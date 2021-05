–

En relación con los errores materiales y las deficiencias metodológicas del artículo “¿Más allá del feminismo? Jineolojî y el movimiento de liberación de las mujeres kurdas”, firmado por Nadje Al-Ali e Isabel Käser, y publicado en Politics & Gender, el Comité de Jineolojî de Europa envió una carta a los editores de la revista. Basándose en el derecho de réplica, el Comité de Jineolojî solicitó a los editores la posibilidad de escribir un artículo propio, que se publicaría en la revista.

Después de un largo período, los editores de la revista escribieron una carta de respuesta que no respondía a esta petición. En su lugar, solicitaron pruebas sobre las afirmaciones del Comité de Jineolojî para llevar a cabo nuevas investigaciones. En esta situación, surgió la necesidad de compartir con el público nuestras críticas sobre el artículo. En el siguiente texto, pretendemos expresar nuestra actitud hacia el mencionado artículo, que fue escrito sin leer las fuentes y publicaciones básicas de Jineolojî, y sin realizar investigaciones en los lugares donde se desarrollan las obras de Jineolojî.

17 de febrero de 2021

Comité Jineolojî Europa

A los editores de Política y Género,

Escribimos esta carta en respuesta al artículo “¿Más allá del feminismo? Jineolojî y el movimiento de liberación de las mujeres kurdas”, escrito por Nadje Al-Ali e Isabel Käser, y publicado en su revista en 2020. A continuación, hemos enumerado nuestras objeciones a este artículo. En resumen, nos parece inaceptable que el artículo deje de lado las metodologías feministas y nos cosifique a nosotras y a la Jineolojî -la ciencia de la mujer y la vida- que estamos desarrollando. Desnaturaliza varios aspectos de nuestra práctica y difunde información falsa. Por estas razones, queremos expresar nuestra decepción por la decisión de los revisores y editores de considerar este artículo publicable. Teniendo en cuenta los principios básicos que se han desarrollado como resultado de las numerosas instancias en las que las mujeres del sur, las feministas negras, las indígenas y las migrantes han puesto en evidencia la “alteración” de las mujeres no occidentales por parte de las feministas blancas, nos sorprende que se haya publicado en su revista un artículo que hace precisamente eso: alterar a las mujeres indígenas kurdas y a nuestro movimiento de mujeres.

Hasta ahora, nosotras, como mujeres del Movimiento de Liberación de las mujeres del Kurdistán, hemos abierto nuestras puertas a todas las que querían investigar y escribir sobre nosotras. Esta apertura surge de nuestro deseo de transmitir y revelar la lucha que llevamos a cabo en nuestra tierra contra la colonización por parte de cuatro estados-nación y contra la continua negación de nuestra identidad y derecho a existir. Nuestra apertura también surge de nuestro compromiso de llegar a otras luchas con el objetivo de construir alianzas. Mientras tanto, también hemos dado pasos importantes para representar nuestras identidades en nuestros propios términos. Francamente, nos sorprende que un artículo, esencialmente orientalista y condescendiente con las personas que investiga, metodológicamente insustancial y negligente con las normas éticas, pueda publicarse en una revista académica respetable. Para protegernos de futuros perjuicios, ahora nos damos cuenta de que tal vez tengamos que ser más selectivos con los compromisos de investigación en el futuro. A continuación encontrarán nuestras objeciones al artículo divididas en tres secciones: metodología, contenido y argumentación.

Empecemos por los problemas que se refieren a los métodos y la metodología del artículo:

1- Al principio del artículo, las autoras afirman que han entrevistado a 120 mujeres kurdas en diversas investigaciones que han realizado. Sin embargo, se abstienen de aclarar cuántas de estas 120 mujeres que entrevistaron para sus proyectos más amplios se reflejan de hecho en este artículo concreto y en qué medida. Tampoco se ofrece información contextual y metodológica sobre las entrevistas específicas realizadas para este artículo en particular. Sin embargo, las que hemos sido entrevistadas por ellas vemos que nuestras palabras presentadas como prueba en el artículo para sus diversas tesis han sido sacadas de contexto por completo. En lugar de dar cuenta completa de nuestras declaraciones, ciertas partes son recortadas e instrumentalizadas para que encajen en los argumentos de las autoras.

