De parte de Kurdistan America Latina December 14, 2022 43 puntos de vista

Hoy se cumple el cuarto aniversario del martirio de Bager N没jiyan (Michael Panser), un militante internacionalista que se uni贸 a las filas del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK).

Para recordarlo, publicamos una de sus cartas 鈥揳breviada-, de abril de 2018.

鈥淣uestro hogar es la tierra de los hijos del futuro鈥

Est谩 esta frase: Toda generaci贸n necesita de aquellos que no viven como si su vida tuviera un principio y un final, sino que viven sabiendo que al final le sigue un nuevo comienzo. Creo que inconscientemente, pero con el tiempo cada vez m谩s claro, y finalmente como una decisi贸n asumida, he hecho de esta actitud mi profesi贸n, la base de mi camino. A lo largo del tiempo siempre ha existido esta forma de profesi贸n, de vocaci贸n; n贸madas, monjes errantes, guardabosques, todo hasta que la modernidad europea restringi贸 el espacio a trav茅s de la urbanizaci贸n, la industrializaci贸n y la administraci贸n estatal. Pero la parte n贸mada estuvo y siempre est谩 ah铆, es parte de nuestra herencia cultural y (est谩 en la) mente subconsciente, arraigada en 280.000 a帽os de vida de clan n贸mada. En nuestro tiempo, cuando la cultura se ha vuelto tan cosificada y moldeada en valores materiales, la profesi贸n que subyace radicalmente a la cultura ideal de cambio y auto-renovaci贸n ha regresado en la forma del revolucionario profesional. Y aunque no pueda pretender encarnar este alto ideal, sirve como soporte para el pensamiento, como modelo para un camino que muchas personas hermosas, personas m谩s grandes, han recorrido antes que nosotros, convirti茅ndose en s铆mbolos de renovaci贸n, de despertar, de b煤squeda de un mundo libre, una vida y resistencia y lucha contra el mal. Para m铆, conecta a todos los artesanos que fueron valiosos para m铆, pero que no se pueden imaginar por separado: escritores que nos hablan del camino correcto, de los mundos que son posibles; periodistas que buscan y escriben s贸lo la verdad; historiadores que conectan la historia con la vida y nuestro tiempo y apuntan al futuro; psic贸logos que disuelven los bloqueos de la mente; m煤sicos que de la nada y el silencio pueden crear armon铆a y belleza. Poner todas estas cosas en una base adecuada y llenarlas de significado me ha llevado hasta Mesopotamia y me ha hecho darme cuenta de que si este camino y esta profesi贸n han de ser sostenibles y no solo un arte individualista de vivir, deben practicarse de una forma colectiva y organizada amplia.

Me he convertido en parte de este gran movimiento aqu铆, por un lado para poder aprender m谩s profundamente, para comprender c贸mo podemos vivir y hacer avanzar este cambio primero en nosotros mismos, y por otro lado conscientes de que el centro de la lucha de nuestro tiempo, el intento contempor谩neo de hacer posible una sociedad libre y un socialismo democr谩tico, es el Medio Oriente, en Kurdist谩n. Aunque mi objetivo sigue siendo traer esta claridad, la conciencia y el poder que emana de aqu铆 de regreso a Europa, a煤n no est谩 claro cu谩ndo llegar谩 el momento adecuado y qu茅 tareas quedan por delante en este largo camino. Es una de las grandes y hermosas misiones difundir la filosof铆a y el esp铆ritu de un nuevo internacionalismo desde aqu铆, para llevarlo a Europa y m谩s all谩. El camino hasta aqu铆 fue solo un comienzo, porque las tareas de la 茅poca necesitan una buena base.

Ir茅 a otro vivero de 谩rboles este verano, dos colinas al este, en las monta帽as libres. Si hasta ahora he aprendido a nivel de primaria, este ser谩 m谩s un 谩mbito universitario. Profundizar茅 las conexiones entre amigos sabios, seguir茅 buscando verdades. Hasta el oto帽o, esta ser谩 mi misi贸n. Lo que suceda despu茅s de que est茅 abierto, seremos curiosos y estaremos alertas. Hay muchas ideas, planes, y cuando tenemos una buena comprensi贸n de los antecedentes y las condiciones del camino, seremos capaces de tomar una decisi贸n correcta y algo bueno saldr谩 de ello. Lo que salga al final, ser谩 genial.

