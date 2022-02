–

por Mehdi Belhaj Kacem

A continuaci贸n publicamos la carta p煤blica del fil贸sofo y escritor Mehdi Belhaj Kacem al alcalde de su ciudad, denunciando las consecuencias humanas y sociales de las medidas sanitarias desde el comienzo de la crisis sanitaria y de la obligaci贸n vacunal.

Estimado Sr. Alcalde de Turenne, Yves Gary:

Un amigo me envi贸 anoche su carta (v茅ase m谩s abajo) titulada “Unas palabras del alcalde”. Y casi me da un ataque de risa. Evidentemente no soy el 煤nico, porque a la ma帽ana siguiente me di cuenta de que su carta circulaba mucho por las redes. Por lo tanto, es mi deber informarle de que ya es el hazmerre铆r de cientos de miles de franceses. En primer lugar, me gustar铆a presentarme ante usted. Hace casi veinticinco a帽os que vivo en Turenne, en una casa que es una herencia familiar. Soy escritor y fil贸sofo de profesi贸n, y he publicado m谩s de treinta libros, muchos de ellos en grandes editoriales (Gallimard, Grasset, Fayard, Stock…). Mi tercera novela, ‘Vidas y muertes de Ir猫ne Lepic’, escrita a los veinti煤n a帽os, es considerada hoy por miles de personas como una de las mejores novelas de los a帽os noventa. Michel Houellebecq, ante una audiencia de personalidades del arte contempor谩neo, dijo que yo era el 煤nico escritor de su generaci贸n tan bueno como 茅l. Fui el primer fil贸sofo que tuvo derecho a un coloquio a la edad de 39 a帽os en la Escuela Normal Superior de la calle d鈥橴lm, de la que han salido el 90% de los grandes fil贸sofos de Francia en los dos 煤ltimos siglos, aunque soy completamente autodidacta (t铆tulo de bachillerato). Alain Badiou me present贸 p煤blicamente hace quince a帽os como uno de los dos fil贸sofos m谩s dotados de mi generaci贸n, y el antrop贸logo de fama internacional David Graeber, fallecido prematuramente el a帽o pasado en Venecia, sol铆a decir a su alrededor que yo era el mayor fil贸sofo vivo, y mucha gente piensa como 茅l. Un gran poeta estadounidense, Steve Light, escribi贸 que nunca antes en la historia de la filosof铆a hab铆a habido tal proporci贸n entre la invenci贸n conceptual sistem谩tica y el autodidactismo.

Podr铆a seguir as铆 durante p谩ginas y p谩ginas.

Como dice un gran m茅dico y denunciante de esta situaci贸n, el Dr. Roger Hodkinson, del que deber铆a usted tambi茅n aprender de 茅l: 芦 I am proud of my fuckin C.V. 禄 (“Estoy orgulloso de mi puto curr铆culum 禄).

As铆 que me disculpo por darme tanta importancia a m铆 mismo, reconozco que esto no es muy elegante. Pero cuando hablo con gente como usted, me siento obligado a hacerlo, para que mi interlocutor entienda que no est谩 tratando precisamente con lo que la gente corriente llama “un don Nadie”. Usted habla de su “competencia” en su carta, sin decirnos nada m谩s (un suave eufemismo); por lo tanto, me veo obligado, como pre谩mbulo a las discusiones con personas como usted, a exponer mis t铆tulos de nobleza al respecto, es decir, las capacidades de an谩lisis y reflexi贸n que todas las personas competentes, en su momento, reconocen en lo que a m铆 concierne.

Uno se pregunta en primer lugar, al leer su carta, cu谩l es su t铆tulo de “competencia”. Si se basa en la apertura de los principales diarios, en escuchar nuestras radios nacionales, o en ver BFMTV o France 2, efectivamente tiene un problema. En 2021, no es as铆 como se obtiene la informaci贸n, sino yendo a las fuentes; creer que se aprende algo consumiendo los medios de comunicaci贸n de masas es como ser un neandertal en cuanto a informaci贸n cuando aparecen los croma帽ones, o luchar con un garrote cuando se acaban de inventar las armas de fuego.

Esta es la explicaci贸n m谩s plausible: desde hace m谩s de un a帽o y medio, la mayor铆a de nuestros conciudadanos est谩n aislados de todas sus capacidades cognitivas por la incesante propaganda difundida por los medios de comunicaci贸n, subvencionados por el Estado y propiedad de las ocho familias m谩s ricas de Francia. Hace tiempo que la funci贸n de estos medios de comunicaci贸n ha dejado de ser la de informar a la gente, para ser simplemente portavoces del gobierno. Por lo tanto, todas las consideraciones que le hace a su p煤blico se basan en la credibilidad que usted le da a lo que dicen. Esto supone, en definitiva, que han dicho la verdad durante a帽o y medio. Pero lo cierto es lo contrario.

