi贸 en sus promesas.

Fdo: Miguel Mart铆nez Laguna

Secretario de A. Sindical de la CGT de Arag贸n-La Rioja