–

De parte de Congreso Nacional Ind铆gena May 5, 2023 337 puntos de vista

Se帽or Presidente:

Por este medio le damos nuestra palabra para decirle que: en la ejecuci贸n del megaproyecto Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec, desde marzo de 2019 y hasta esta fecha se han venido violando de manera constante los derechos de los pueblos ind铆genas. Ejemplo de ello fue la gran cantidad de irregularidades que caracterizaron a las consultas ind铆genas, siendo por ello meras simulaci贸nes. Hemos venido denunciando que el Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a trav茅s del enga帽o y la violencia. Se ha criminalizado a los pueblos que se oponen al proyecto; la represion judicial es un claro ejemplo de lo aqui se帽alamos, por lo que al menos 47 autoridades locales y defensores comunitarios de los ejidos Mixes de Paso Real, Estacion Sarabia, Mogo帽e Estaci贸n y m谩s recientemente a hombres y mujeres mixes de Mogo帽e Viejo, as铆 como de otras comunidades istme帽as han sufrido y sufren persecuci贸n judicial.

Se帽or presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador no se puede justificar la agresion policiaco militar, no se pueden defender los violentos desalojos ocurridos el 21 de marzo y 28 de abril en contra de ejidatarios y ejidatarias mixes de Mogo帽e Viejo, Guichicovi Oaxaca. Se帽or Presidente, la lucha de los pueblos no debe ser descalificada ya que es falso que sea un reclamo econ贸mico de una familia, y que existan l铆deres nylon. La lucha del pueblo de Mogo帽e Viejo ha sido y es encabezada por la autoridad comunitaria que atiende el mandato de la asamblea. Por ello desmentimos sus declaraciones, y mas que justificar la represi贸n le solicitamos que usted atienda la demanda y reclamos de los pueblos. No es reprimiendo y dividiendo a los pueblos como se construiran un presente y un futuro justo para nuestras comunidades, las cuales son las due帽as historicas de las tierras del Istmo de Tehuantepec. No lo olvide usted.

Atentamente.

Uni贸n de Comunidades Ind铆genas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI y Campamento Tierra y Libertad.

A 5 de mayo 2023.