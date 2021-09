–

Ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes de la localidad catamarque帽a de Andalgal谩 le enviaron una carta al presidente Alberto Fern谩ndez para manifestarle su preocupaci贸n por el da帽o ambiental que ocasionar铆a el proyecto MARA (Minera Alumbrera-Agua Rica) instalado en uno de los cerros del Nevado del Aconquija.

Compartimos a continuaci贸n el escrito completo.

Carta al Presidente

Catamarca, 03 de septiembre de 2.021

Sr. Presidente de la Naci贸n

Dr. Alberto Fern谩ndez

Somos ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes de Andalgal谩, provincia de Catamarca, preocupadas y preocupados por el da帽o ambiental que ocasionar铆a el proyecto MARA (Minera Alumbrera-Agua Rica) instalado en uno de nuestros cerros del Nevado del Aconquija, fuente de agua y vida, no s贸lo en nuestro terru帽o, sino tambi茅n en pueblos aleda帽os y en nuestra vecina provincia de Tucum谩n. Esto deja a la vista que dicha problem谩tica contaminante no s贸lo nos afecta a nosotrxs. Usted se preguntar谩 驴Por qu茅 nos oponemos a la explotaci贸n de este proyecto megaminero. Las razones son much铆simas:

鈥 Como ni帽as, ni帽os, adolescentes y j贸venes JAM脕S FUIMOS CONSULTADXS sobre el avance de este proyecto. Nunca se nos pidi贸 una opini贸n sobre esta exploraci贸n avanzada y pretendida explotaci贸n, pese a que somos y seremos los m谩s afectadxs por la contaminaci贸n que esta megaminera realizar铆a en caso de llevarse a cabo la etapa de explotaci贸n. 驴Sab铆a usted que鈥

鈥 Se est谩n vulnerando nuestros derechos humanos? 隆Tenemos derecho a un ambiente sano!

鈥 Afectar铆a directamente nuestras fuentes de agua? Siendo el agua un bien com煤n y esencial, no tan s贸lo para la vida sino para el desarrollo de nuestro pueblo.

鈥 Imagine el polvo en suspensi贸n que deber铆amos aguantar durante una explotaci贸n realizada a 隆tan s贸lo 16 Km de nuestro pueblo! Ser铆a una pesadilla. Ni siquiera podr铆amos practicar los deportes que nos apasionan o simplemente compartir al aire libre con nuestrxs amigxs en la plaza o donde se nos ocurra. Lamentablemente, ya estamos teniendo algunos impactos con la exploraci贸n avanzada.

-Generaciones de andalgalenses vienen dici茅ndole NO A LA MEGAMINERIA con m谩s de 600 caminatas. S铆, Sr. Presidente: m谩s de 600 veces tuvimos que dar vueltas a nuestra plaza y caminar las calles de nuestro pueblo porque los gobiernos de turno hacen o铆dos sordos a nuestro reclamo leg铆timo. M谩s de 11 a帽os de lucha sin ser escuchados y, hasta a veces, silenciados por los medios de comunicaci贸n.

鈥 El gobierno provincial AVALA y PERMITE que las empresas mineras pisoteen nuestras leyes: Art铆culo 41 de la Constituci贸n Nacional, Ley General de Ambiente, LEY DE GLACIARES y AMBIENTE PERIGLACIAR, ORDENANZA MUNICIPAL (que proh铆be la miner铆a metal铆fera en nuestro Nevado del Aconquija).

鈥 Los informes presentados por la empresa minera al gobierno provincial reconocen la existencia de glaciares y ambiente periglaciar, que ya est谩n siendo afectados ante la autorizaci贸n de la exploraci贸n avanzada, 隆隆隆y ninguna autoridad hace nada!!! * En nuestro pueblo sufrimos una DICTADURA MINERA: persiguen a nuestros compa帽eros y compa帽eras, detienen a los asamble铆stas (Asamblea 鈥淓l Algarrobo鈥) que son parte de nuestra lucha. 驴A usted le parece bien que estas pr谩cticas sigan sucediendo en nuestro pa铆s, teniendo el antecedente de la cruel dictadura c铆vico 鈥 militar del 76 al 83?Somos j贸venes, pero tambi茅n estudiamos la historia de nuestro pa铆s en la escuela, y creemos que estas pr谩cticas son retr贸gradas y facistas. Padecimos una represi贸n el 15 de febrero del a帽o 2010, cuando las fuerzas policiales especiales 鈥淜untur鈥 irrumpieron violentamente en el camino de acceso al emprendimiento, donde nos encontr谩bamos deteniendo las m谩quinas de la empresa minera. Avasallaron a nuestrxs vecinxs y sufrimos la represi贸n m谩s brutal, cuando sin importar que se encontraran mujeres, ni帽xs, embarazadas y hasta ancianxs, pisotearon los dedos de las personas, dispararon balas de goma, arrojaron gas lacrim贸geno, y aun as铆, ni poniendo perros en la cara de nuestrxs vecinxs o llev谩ndolxs arrastradxs de a cuatro polic铆as, dejaron de resistir. Cu谩ntas infancias quedaron traumadas porque ve铆an como golpeaban a sus padres o abuelxs, cu谩ntas madres gritando desesperadas el nombre de sus hijxs, cu谩ntas marcas de balas de goma y cu谩nta fortaleza en este pueblo, que no se va a dejar pisotear por ning煤n gobierno corrupto al que s贸lo le interese llenar sus bolsillos. La historia de un pueblo que no s贸lo lucha contra una multinacional extranjera, sino tambi茅n ante sus supuestos 鈥渞epresentantes鈥. 驴No cree que son razones suficientes para ponerse del lado de las ni帽as, ni帽os y j贸venes, y asegurarnos un ambiente sano para que nuestro pueblo siga siendo nuestra casa?. Nos gustar铆a tener la posibilidad de elegir a Andalgal谩 como nuestro lugar donde vivir, estudiar y en un futuro tener nuestra familia, o no. 隆Queremos poder elegir! . 驴O SER脕 QUE LOS INTERESES POL脥TICOS DE USTED Y LOS INTERESES ECON脫MICOS DE ESTAS EMPRESAS tienen m谩s valor QUE NUESTRO FUTURO? Aun as铆, mientras escribimos estas l铆neas siguen perforando nuestro cerro, y da帽ando la fuente donde nace nuestra agua y nuestras almas, nuestro futuro y nuestra dignidad. Exigimos que bajen las m谩quinas de nuestro cerro, que dejen de violar los derechos que tenemos, esos que nos son vulnerados hace m谩s de 10 a帽os. Ojal谩 pueda cambiar esta realidad. 隆Usted debe entender

QUE NO HAY LICENCIA SOCIAL PARA LA MEGAMINERIA EN ANDALGAL脕! SOLO QUEREMOS VIVIR EN PAZ鈥

J脫VENES DE ANDALGAL脕 POR EL AGUA Y LA VIDA

