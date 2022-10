–

Irene Meca resume lo que sienten las v铆ctimas ante la 煤ltima iniciativa del PSOE: 鈥淣os asquea ver c贸mo utilizan este crimen, como proponen iniciativas como la Ponencia para darnos un poquito de aire, 隆NO!, no sentimos que nos quieran ayudar, 隆no nos est谩n ayudando!鈥

El pasado 5 de octubre tuvo lugar el debate de una Ponencia de Estudio sobre Beb茅s Robados en el Pleno del Senado.

Esos robos comenzaron a producirse en las filas republicanas porque los 鈥渧encedores鈥 de una atroz contienda, consideraron que los ni帽os nacidos de padres que pensaban diferente no eran merecedores de criarse en el seno de una familia roja y enemiga del Orden que pretend铆an establecer.

Esos par谩metros se ampliaron a familias carentes de recursos, madres solteras, padres sin una formaci贸n (seg煤n el criterio de quien quisiera quedarse con sus beb茅s), y m谩s tipos de grupos sociales vulnerables o sin voz para gritar en contra del crimen m谩s execrable que pueda cometerse.

As铆 llegamos a la aberraci贸n de arrancar de los brazos de sus madres a miles de beb茅s, con la peregrina excusa de que esos ni帽os tendr铆an mejores oportunidades en el seno de familias cat贸licas y con recursos suficientes para educarles cristianamente y en un ambiente af铆n al R茅gimen.

Adem谩s, se descubri贸 que podr铆a ser un lucrativo negocio.

Y todo esto, y mucho m谩s, lo sabemos gracias a las investigaciones que se vienen realizando desde principios de los 2000 y, en concreto y fundamentalmente, por las investigaciones que expusieron p煤blicamente ya en 2011 diferentes autoras, que luego siguieron aportando datos valiosos en a帽os posteriores hasta la actualidad.

Yo pertenezco a ese colectivo de beb茅s arrancados de las entra帽as de sus madres. Al igual que existe un rechazo por un 贸rgano trasplantado, existe un rechazo invisible a las manos que rozan tu piel desde que eres un reci茅n nacido. Cuando me acariciaban, no eran las manos de mi madre; cuando trenzaban mi pelo, no eran las manos de mi madre; cuando me cantaron una nana, no era la voz de mi madre.

驴Qui茅n me resarce de eso? 驴Qui茅n resarce a mi madre de esos 365 d铆as multiplicados por los a帽os vividos sin m铆? Este Gobierno que tenemos, y otros tantos que han pasado sobre este tema, no han querido solucionarlo de ninguna de las maneras. 隆Es repugnante!

Nos asquea ver c贸mo utilizan este crimen, como proponen iniciativas como la Ponencia para darnos un poquito de aire, nos piden que entendamos que nos quieren ayudar, pero 隆NO!, no sentimos que nos quieran ayudar, 隆no nos est谩n ayudando!

Tienen en sus cajones una Ley, cuya toma en consideraci贸n ha sido aprobada por dos veces, en dos legislaturas diferentes, y ah铆 est谩鈥uerta, porque no les da la gana llevarla adelante, porque no quieren hacerlo o, simplemente, quieren cercenarla porque, quiz谩s, hay que 鈥減rotegerse鈥.

Entiendo que habr谩 Tesis Doctorales magn铆ficas que tengan toda su consideraci贸n, pero el trabajo que se ha hecho d铆a tras d铆a, a帽o tras a帽o, de Asociaciones que usted no menciona, ninguno de ustedes mencion贸 ese d铆a en el Senado, es el que nos ha ayudado realmente. Son las asociaciones que han llevado a cabo la dura labor realizada hasta ahora con la Ley de beb茅s robados, son important铆simas para nosotras, las v铆ctimas, pero tanto usted como el resto de senadores las han invisibilizado. Me pregunto el porqu茅.

El que nos den de cuando en cuando una bocanada de aire a las v铆ctimas no nos sirve para nada, lo que necesitamos es que esa Ley definitivamente vea la luz, que esa Ley que llevan los grupos pol铆ticos pasando de caj贸n en caj贸n se apruebe de una vez por todas, y que consideren de verdad a la gente que est谩 trabajando por este tema desde hace a帽os.

Estamos cansados del buenismo desde el p煤lpito del Senado, del Congreso, de cualquier instituci贸n de las que pretenden servir a nuestra causa y que despu茅s termina guardando sus discursos en el mismo caj贸n que guardaron (por dos legislaturas consecutivas) la Proposici贸n de Ley de beb茅s robados en el Estado espa帽ol, y que la principal Asociaci贸n con la que contamos las v铆ctimas, se trabaj贸, sud贸 y llor贸 durante a帽os.

Ahora resulta que el sumun de la ayuda que se nos brind贸 consiste en una Tesis (por muy bien elaborada que est茅, y a la que no quiero quitar m茅rito) y por la implicaci贸n de otras personas (tambi茅n muy dignas de tener en cuenta), pero que ninguna de ellas lleg贸 tan lejos como para conseguir la aprobaci贸n de esta Ley. Ni ninguna de ellas pertenece al grupo promotor ni interlocutor ya establecido con las instituciones sobre la Ley de beb茅s robados. CEAQUA, junto con Todos los ni帽os robados son tambi茅n mis ni帽os, y el numeroso grupo de asociaciones que apoyan esta iniciativa, entre las que se encuentra la m铆a, han conseguido metas en nuestra causa que al parecer nadie es capaz de reconocer en una Tribuna.

Me indigna verlas ninguneadas, no haber sido ni siquiera mencionadas en una intervenci贸n institucional que trata de algo por lo que llevan peleando a帽os sin descanso, con esfuerzo, con horas de trabajo incansable y con mucho dolor entre archivos de testimonios dif铆ciles de calificar para que la Ley de beb茅s robados sea aprobada definitivamente.

Cuando alguien se sube a una Tribuna, la que da valor a la palabra, entiendo que debe saber bien de qu茅 habla. En cuanto a sensibilidad, se la reconozco, en cuanto a la informaci贸n鈥 no se tiene, o no conviene.

Irene Meca Mateo

Asociaci贸n Camino de la Justicia.

Integrante del grupo de asociaciones que apoyan e impulsan la ley de bebes robados en el Estado espa帽ol