Este gobierno ha mentido en absolutamente todo. Este gobierno no es m谩s que una herramienta al servicio de instituciones supranacionales como la OMS, o de multinacionales como Pfizer. 驴Sab铆a usted que nuestro Presidente de la Rep煤blica hab铆a negociado, cuando trabajaba para el banco Rothschild, un contrato por valor de 10.000.000.000 de d贸lares entre Nestl茅 y… Pfizer (驴ha dicho usted “cuentas offshore”?)?

驴Sab铆a que su mujer ten铆a muchas acciones en la misma empresa?

驴Sab铆a que fue Pfizer quien aliment贸 la cuenta suiza de Cahuzac, y probablemente de muchos miembros del Partido Socialista, el que quiere empujarnos a la vacunaci贸n obligatoria?

驴Sab铆a usted que Pfizer es la empresa farmac茅utica m谩s corrupta y condenada de todos los tiempos (m谩s de cuarenta veredictos negativos, m谩s de 5.000.000.000 de d贸lares en da帽os pagados en total)?

Comienza su carta diciendo que esper谩bamos que, en primavera, el covid-19, si me permite la expresi贸n, nos dejar铆a un poco en paz. 隆Ay!, y ahora dice usted: que estamos en la cuarta ola. Siento desenga帽arle: no hubo cuarta ola, porque no hubo tercera ola, no hubo segunda ola, no hubo primera ola, y de hecho nunca hubo una “pandemia” en absoluto, excepto en unas pocas mentes calenturientas, en particular las que dirigen la OMS, probablemente la organizaci贸n pol铆tica m谩s criminal de todos los tiempos.

No ha habido ninguna “pandemia”, y las cifras oficiales lo demuestran. Escriba en Google “muertos covid” y encontrar谩 la cifra, en el d铆a que escribo, de 4.800.000 de la poblaci贸n mundial, es decir, alrededor del 0,04%, lo que es irrisorio. Es a煤n m谩s irrisorio cuando se conoce la edad media de las v铆ctimas: 84 a帽os. Es decir, personas que superan ampliamente su esperanza de vida. Digo “en gran medida”, porque en nuestros pa铆ses occidentales (Francia, Italia…), la esperanza de vida es de 82 a帽os, y por eso hemos pagado m谩s “caro” (0,14/0,15%) que muchos pa铆ses m谩s pobres, donde la esperanza de vida es, por supuesto, mucho menor. Esto es s贸lo para que se d茅 cuenta de que, desde hace a帽o y medio, mucha gente, empezando por los medios de comunicaci贸n centralizados, y usted a su vez, han estado “razonando” sobre una quimera sem谩ntica pura y dura: “hay un virus devastador que est谩 afectando a todo el planeta, matando al 0,04% de su poblaci贸n, en su mayor铆a personas que est谩n muy por encima de su esperanza de vida.” Esta frase carece literalmente de sentido y, sin embargo, es la base de toda la “ret贸rica” de la que hace gala en su carta, con la que se nos ha acosado durante m谩s de un a帽o y medio. Cualquier estudiante de filosof铆a de primer a帽o sabe que si la premisa es falsa, el resto del discurso tambi茅n lo es. En realidad la cosa va mucho m谩s all谩, en lo que es la mayor y m谩s grave manipulaci贸n pol铆tica de masas que se ha perpetrado en nuestra historia. Aqu铆 tambi茅n lo dicen los documentos oficiales. Le remito a este enlace:

Como ver谩 es el informe detallado de la Sanidad P煤blica francesa sobre la crisis del covid entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Le aconsejo que lea las 68 p谩ginas completas, pero si no tiene suficiente tiempo, puede saltar a la p谩gina 43. All铆 descubrir谩 esta asombrosa cifra: de las aproximadamente cien mil supuestas muertes por covid, s贸lo 14471 murieron realmente por covid. Los dem谩s, en realidad, murieron de otra cosa: c谩ncer, leucemia, diabetes, insuficiencia card铆aca, etc. As铆 que: el 0,04% de muertes por el terrible virus est谩, en realidad, m谩s cerca del 0,004%: es decir algo completamente rid铆culo. Porque las cifras oficiales de otros pa铆ses dicen exactamente lo mismo: por ejemplo, los CDC de Estados Unidos, que establecieron de forma similar que, de todas las muertes declaradas oficialmente por covid, s贸lo el 6% de ellas eran “sin comorbidad”, es decir, el 94% de ellas murieron de algo totalmente distinto.