2- Las autoras parecen no haberse comprometido con el creciente conjunto de publicaciones sobre las que hacen afirmaciones epistemológicas. De hecho, la admisión en la primera nota a pie de página del artículo arroja dudas sobre la validez y fiabilidad del mismo. La nota a pie de página afirma que no se han consultado fuentes en kurdo y turco para este artículo. Esto es llamativo, ya que son las dos principales lenguas que difunden/publican información sobre Jineolojî. Por ejemplo, los dos programas sobre Jineolojî que emite Jin TV, donde las autoras realizaron entrevistas, son uno en turco y otro en kurdo. Tampoco parece que las autoras hayan consultado ninguna de las publicaciones que profundizan en los términos teóricos y conceptuales de Jineolojî, como la Revista Jineolojî, que se publica regularmente, cada tres meses, en lengua turca. Esta revista acaba de publicar su vigésimo número. Además, no parece que se hayan leído las publicaciones más importantes tituladas Jineolojî Tartışmaları (Discusiones sobre Jineolojî), de 2015, y Jineolojî’ye Giriş (Introducción a Jineolojî), de 2016.

3- Por otro lado, Al-Ali y Käser escriben: “La mayor parte de la investigación sobre Jineolojî tiene lugar en Rojava, donde el gobierno autónomo ha incluido Jineolojî en el currículo educativo oficial, y se ha creado una Academia de Jineolojî y una Facultad de Jineolojî en la Universidad de Rojava en Qamishlo” (p. 12). Curiosamente, y a pesar de su propia declaración, las autoras no parecen haber hablado con nadie involucrado en estos esfuerzos.

4- Otra cuestión importante es la relación entre la pregunta de investigación y la metodología. Nos preguntamos si, como se afirma en la página 5, el objetivo del artículo era estudiar los significados que las mujeres dan a Jineolojî, ¿por qué no se diseñó la investigación en consecuencia? ¿Por qué las autoras no abordaron sistemáticamente las interpretaciones que las distintas mujeres tienen de Jineolojî y, en cambio, utilizaron cada declaración de sus entrevistadas como prueba de otra afirmación que ellas (las autoras) hicieron sobre Jineolojî? Además, más adelante en el artículo, las autoras se desvían de su pregunta de investigación original sin ninguna explicación. En su lugar, se centran en la definición de Jineolojî y su relación con la sexualidad. Teniendo en cuenta este nuevo enfoque, uno esperaría que hubiera sido aún más importante para las autoras examinar los materiales producidos por Jineolojî sobre estos temas. Sin embargo, una vez más, no se hace tal esfuerzo.

5- Del mismo modo, un artículo que argumenta que Jineolojî no está desarrollando una nueva epistemología debería haber realizado al menos un análisis de contenido de las publicaciones clave mencionadas anteriormente e incluir las afirmaciones realizadas sobre la epistemología en ellas. El hecho de que las autoras no cumplan un criterio metodológico tan básico sugiere un prejuicio por parte de las autoras. Es decir, Al-Ali y Käser parecen creer que el Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistán, que ha estado escribiendo sobre estos y otros temas a pesar de muchos obstáculos, no está produciendo realmente un conocimiento digno de la consideración de Al-Ali y Käser.

6- El artículo hace mucho hincapié en la relación de Jineolojî con las identidades LGBTQI+. Sin embargo, aunque las autoras afirman que existe una considerable participación de personas LGBTQI+ en los campamentos Jineolojî, sólo parece haberse entrevistado a una persona. Esta persona es simbólica y su opinión se trata como si representara a todos los demás participantes LGBTQI+.

7- Las autoras se refieren con frecuencia al feminismo transnacional, al decolonialismo y a muchos otros feminismos críticos de forma positiva. La investigación que se basa en estos enfoques feministas normalmente se centra en el compromiso horizontal como método. Sin embargo, en este artículo no hay absolutamente ningún indicio de que las afirmaciones de las autoras se hayan discutido de algún modo con las entrevistadas. Por ejemplo, dos de las entrevistadas solicitamos leer el artículo antes de su publicación, pero nunca recibimos respuesta de las autoras. Por lo tanto, parece que las autoras consideran a sus entrevistadas como sujetos experimentales a los que hay que utilizar en lugar de como socias en igualdad de condiciones en un proyecto de investigación diseñado colectivamente.

