–

De parte de Nodo50 September 27, 2021 25 puntos de vista

La plataforma KUKUMIKU que se está utilizando para recaudar fondos para la defensa de Juana Ruíz, Consigamos la libertad de Juana Ruíz , ha hecho pública la siguiente carta:

Carta de agradecimiento de Juana Ruiz Sánchez

Adamon – Haifa 1/9/2021

Queridos amigos y amigas:

Desde mi detención el 13/4/2021 he tenido momentos difíciles, complicados y sin acabar de entender porqué llegué a esta situación.

Mi familia ha estado todo el tiempo pendiente de todo lo que iba sucediendo en estos casi 5 meses que llevo detenida.

Pero lo que me han transmitido siempre es el inmenso apoyo, solidaridad y el cariño de miles de personas, algunas conocidas y muy queridas y presentes en mi vida y otras desconocidas, pero no menos valiosas e importantes.

Mi familia y yo nos hemos sentido arropados y admirados por la gran cantidad de persona que han expresado su apoyo incondicional hacia mí. También el apoyo económico.

La verdad no sé qué deciros, cómo agradecerlo, es una tarea difícil.

En este mensaje os trasmito que estoy bien, confieso mis momentos de bajón, pero pienso en mi familia, amigos y todos vosotros y siento renovar las fuerzas necesarias para salir adelante.

Tengo a lado casi 40 mujeres que están en mi situación y ellas me cuidan, me miman y me acogen a pesar de que ellas también sufren, son fuertes, honestas, cariñosas y un ejemplo de fortaleza, por ello os envío mi profundo agradecimiento por este apoyo incondicional que recibo continuamente.

Mi familia y los representantes del consulado en Jerusalén especialmente Paloma Serra, mi ángel de la guardia, que ha cuidado con mucho cariño mi persona. Todo esto me hace creer que sigue habiendo cosas bellas y personas admirables en este complicado mundo.

¡Por eso Gracias! ¡Muchas gracias!

Os quiero muchísimo y deseo acabar pronto esta situación y veros y hacerlo en persona.

Me siento muy orgullosa de mi gente, mi pueblo y mi país de origen.

Abrazos

Juana Ruiz Sánchez