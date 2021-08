–

De parte de Briega August 9, 2021 25 puntos de vista

El pr贸ximo 10 de agosto tendr谩 lugar el juicio, sin garant铆as y en una corte militar israel铆, contra la trabajadora humanitaria espa帽ola Juana Ruiz.

La Plataforma de apoyo, formada por 140 organizaciones, espera que sirva para demostrar que las acusaciones contra nuestra compa帽era son falsas y para lograr su libertad tras cuatro meses de encarcelamiento injusto y arbitrario.

El Alto Comisionado de la Uni贸n Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha declarado por escrito en una carta dirigida a la europarlamentaria Soraya Rodr铆guez, que no existen pruebas de las acusaciones que mantienen en prisi贸n a Juana y que “proporcionar condiciones de detenci贸n adecuadas y garantizar que reciba asistencia consular y asesoramiento jur铆dico siguen revistiendo extrema importancia”.

Mientras tanto la familia ha tenido que abrir una cuenta de recogida de fondos para sufragar los elevados gastos de la defensa jur铆dica de Juana Ruiz que ha logrado ya, gracias a la enorme solidaridad de cientos de personas y organizaciones, obtener el 60% del total necesario.

Tambi茅n desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno se han dirigido a la Plataforma por escrito para informar que el Gobierno ha concedido a la detenci贸n y procesamiento de Juana Ruiz la “m谩xima prioridad”. Igualmente informan de que se mantiene la “adecuada interlocuci贸n con las autoridades israel铆es competentes” y que han trasladado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Uni贸n Europea y Cooperaci贸n la solicitud de la Plataforma para mantener un encuentro en el que conocer las gestiones que se est谩n realizando desde el Gobierno para la libertad de Juana Ruiz. Esta comunicaci贸n respond铆a a una carta abierta remitida por la propia Plataforma para pedir al Gobierno su apoyo para la libertad de Juana Ruiz.

La Plataforma por la Libertad de Juana Ruiz ha pedido reiteradamente al Ministerio de Asuntos Exteriores, con su anterior titular Arancha Gonz谩lez Laya y recientemente con el actual, Jos茅 Manuel Albares, un encuentro y, adem谩s, una declaraci贸n institucional que despeje cualquier duda sobre el destino de los fondos de la cooperaci贸n con Palestina y que desmienta, como acaba de hacer la Uni贸n Europea, que sirvan para financiar ninguna otra causa que no sean los proyectos de asistencia humanitaria y sanitaria para los que se destina.

Mientras tanto se ha abierto una campa帽a de recogida de fondos para obtener el dinero necesario para pagar la defensa de Juana Ruiz y en la que cualquier persona puede participar en el siguiente enlace: https://www.kukumiku.com/proyectos/libertad-para-juana-ruiz/

Israel acusa a Juana Ruiz de pertenencia a una organizaci贸n ilegal y de obtenci贸n de fondos para actividades ilegales. Juana Ruiz lleva m谩s de 30 a帽os trabajando en los Comit茅s de Trabajadores de la Salud de Palestina, una organizaci贸n que se encarga de trabajar por el derecho a la salud de las y los palestinos y que mantiene proyectos sociales en el 谩rea de los territorios ocupados.

Hay que recordar que Juana Ruiz fue detenida por m谩s de 20 soldados fuertemente armados en su casa de Beith Sahur el d铆a 13 de abril y que tuvo que esperar 17 d铆as hasta conocer los cargos de los que se le acusaba. Pas贸 m谩s de dos semanas incomunicada, sometida a extensos interrogatorios sin la presencia de un abogado y sin poder tener sus efectos personales, entre ellos las gafas sin las cuales no pod铆a leer ning煤n documento de los que le presentaban.

Tambi茅n hay que recordar que ser谩 juzgada por un tribunal militar, a pesar de que es una civil y que las normas internacionales proh铆ben su enjuiciamiento por una corte militar sin mediar un estado de guerra.

La Plataforma, en la que concurren organizaciones sociales, pol铆ticas, sindicales y ONG’s de Cooperaci贸n con Palestina, ha denunciado adem谩s la ofensiva de Israel contra la cooperaci贸n internacional que se ha centrado en los Comit茅s de Trabajadores de la Salud de Palestina (HWC), la ONG en la que trabaja Juana Ruiz, pero que est谩 alcanzando a otras organizaciones no gubernamentales palestina y europeas que est谩n en el punto de mira del r茅gimen israel铆 por su apoyo al pueblo palestino.

Adem谩s de Juana Ruiz est谩n detenidos la directora de la HWC, Satha Odeh, el actual contable de la organizaci贸n, Tayseer Abu Sharbak y el anterior contable, Saeed Abbad. Las oficinas centrales, desde donde se gestiona el trabajo de esta organizaci贸n sanitaria y humanitaria est谩n cerradas desde el 8 de junio cuando el ej茅rcito israel铆 allan贸 las instalaciones y destruy贸 o confisco todo el material inform谩tico, adem谩s de emitir una orden para que se mantengan cerradas durante los pr贸ximos 6 meses. Amnist铆a Internacional emit铆a el d铆a 13 de junio una nota calificando de “cat谩strofe sanitaria” el cierre de la HWC por cuanto era la organizaci贸n que se ocupaba de la vacunaci贸n contra la Covid-19 en amplias zonas de Cisjordania, adem谩s de cubrir las atenciones sanitarias de la poblaci贸n palestina en los territorios ocupados.

Desde entonces Israel ha cerrado otras organizaciones palestinas. El 8 de junio el ej茅rcito israel铆 asalt贸 y clausur贸 el Sindicato de Comit茅s de Trabajo Agr铆cola (UAWC). El 30 de julio hicieron lo mismo con la organizaci贸n Defense for Children International y el 31 de julio cerraron el Bisan Center for Research and Development , una organizaci贸n sin 谩nimo de lucro para la defensa de la cultura, el bienestar y los derechos civiles de la poblaci贸n palestina, especialmente la que se encuentra marginada. Adem谩s algunas ONG’s belgas se han visto sometidas al escrutinio del Gobierno por las falsas acusaciones israel铆es en un proceso que parece estar a punto de concluir por la ausencia absoluta de pruebas.

Por todos estos motivos seguimos exigiendo al Gobierno espa帽ol y a la Uni贸n Europea que contin煤e exigiendo a Israel el respeto por las leyes internacionales, que proh铆ben la mayor铆a de los pasos dados en el proceso contra Juana Ruiz, que siga trabajando activamente por la liberaci贸n de la cooperante espa帽ola, que el Ministerio de Asuntos Exteriores espa帽ol reciba a una delegaci贸n de la Plataforma y que defienda la cooperaci贸n internacional, y la que se practica en el Estado espa帽ol especialmente, como un trabajo solidario, en favor de los pueblos y despeje de una vez por todas las dudas que el r茅gimen israel铆 ha sembrado interesada y torticeramente en la cooperaci贸n con Palestina.