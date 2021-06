–

De parte de Congreso Nacional Ind铆gena June 22, 2021 89 puntos de vista

Al Colectivo 鈥淟leg贸 la Hora de los Pueblos鈥.

Reciban un saludo caluroso de parte de la Coordinaci贸n del Congreso Nacional Ind铆gena/Concejo Ind铆gena de Gobierno (CNI/CIG). Les escribimos para solicitar su apoyo en una situaci贸n similar a la de nuestr@s herman@s zapatistas en su Traves铆a por la Vida Cap铆tulo Europa.

Como es p煤blico y como seguramente ustedes sabr谩n, el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional, parte integrante del Congreso Nacional Ind铆gena (CNI), invit贸 a este 煤ltimo para participar con una Delegaci贸n en la Traves铆a por la Vida Cap铆tulo Europa, lo que gustosamente aprob贸, de acuerdo a nuestros modos, una Asamblea Nacional del CNI realizada en el digno pueblo de Tepoztl谩n, Morelos, los d铆as 23 y 24 de enero de este a帽o.

Decidimos participar con gusto en esta significativa traves铆a porque estamos claras y claros de la importancia hist贸rica de esta. En estos momentos desnudar la perversi贸n y manipulaci贸n con que los poderosos tratan la conquista de nuestros pueblos, defender la vida, asumir una posici贸n anticapitalista y acercarnos a las luchas y resistencias de la Europa de abajo, de los de abajo y las de debajo de este mundo, resulta crucial.

Es el caso qu茅 decidimos integrar una delegaci贸n representativa de las resistencias de nuestros pueblos, una delegaci贸n que pueda ser la voz de las luchas y la vida cotidiana de los pueblos originarios que integran el CNI. Esta delegaci贸n se integra con hermanas y hermanos de toda la geograf铆a nacional, con hermanas y hermanos que resisten el mal llamado tren maya, el corredor transismico, el Proyecto Integral Morelos, la miner铆a rapaz, el represamiento de los r铆os, el despojo de tierras, el acaparamiento del agua, en fin, la destrucci贸n sin l铆mites de la tierra para provecho de unos cuantos capitalistas en su af谩n de ganancias, claro est谩, siempre apoyados por los malos gobiernos que son c贸mplices y capataces de sus acciones y de sus decisiones.

A partir de su nombramiento nuestras delegadas y delegados han iniciado los tr谩mites legales para poder viajar a Europa y as铆 acompa帽ar la traves铆a zapatista. Sin embargo, nos hemos tropezado con tr谩mites y obst谩culos burocr谩ticos de todo tipo, impregnados de racismo y desprecio, en la b煤squeda del pasaporte ante la oficina llamada secretar铆a de relaciones exteriores.

Con razones risibles y racistas han negado el pasaporte a cinco de nuestros delegados y delegadas, qu茅 son los siguientes:

1.- Isabel Valencia Hern谩ndez, delegada de la comunidad otom铆 en la ciudad de M茅xico.

2.-Pedro Cayetano Gonz谩lez, delegado n谩ayeri/wixarika de Nayarit.

3.- Romualda Hern谩ndez Hern谩ndez, delegada nahua del Istmo de Veracruz.

4.- Norma Ram铆rez Chocolatl, delegada nahua de la regi贸n volcanes en Puebla.

5.-Marcela M茅ndez Hern谩ndez, delegada del Consejo Regional Ind铆gena y Popular de Xpujil en Calakmul, Campeche.

A ellos les han negado el pasaporte por razones casi absurdas: en un caso porque la mam谩 de nuestra delegada no tiene registrada su acta de nacimiento en Internet; otro caso es similar; en otro caso porque nuestra delegada presenta un acta de nacimiento de su hermana que no contiene los datos de sus padres.

Y un 煤ltimo ejemplo que ilustra el racismo y el desprecio con el que los gobiernos han tratado a nuestros pueblos en este pa铆s de condici贸n colonial: en los a帽os 80 del siglo pasado, mediante un Decreto Presidencial de Salinas de Gortari, impusieron que Isabel Valencia Hern谩ndez y muchos otom铆es m谩s de la regi贸n de Amealco, cambiaran sus apellidos porque no eran del agrado de las dependencias de gobierno. Ahora le niegan el pasaporte porque sus apelllidos no coinciden con los de sus pap谩s y por una serie de razones absurdas.

Vemos entonces qu茅 este pa铆s que se llama M茅xico es para unos cuantos, no para nosotros, no para nosotras; por nuestro color de piel, por nuestra cultura, por qu茅 no tenemos acceso a las tecnolog铆as o simplemente porque a un funcionario mediocre se le ocurri贸 que nuestros apellidos no resultaban convenientes para el M茅xico del 鈥減rimer mundo鈥 que los de arriba so帽aban. Vemos entonces que M茅xico es un pa铆s de condici贸n colonial donde nosotras y nosotros somos de segunda, importamos poco o m谩s bien nada a los mandones que est谩n en el gobierno.

As铆 las cosas nos dirigimos a ustedes con la confianza que les tenemos para pedirles piensen que se puede hacer y c贸mo lo hicieron nuestros hermanos zapatistas les pedimos ese apoyo para denunciar lo que les platicamos y ver si los funcionarios de gobierno tienen tantita verg眉enza y se acuerdan de ese M茅xico que es el M茅xico de los pueblos originarios, geograf铆a y ra铆z de eso que llaman la naci贸n.

Reciban nuestro abrazo fraterno y esperamos verles pronto y llevar, como nos lo pidieron nuestros pueblos y nuestros hermanos zapatistas, palabras de resistencia, de rebeld铆a y de esperanza a la Europa de abajo, la que es rebelde, la que no se deja.

ATENTAMENTE

M脡XICO, A 17 DE JUNIO DE 2021

NUNCA M脕S UN M脡XICO SIN NOSOSTROS

POR LA RECONSTITUCI脫N INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

POR LA COORDINACI脫N DEL CONGRESO NACIONAL IND脥GENA/CONCEJO IND脥GENA DE GOBIERNO

MA. DE JES脷S PATRICIO MART脥NEZ