Carta de Alfredo Cospito hecha publica por su abogado el 1 de marzo de2023

Mi lucha contra el 41 bis es una lucha individual de un anarquista, no hago ni recibo recados. Simplemente no puedo vivir en un r茅gimen inhumano como el 41 bis, donde no puedo leer libremente lo que quiero, libros, diarios, peri贸dicos anarquistas, revistas de arte y ciencias, as铆 como de literatura e historia. La 煤nica posibilidad que tengo de salir es renegar de mi anarqu铆a y vender a alguien que ocupe mi lugar.

Un r茅gimen donde no puedo tener ning煤n contacto humano, donde no puedo ni ver ni tomar un pu帽ado de hierba o abrazar a una persona querida. Un r茅gimen donde las fotos de tus progenitores son secuestradas. Enterrado vivo en una tumba en un lugar de muerte. Llevar茅 adelante mi lucha hasta las consecuencias extremas, no por un 鈥渆ncargo鈥 sino porque 茅sta no es vida.

Si el objetivo del Estado italiano es hacerme 鈥渄isociar鈥 de las acciones de lxs anarquistas de fuera que sepa que como buen anarquista yo no acepto recados. Creo que cada unx es responsable de sus propias acciones, y como perteneciente a la corriente autorganizativa no estoy 鈥渁sociado鈥 a nadie y por tanto no puedo 鈥渄isociarme鈥 de nadie. La afinidad es otra cosa. Unx anarquista coherente no toma distancia de otrxs anarquistas por oportunismo o conveniencia.

Yo siempre he reivindicado con orgullo mis acciones (incluso en los tribunales, por eso me encuentro aqu铆) y nunca he criticado las de otrxs compa帽erxs, mucho menos cuando existe una situaci贸n como en la que me encuentro.

El mayor insulto para unx anarquista es ser acusadx de dar o recibir 贸rdenes.

Cuando estaba en el r茅gimen de Alta Seguridad (AS) tambi茅n ten铆a la censura y no he expedido ning煤n 鈥減izzini鈥 (n. del t.: papelitos mediante los que supuestamente los jefes mafiosos pasan sus ordenes) sino art铆culos a los diarios y revistas anarquistas. Y sobre todo era libre para recibir libros y revistas y escribir libros, leer lo que quer铆a, incluso se me permit铆a evolucionar, vivir.

Hoy estoy dispuesto a morir para hacer entender al mundo lo que realmente es el 41 bis; 750 personas lo sufren sin protestar, convertidos continuamente en monstruos por los mass media. Ahora me toca a m铆, me hab茅is convertido en un monstruo como el terrorista sanguinario, despu茅s me hab茅is santificado como el m谩rtir anarquista que se sacrifica por los dem谩s, para despu茅s volver a convertirme en un monstruo, como un terrible espectro. Cuando todo haya acabado, sin duda ser茅 elevado a los altares del martirio. No, gracias, no estoy por la labor, no me presto a vuestros sucios juegos pol铆ticos.

En realidad, el verdadero problema del Estado italiano es que se lleguen a saber todos los derechos humanos que son violados en este r茅gimen 41 bis en nombre de una 鈥渟eguridad鈥 por la que se sacrifica todo. Bien! Tendr茅is que pens谩roslo mejor antes de meter a unx anarquista aqu铆 dentro. No se que motivaciones reales ni maniobras pol铆ticas habr谩 detr谩s. Y porque alguien me ha usado como 鈥渕anzana envenenada鈥 en este r茅gimen. Era bastante dif铆cil no prever cuales ser铆an mis reacciones ante esta 鈥渘o vida鈥. Un Estado, el italiano, digno representante de la hipocres铆a de un Occidente que continuamente da lecciones de 鈥渕oralidad鈥 al resto del mundo. El 41 bis ha dado lecciones que han sido bien recogidas por estados 鈥渄emocr谩ticos鈥 como el turco (lxs compa帽erxs kurdxs saben algo de esto) y el polaco.

Estoy convencido de que mi muerte supondr谩 un obst谩culo a este r茅gimen y que lxs 750 que lo sufren desde hace d茅cadas podr谩n vivir una vida digna de ser vivida, hayan hecho lo que hayan hecho. Amo la vida, soy un hombre feliz, no cambiar铆a mi vida por la de ningunx otrx. Y es porque la amo por lo que no puedo aceptar esta no vida sin esperanza.

Gracias compa帽erxs por vuestro amor.

Siempre por la Anarquia.

Nunca doblegado.

Alfredo Cospito