Debido en gran parte a que se descuidó la investigación procedente de las comunidades que estudiaron, encontramos numerosos errores de hecho en el artículo:

1- El resumen del artículo y la sección de metodología afirman que la investigación se basa en entrevistas realizadas a personas que participan en el desarrollo de Jineolojî. Sin embargo, como se pone de manifiesto en el cuerpo principal del texto, la mayoría de las entrevistas se realizaron a trabajadoras de Jin TV. Jin TV es un proyecto televisivo dirigido colectivamente por mujeres kurdas, árabes, turcas y europeas. La televisión, que tiene estudios en Oriente Medio y en los Países Bajos, emite programas semanales, entre ellos dos sobre Jineolojî. Aparte de esto, Jin TV, como institución en sí, no tiene ninguna relación directa con el desarrollo y la difusión del Jineolojî. Como hemos dicho anteriormente, el artículo carece de toda información que permita validar sus métodos (por qué, dónde, cómo y a quién se entrevistó). Por lo tanto, el contenido del artículo es sospechoso desde su inicio.

2- En la nota 11 se afirma que la noción de “verdad” del Movimiento de Liberación Kurdo hace referencia a la vida en la sociedad neolítica. De este modo, se sugiere que el movimiento cree que la verdad sólo puede ser revelada a través de la excavación arqueológica e histórica. En realidad, la verdad (hakikat) es uno de los temas más importantes que el Movimiento por la Libertad del Kurdistán ha dedicado muchos años y mucho trabajo a conceptualizar. Abdullah Öcalan desarrolla estas ideas en varias de sus obras, obras citadas pero aparentemente no leídas por las autoras. En varias secciones del libro Building Free Life: Dialogues with Abdullah Öcalan, que también citan las autoras, varios académicos discuten el concepto de verdad del Movimiento por la Libertad de los Kurdos. Sin embargo, en lugar de abordar realmente los conceptos kurdos de la verdad, las autoras confinan la cuestión a una nota a pie de página engañosa.

La afirmación de la página 12 de que el Movimiento de Mujeres Kurdas fundó un Centro Jineolojî en Diyarbakır, que posteriormente fue cerrado por el Estado turco, no es correcta. Aparte de la Revista Jineolojî, que se puso en marcha en 2016 en Diyarbakır (y que continúa sus publicaciones), no hay ninguna institución formal que opere bajo el nombre de Jineolojî. Se trata de un error que podría haberse evitado si los investigadores hubieran aprovechado la oportunidad de visitar la oficina de Diyarbakır de la Revista Jineolojî en su periodo de trabajo de campo (2015-2018) para hablar con sus editoras. Esto nos lleva a la conclusión de que las autoras no tienen ningún problema en presentar la información a su público sin hacer la necesaria comprobación de los hechos.

En las páginas 22 y 23, basándose en su investigación preliminar y en las declaraciones de sus interlocutoras, las autoras afirman que los planes de estudio de Jineolojî en Oriente Medio y Europa son los mismos. A continuación, especifican los temas en una nota a pie de página. Esto tampoco es exacto. Aunque los talleres y la educación de Jineolojî pueden tener muchos temas comunes, los planes de estudio se determinan según las especificidades de los respectivos países, incluso de las ciudades. Los investigadores no parecen tener un conocimiento detallado de los planes de estudio de los talleres y de la educación de Jineolojî tal y como se desarrollan en Diyarbakır, Mardin y otros lugares del Kurdistán.

En cuanto a los argumentos del artículo:

1- Las mujeres que desarrollan Jineolojî lo elaboran a diario, perfeccionando así su escala y ampliando su alcance. Si las que elaboran Jineolojî se abstienen de definirlo con exactitud, sino que lo enmarcan como un esfuerzo colectivo y continuo, ¿por qué las autoras recurren a un lenguaje que limita, de hecho disciplina, a Jineolojî al hacer afirmaciones autorizadas en su nombre? Además, aunque la “Introducción a Jineolojî” (Jineolojî’ye Giriş), así como todas las fuentes escritas y orales de Jineolojî, subrayan repetidamente que Jineolojî se nutre del legado de las luchas globales e históricas de las mujeres, de los movimientos feministas y de la lucha de liberación de las mujeres kurdas, ¿por qué el artículo insiste en la afirmación de que Jineolojî se niega a reconocer la larga historia de la lucha feminista?

2- Otro enfoque contradictorio del artículo es el énfasis en la teoría del punto de vista, con gran atención a las ideas de Patricia Hill Collins, aunque la actitud adoptada en el texto es totalmente opuesta a estos trabajos. Estos enfoques sostienen que las mujeres desarrollan un conocimiento importante y fundamentado sobre los fenómenos sociales a partir de sus experiencias y localidades particulares. Sin embargo, sorprendentemente, las autoras refutan las formas de definición del Movimiento de Mujeres Kurdas.

