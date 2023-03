–

De parte de Cultura Y Anarquismo March 6, 2023 718 puntos de vista

Mi lucha contra el 41 bis es una lucha individual como anarquista, no

hago ni recibo chantajes. No puedo vivir en un régimen inhumano como el

41 bis, donde no puedo leer libremente lo que quiero, libros,

periódicos, publicaciones periódicas anarquistas, revistas de arte,

ciencia, literatura o historia.

La única posibilidad que tengo de salir es negar mi anarquía y vender a alguien para que lo pongan en mi lugar.

Un

régimen en el que no puedo tener ningún contacto humano, no puedo ver

ni acariciar una hoja de césped, ni abrazar a un ser querido. Un régimen

en el que las fotos de tus padres son confiscadas. Sepultado vivo en

una tumba en un lugar de muerte.

Continuaré mi lucha hasta el amargo final, no por el “chantaje”, sino porque esto no es vida.

Si

el objetivo del Estado italiano es que me “desvincule” de las acciones

de lxs anarquistas que están afuera, sepan que no caigo en chantajes

como buen anarquista, creo que cada unx es responsable de sus actos, y

como miembro de la corriente antiorganización nunca me he “asociado” con

nadie y por lo tanto no puedo “desvincularme” de nadie, otra cosa es la

afinidad.

Unx anarquista consecuente no se

distancia de otrxs anarquistas por oportunismo o conveniencia. Siempre

he reivindicado con orgullo mis propias acciones (incluso en los

tribunales, que es por lo que me encuentro aquí) y nunca he criticado

las de otrxs compañerxs, menos aún en una situación como en la que me

encuentro.

El mayor insulto para unx anarquista es ser acusadx de dar o recibir órdenes.

Cuando

estaba en el régimen de alta vigilancia sufría censura de todos modos, y

nunca envié “pizzini” sino artículos para periódicos y revistas

anarquistas. Y sobre todo era libre de recibir libros, revistas y

escribir libros; y leer lo que quería, en resumen se me permitía

evolucionar, vivir.

Hoy

estoy dispuesto a morir para que el mundo sepa lo que realmente es el 41

bis, 750 personas lo sufren sin chistar, constantemente presentados

como monstruos por los medios de comunicación.

Ahora

me toca a mí, primero me presentaron como un terrorista sanguinario,

luego me santificaron como el anarquista mártir que se sacrifica por

otrxs, y ahora me muestran de nuevo como el líder de los terribles

“espectros”. Cuando todo acabe, no lo duden, me llevarán a los altares

del martirio. Gracias, pero no, no voy a jugar sus sucios juegos

políticos.

De hecho, el verdadero problema del

Estado italiano es que no sabemos todos los derechos humanos que se

violan en este régimen el 41 bis, en nombre de una ‘seguridad’ por la

que sacrificamos todo. ¡Vaya! Deberías haberlo pensado antes de meter

aquí a un anarquista, no sé las verdaderas motivaciones políticas que

hay detrás. Por qué alguien me utilizaría como “albóndiga envenenada” en

este régimen. Ya era bastante difícil no prever cuáles serían mis

reacciones ante esta “no vida”.

El Estado italiano

es un digno representante de la hipocresía de un Occidente que

continuamente da lecciones de “moralidad” al resto del mundo. El 41 bis

ha dado lecciones represivas bien recibidas por estados ‘democráticos’

como Turquía (lxs compañexs kurdxs saben algo de esto) y Polonia.

Estoy

convencido de que mi muerte acabará con este régimen y que las 750

personas que lo han sufrido durante décadas podrán vivir una vida que

merezca la pena, hayan hecho lo que hayan hecho.

Amo

la vida, soy un hombre feliz, no cambiaría mi vida por la de otra

persona. Y precisamente porque la amo no puedo aceptar esta no-vida sin

esperanza.

Gracias compañerxs,

Siempre por la anarquía

nunca arrodillado

Alfredo Cospito