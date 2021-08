–

Carta de Anselmo Lorenzo al Congreso

de la CNT (08/09/1911)

Compa帽eros:

Permitidme que, sin m谩s t铆tulos para

distraer moment谩neamente vuestra atenci贸n que mi osad铆a, os dirija fraternal

saludo y cari帽osa excitaci贸n (sic).

Vuestra reuni贸n, m谩s que el cumplimiento

de un acuerdo y de una prescripci贸n reglamentaria, representa el momento

destinado a tomar una determinaci贸n reflexiva antes de seguir obrando, por no

decir rodando, inconscientemente por el despe帽adero de los acontecimientos.

Pensad en que hab茅is de cumplir el

mandato de los que os delegaron, en robustecer y dar forma viable y progresiva

a la Confederaci贸n de que form谩is parte, sin olvidar que todo movimiento obrero

consciente parte del impulso racional y en茅rgico que dio la Internacional en el

pasado siglo, proclamando que la emancipaci贸n de los trabajadores es un

problema internacional, que cuantos se agrupen para resolverlo han de

proponerse la extinci贸n de todo privilegio y que la realizaci贸n de ese ideal ha

de ser obra de los trabajadores mismos.

Con ese criterio considerad que un

n煤mero inmenso de trabajadores espa帽oles vegetan en la ignorancia, la miseria y

la indiferencia, dando comparser铆a a cuantos mixtificadores burgueses o

aburguesados les piden su concurso; que cada a帽o emigran cien mil de ellos, no

por falta de trabajo, puesto que en Espa帽a escasean v铆as de comunicaci贸n,

cultivo, riego, buenas habitaciones, cultura, higiene y otras muchas cosas

necesarias, sino por falta de jornales, debido a que propietarios y

capitalistas, monopolizadores de los medios de producir, no necesitan mayor

m煤mero de trabajadores que el empleado para que por accesi贸n aumenten su

ganancia.

Tened presente que la lucha entablada

entre explotadores y explotados, cada d铆a m谩s aguda en todo el mundo, cuenta ya

una historia de la que se desprende una experiencia que nos ense帽a a abandonar

errores y a no extraviamos por influencia de desviadores, y que la organizaci贸n

de que form谩is parte no es un conjunto de ego铆stas que se propongan mejoras en

el jornal y en el trabajo como 煤nico fin a cambio de una cuota m铆nima, ni de

mutualistas que funden el derecho sobre la base del pago de la cuota mensual y

nieguen su solidaridad a todo trabajador que no la compre a ese precio.

El sindicalismo es una organizaci贸n de

ego铆stas, mutualistas y altruistas en una sola pieza que tratan de reunir a

todos los desheredados en una acci贸n com煤n para la abolici贸n de las clases y la

reconstituci贸n de la sociedad humana, no en fracciones nacionales encerradas en

fronteras, sometidas a Estados pol铆ticos y regidas por Constituciones

democr谩ticas, sino extendida a todo el mundo sobre la base de ampl铆sima

igualdad que, respetando y aun fomentando todas las aptitudes individuales,

constituya el universal concierto de la vida por el trabajo y por la

solidaridad.

Buena, excelente es la organizaci贸n de

los trabajadores si se sostiene en condiciones progresivas; pero pierde su

bondad y su excelencia si, por atavismo y a semejanza de los Estados, se hace

estacionaria o si, aconsejada por pol铆ticos o economistas burgueses ahorra

dinero para negociar, o para pagarse jefes y representantes parlamentarios, o

para obtener el aprovechamiento de algunos desperdicios del privilegio y llega

hasta ser preferible la desorganizaci贸n si los trabajadores asociados, despu茅s

de pagar su cuota, creen haber cumplido sus deberes, se entregan al abandono,

dejan a compa帽eros diligentes la marcha administrativa del sindicato y por

a帽adidura expulsan y desprecian al que no puede cotizar.

La organizaci贸n sindicalista no toma al

trabajador para engrandecer la asociaci贸n, sino al rev茅s, ofrece la asociaci贸n

al trabajador para fortalecerle y dignificarle.

Es ya de toda evidencia que el

sindicalismo no logra sus fines por la cuota en met谩lico, aunque la utilice

para la vida ordinaria, sino por la cuota en especie, formada por el

pensamiento, por la voluntad, por la energ铆a, por la esperanza, cuota que han

de pagar con su asistencia, su acci贸n y su responsabilidad todos los

trabajadores para alcanzar los bienes individuales y colectivos

correspondientes al hombre y a la humanidad, es decir, para realizar la

emancipaci贸n.

Con estas breves indicaciones y

confiado en vuestra juventud y en vuestro entusiasmo por el ideal os saluda

fraternalmente vuestro compa帽ero.

Anselmo Lorenzo.

Barcelona, 8 septiembre 1911