3- En opinión de las autoras, el hecho de que las guerrilleras del Movimiento de Liberación de Kurdistán se abstengan de mantener relaciones sexuales demuestra que, a pesar de todas sus reivindicaciones, las mujeres kurdas siguen estando oprimidas y reprimidas. Mientras que en Occidente la asexualidad se acepta como una identidad queer, mientras que respetadas feministas como Adrienne Rich hablaron de “heterosexualidad obligatoria”, mientras que feministas negras como Audre Lorde abrieron camino al hablar de erotismos fuera de la sexualidad, ¿por qué la elección política del Movimiento de Mujeres de Kurdistán de optar por la asexualidad en condiciones patriarcales, y su lucha por conceptualizar el significado filosófico del amor en relación con las nociones de libertad, naturaleza, vida y humanidad, son vistas como formas de supresión del deseo por Al-Ali y Käser? Una se pregunta, ¿podrían las autoras haber hecho tal afirmación en un contexto distinto al de Oriente Medio, donde siempre se da por sentado que la sexualidad está reprimida y, entonces, las editoras habrían señalado que esta forma de argumentación está lejos de la solidaridad feminista, algo a lo que las autoras dicen aspirar?

3- La afirmación del Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistán de que gran parte de las relaciones sexuales de las mujeres con los hombres tienen un carácter violador es producto de años de experiencia, investigación, discusión colectiva y teorizaciones. Este punto de vista es simplificado como esencialista por las autoras, que también afirman distorsionadamente que Jineolojî define a todos los hombres como violadores. Desde hace más de dos décadas, el Movimiento de Liberación de las Mujeres de Kurdistán debate y desarrolla proyectos para transformar a los hombres y erradicar las formas de masculinidad dominantes y violentas. Si las investigadoras hubieran consultado la literatura del movimiento habrían visto que el enfoque de la masculinidad y la sexualidad no es esencialista, sino fundamentalmente transformador.

4- Entre las críticas contemporáneas en la literatura feminista decolonial a las feministas blancas está el hecho de que el feminismo occidental dicta exactamente la misma conceptualización y práctica de las identidades LGBTQI+ que existe en los círculos progresistas de Occidente, en todo el mundo, y devalúa todos los movimientos radicales que se adhieren a otras conceptualizaciones y prácticas. Lo que a menudo se denomina “pinkwashing” -para invisibilizar otras opresiones- es una forma en la que las feministas blancas colaboran una vez más con el colonialismo y el imperialismo: no es posible un desarrollo autónomo de las escuelas de pensamiento en el Sur Global sin la intervención progresista de Occidente. Este artículo es un ejemplo de esta actitud. Por otro lado, creemos firmemente que las críticas realizadas desde las identidades y perspectivas LGBTQI+ a Jineolojî son valiosas y damos la bienvenida al potencial transformador que el compromiso con estas y otras críticas constructivas y sustanciales proporciona a nuestra praxis.

Conclusión:

Es muy valioso que las autoras del artículo quieran plantear críticas contra Jineolojî, como lo exigiría cualquier solidaridad femenina. Sin embargo, si tenemos en cuenta el uso de sus datos, las posiciones que adoptan y el lenguaje y los métodos que emplean, llegamos a la conclusión de que más que criticar, su objetivo es condescender y trivializar nuestro trabajo, y legitimar y difundir su punto de vista a través de este artículo.

Hemos escrito esta carta porque creemos que el artículo va a dar lugar a la difusión de un juicio erróneo sobre nuestro trabajo y que, por lo tanto, debemos corregir estas percepciones equivocadas. Las opiniones, sugerencias y críticas académicas sobre Jineolojî nos importan mucho. Sin embargo, pensamos que es importante que esos marcos se articulen fuera de la perspectiva hegemónica del cientificismo positivista y de las miradas orientalistas, de manera que se fortalezca la lucha por la liberación de las mujeres.

Creemos que es importante que su revista no ofrezca espacio a este tipo de actitudes y que nosotras, como productoras de conocimiento sobre Jineolojî, tengamos la oportunidad de expresar nuestras preocupaciones y representarnos. En este sentido, le pedimos que publique esta carta en su próximo número como respuesta a Más allá del feminismo y esperamos que pueda ofrecernos la oportunidad de contribuir con un artículo sobre Jineolojî en su revista en el futuro.

Deseamos a los editores de la revista el mayor de los éxitos en su trabajo.

FUENTE: Jineolojî.org