As铆 que, en t茅rminos de “competencia” y rigor argumental, es muy err贸neo por su parte comparar la situaci贸n actual con la difteria, la tuberculosis, el sarampi贸n o la poliomielitis: estas enfermedades eran, de hecho, masivamente letales; el covid 19, en realidad, no mata a casi nadie, sino que ataca a personas que ya hab铆an superado su esperanza de vida. A continuaci贸n, afirma usted, sobre esta base inconsistente, que s贸lo la vacunaci贸n masiva conducir谩 a la “inmunidad de reba帽o” (una noci贸n que es cient铆ficamente irrelevante, como sabe cualquier persona con conocimientos reales). Desgraciadamente para usted, todos los pa铆ses que han vacunado masivamente, como Israel o Gibraltar, han visto como sus tasas de mortalidad se disparan, as铆 como sus tasas de infecci贸n por covid (驴la 煤nica soluci贸n? Una tercera dosis, despu茅s de que las dos primeras hayan sido un aut茅ntico fracaso. Y vendr谩n una cuarta, una quinta, una sexta鈥).

As铆 que se equivoca cuando dice que s贸lo la vacunaci贸n masiva nos permitir谩 salir de la pandemia: en primer lugar, nunca ha habido una pandemia, sino una pandemia de mentiras, terror, atontamiento y manipulaci贸n; en segundo lugar, las “vacunas”, que ni siquiera merecen este nombre, no s贸lo son ineficaces, sino peligrosas. Lo demostrar茅 a continuaci贸n, con cifras oficiales, en contra de su negacionismo bravuc贸n al respecto. Usted pide, lo que demuestra que son se ha contagiado por el covid: “驴C贸mo podemos seguir hablando seriamente de una vacuna experimental cuando se ha inyectado a casi la mitad de la poblaci贸n mundial sin apenas efectos secundarios?” 驴C贸mo? Pues es muy sencillo: leyendo lo que escribe la gente de Astrazeneca, Pfizer, Moderna y Johnson en sus respectivas p谩ginas web: que las vacunas est谩n en fase 3 (ratas de laboratorio normalmente), y que estos experimentos terminar谩n en 2022 o 2023, seg煤n la marca. La gente de Moderna llega a escribir: “nuestra vacuna es un sistema operativo som谩tico, cuyo prop贸sito es hackear sus funciones biol贸gicas” (sic). El hecho de que la mitad de la poblaci贸n mundial haya sido inyectada, en su mayor铆a bajo chantaje y coacci贸n apenas evitada, le impide darse cuenta de la terrible evidencia: efectivamente, estamos asistiendo al experimento m茅dico m谩s gigantesco jam谩s intentado con la humanidad. Tarde o temprano, el verdadero prop贸sito de esta experimentaci贸n ser谩 obvio para sus ojos tan iluminados. Como dijo Coluche: “No porque sean muchos los que se equivocan van a tener raz贸n”.

Pero la frase de su carta que m谩s me hizo re铆r fue la que dice: “con pocos o ning煤n efecto secundario”. 驴Ah, s铆? Tambi茅n en este caso hay que fiarse de las cifras oficiales, y nada m谩s. Eudravigilance, el sitio web europeo de farmacovigilancia, present贸 las siguientes cifras a principios de octubre: 27.222 muertes, casi 2.300.000 efectos secundarios, la mitad de ellos graves (y seamos claros: “grave”, en farmacovigilancia, significa: “discapacidad de por vida”). El adverbio de su frase adquiere todo su significado a la luz de estas cifras debidamente fundamentadas… 驴ha dicho usted que ten铆a “competencia”? Pero eso no es todo. Todos los especialistas en investigaciones de farmacovigilancia le dir谩n que s贸lo se notifican realmente entre el 1 y el 10% de los efectos secundarios; de modo que hay que multiplicar las cifras obtenidas oficialmente por al menos diez para acercarse, y s贸lo acercarse, a la verdad.

Por lo tanto, tenemos las m谩s firmes razones racionales para creer que, en los pa铆ses de la UE (excluyendo a Inglaterra, donde las cifras oficiales tambi茅n son aterradoras), se han producido al menos 270.000 muertes, y 21.000.000 millones de personas discapacitadas de por vida. Es decir, s贸lo en Europa, muchas m谩s v铆ctimas de las vacunas que del desafortunado covid 19 en todo el mundo.

Le remito a este enlace, un breve v铆deo que hice con un amigo, frente a esta organizaci贸n criminal, la Orden de Medicina (nota del tr. equivalente al Colegio Oficial de M茅dicos espa帽ol), que persigue a los m茅dicos que se atreven a tratar a sus pacientes y a contar la verdad de lo que nos est谩 pasando desde hace a帽o y medio.

Pero, por cierto, 驴cu谩les son esos efectos secundarios? Como dice el valiente Dr. Ochs, el riesgo de la vacuna es 40 veces mayor para los menores de cincuenta a帽os que el propio covid. 驴Qu茅 pasa con nuestros adolescentes, que han sido vacunados en masa desde el inicio del curso escolar, contra una enfermedad por la que est谩 demostrado que no tienen para ellos consecuencias graves? 驴Qu茅 pasa con nuestros hijos, que est谩n a punto de ser vacunados contra lo mismo (el mismo Dr. Ochs saca la conclusi贸n obvia: “infanticidio”)? 驴Est谩 seguro de su adverbio? 驴No hay una peque帽a pulga que empieza a picar en su oreja?

Aqu铆 le describo los efectos secundarios: Accidentes cerebrovasculares; miocarditis (especialmente en j贸venes y adolescentes, que es aberrante); pericarditis; trombosis; trastornos neurol贸gicos graves; trastornos gastroent茅ricos graves; trastornos neurol贸gicos graves; par谩lisis de Bell; s铆ndrome de Guillain-Barr茅; convulsiones violentas; abortos (uno de cada ocho… ); epilepsia; necrosis; zonificaci贸n; ceguera; sordera; y la lista sigue y sigue… Puedo enviarle listas kilom茅tricas de deportistas de alto nivel que han muerto por complicaciones card铆acas, o cuyas carreras han terminado a causa de la vacunaci贸n. No s茅 c贸mo no es capaz de entender este “extra帽o” fen贸meno del que se hace eco toda la prensa regional: el inusual n煤mero de adolescentes que sufren infartos mientras practican deporte en el instituto.

Pero incluso si me alejo de los edificantes datos oficiales, y simplemente miro a mi alrededor, donde el entusiasmo por la “vacuna” no es la norma, he visto : un hombre de 42 a帽os, padre de tres hijos, que muri贸 de un paro card铆aco despu茅s de la inyecci贸n; un militar de 25 a帽os, deportista que no fumaba ni beb铆a, que sufri贸 un derrame cerebral despu茅s de la inyecci贸n, y cuya carrera est谩 acabada; una mujer de unos sesenta a帽os, que desarrolla desde la inyecci贸n un asma brutal y persistente; un amigo que sufri贸 una diarrea viral muy dolorosa despu茅s de la inyecci贸n. Pero el efecto secundario m谩s claro y extendido, que ha dado lugar a innumerables testimonios en las redes, es la grave alteraci贸n de los ciclos menstruales en mujeres j贸venes y adolescentes. Habl茅 con una mujer de 25 a帽os (no vacunada), que me confirm贸 que todas sus amigas vacunadas ten铆an graves problemas menstruales. Y tambi茅n habl茅 con una adolescente (no vacunada), que tambi茅n me dijo que todas sus amigas vacunadas ten铆an grandes problemas con la menstruci贸n. En los pa铆ses en los que se ha vacunado a los ni帽os, como Estados Unidos, hay informes de hemorragias vaginales en ni帽as peque帽as, o incluso en beb茅s de sexo femenino. (A la inversa, hay muchos informes de mujeres que han estado menop谩usicas durante a帽os… y que han vuelto a menstruar). No hace falta ser la futur贸logo para saber cu谩les ser谩n las consecuencias, en t茅rminos de fertilidad, para toda una generaci贸n. Seguro que usted tiene hijos y/o hijas, incluso nietos. Espero que su entusiasmo por las vacunas se detenga a tiempo para salvar su linaje. Adem谩s, y ya que tiene una fe tan ciega en las”vacunas”, y por tanto es m谩s que probable que se inyecte, por qu茅 no hace las siguientes pruebas: Prueba de d铆mero D (que medir谩 los niveles de microco谩gulos que tiene en la sangre); prueba de serolog铆a (para ver en qu茅 punto se encuentra su sistema inmunol贸gico); y una prueba de electromagnetismo (s铆, s铆, esto no es una tesis “conspiranoica”, muchos estudios cient铆ficos han demostrado que los vacunados est谩n”magnetizados”). Repito: ya que tiene tanta confianza en estas “vacunas”, 驴por qu茅 no hacerse estas tres pruebas? Pero prefiero ser sincero con usted: es casi imposible que no se lleve una mala sorpresa al menos haciendo las tres鈥 Adem谩s, a los que no tienen miedo de vender las enormidades de los medios de comunicaci贸n y de un gobierno criminal, mentiroso y corrupto, quiero advertirles que no pienso guardar silencio.

El Dr. Michael Yeadon, nada menos que el ex subdirector de Pfizer, y un cient铆fico de primera l铆nea (biolog铆a), lleva un a帽o y medio hablando de la “Tercera Guerra Mundial”; yo acu帽茅 la frase “Primera Guerra Civil Mundial” en una entrevista con el Times of Israel hace ocho meses, que desde entonces ha sido recogida por cientos de miles de personas; y desde hace unos meses uso la frase “genocidio no convencional”, igual que hablamos de “guerra no convencional”. Es decir, ya no son necesarias las ametralladoras, las c谩maras de gas o los machetes; basta con imponer el confinamiento, las m谩scaras y las “vacunas”.

El confinamiento ya ha destruido la vida de miles de millones de personas en todo el mundo (incluida una muy cercana a m铆, que se suicid贸 a ra铆z del primer confinamiento que se decret贸), a pesar de que esta medida se ha demostrado que tampoco tuvo beneficios probados para la salud. Las mascarillas son ineficaces y t贸xicas cuando se llevan demasiado tiempo, ya han traumatizado a toda una generaci贸n de ni帽os y adolescentes; por 煤ltimo, las vacunas ya se han cobrado much铆simas m谩s v铆ctimas en todo el mundo que el miserable, y en realidad casi inofensivo, virus que se supone que combaten.

Genocidio, s铆, y quiz谩 el mayor de todos los tiempos, en la medida en que, si resulta que la “vacuna” tiene la funci贸n de modificar el genoma humano, no s贸lo ser铆a el mayor en cantidad, sino tambi茅n en calidad: ser铆a el genocidio m谩s literal que jam谩s haya existido. 驴Exageraci贸n? 驴Por qu茅 muchos supervivientes del Holocausto (Velma Sharav, el rabino Hillel Handler, Hagar Schafrir, Sorin Shapira, Mascha Orel, Morry Krispijn, Shimon Yanowitz, Hila Moscovich, Tamir Turgal, Amira Segal, Jacqueline Ingehoes, Andrea Dresher, Edgar Siemund, etc.) dicen lo mismo que yo y que millones de franceses, al igual que cientos de millones de personas en todo el mundo?

驴C贸mo se puede, sin morirse de verg眉enza, felicitarse por lo que est谩 haciendo la sanidad p煤blica francesa, cuando est谩 siendo, muy conscientemente, desmantelada y destruida poco a poco (aunque en realidad esto empez贸 hace d茅cadas). 驴Se puede saber por qu茅 usted no dice nada de los 350.000 sanitarios que han perdido su empleo desde el 15 de septiembre sin derecho a paro, que han sido literalmente echados a la calle como por 煤nico pretexto rechazar la vacunaci贸n?

As铆 pues, perm铆tame moralizar al moralizador que usted es: lo que es 芦 pernicioso e irresponsable 禄 no son ciertamente los alarmados ciudadanos como yo, que denuncian, como el gran abogado alem谩n Reiner Fuellmich, que estamos ante el “mayor crimen contra la humanidad jam谩s cometido”, sino que el problema son las personas irreflexivas y desinformadas como usted.

Mostrar humildad, admitir que se equivoc贸 (porque se equivoc贸), pedir disculpas, abrir los ojos: son s贸lo algunas de las cosas que podr铆a hacer para no quedar, a los ojos de la historia, como los pol铆ticos de 1939-45 en Francia bajo la ocupaci贸n alemana y el gobierno de Vichy: Lo que est谩 ocurriendo ahora es en todo sentido homologable a lo que ocurri贸 entonces, salvo que hoy es a una escala mucho mayor (que es lo que dicen todos los supervivientes de la Shoah que he mencionado anteriormente).

De nosotros dos, soy yo el 煤nico responsable, que est谩 arriesgando su reputaci贸n y tal vez mi vida para despertar al mayor n煤mero posible de personas ante esta realidad de lo que est谩 ocurriendo a escala mundial, y de lo que esta carta s贸lo ofrece un peque帽o trozo del iceberg. Deben saber que estoy tan horrorizado por la situaci贸n que se vive en el mundo desde hace dos a帽os y que paso literalmente doce horas al d铆a informandome y documentando sobre la situaci贸n. As铆 que si quiere despertar de su “sue帽o dogm谩tico”, como dec铆a Kant, estoy a su entera disposici贸n: vivo a s贸lo cien metros del ayuntamiento.