De todas las estaciones, siempre me ha gustado m谩s el oto帽o: para m铆 representa una 茅poca de ganar claridad, cuando todo termina y conduce a un significado claro y profundo y en la tormenta el propio poder se vuelve tangible. Un tiempo de cambio, un despertar tras la ligereza del verano. Creo que las decisiones y conexiones que surgen en oto帽o siempre han tenido una mayor profundidad para m铆, porque surgen ante el peligro, la ola de fr铆o inminente y la conciencia de la necesidad de alianzas. Tal vez, el sentimiento de mi juventud fue el de un oto帽o interminable, y tal vez eso describe el clima de nuestra sociedad: en muda anticipaci贸n del fr铆o y con la esperanza de una primavera de la que nadie sabe a煤n cu谩ndo llegar谩 o c贸mo, y qu茅 la provocar谩. Llevo dos semanas en un lugar nuevo, del que se dice que siempre hace fr铆o, del que incluso se canta, pero para m铆 es el mejor clima, como hijo del Norte, lo 煤nico que extra帽o son los bosques. En este sentido, este a帽o no he tenido suerte, porque incluso durante el verano he estado en alturas peligrosas donde no dura ning煤n 谩rbol. Durante el verano estudi茅 principalmente, y es posible que te r铆as un poco cuando escuches lo que mis amigos han planeado para m铆: ahora mismo estoy esperando mi viol铆n para poder comenzar mi aprendizaje. Cu谩nto tiempo me quedar茅 con 茅l y en cuanto a caminos futuros, todo sigue abierto, y veremos qu茅 tormenta traer谩 la primavera. Siento que estoy al comienzo de una nueva etapa, un tiempo de trabajo, de creaci贸n, que sigue un largo camino, dedicado sobre todo a aprender y ganar claridad. Este camino fue muy largo, siete a帽os, cuyo final fue el 煤ltimo a帽o y medio en esta extra帽a parte del mundo, de los cuales no hay mapas (y si los hay, no pueden mostrar de ninguna manera cu谩l es el verdadero significado de estas 谩reas). He pasado el 煤ltimo tiempo pensando en la cuesti贸n del estilo y m茅todo correctos; por supuesto, esto refleja la cuesti贸n del liderazgo correcto, tanto el auto-liderazgo como la cuesti贸n de la iniciativa en t茅rminos colectivos y sociales. Porque mi debilidad estaba precisamente en este aspecto: no poder expresar, encarnar y vivir adecuadamente lo que reconoc铆a en el pensamiento como justo, verdadero y bello. Del desprendimiento del pensamiento se desarrollaron muchos errores, enfoques idealistas, actitud equivocada, negatividad y rabia (b谩sicamente estas rabias, que en realidad son ataques de p谩nico, representan el miedo patriarcal, que en peque帽a medida sacan a relucir el gesto nihilista de la agresi贸n fascista, mental micro-fascismo, clamor impotente contra la aparente desesperanza de la situaci贸n y espejo de la violencia del mundo, que siempre se dirige contra los equivocados); sobre todo, creo que, contrariamente a la apariencia de apresurarme, estoy aprendiendo y cambiando terriblemente lento en lo que se refiere a la comprensi贸n real.

A partir de ahora comienza para m铆 el camino de vuelta, el intento de volver a casa. Por supuesto, no el antiguo hogar que ya no existe; sino el camino de crear un mundo en el que valga la pena vivir. Nuestro hogar es la tierra de los hijos del futuro, como dicen algunos amigos, y la forma de llegar all铆 es a trav茅s de la comprensi贸n y la uni贸n de nuestro pasado con nuestro profundo deseo y realidad. Mi camino en esta parte del mundo y todas las decisiones fueron encaminadas a encontrar una soluci贸n al dilema de nuestra juventud y sociedades. Quiz谩s tambi茅n porque soy bastante m谩s conservador de lo que me hubiera reconocido antes, siento que mi camino me lleva a Europa, y que la parte que me toca a m铆 se desarrolla principalmente all铆. Probablemente esto tambi茅n est茅 relacionado con el hecho de que s贸lo recientemente adquir铆 un sentimiento por una especie de patria y por la sociedad de la que vengo, y por lo tanto el anhelo de vivir conexiones conscientemente es fuerte y fresco. Quiero vivir una risue帽a venganza contra el largo per铆odo de amor impedido y deseo bloqueado que no destruye sino que obliga a todo lo que est谩 mal a cambiar y reconocer la verdad. Las discusiones que estamos teniendo aqu铆 dan esperanza para cosas buenas, y aunque todav铆a no est谩 claro cu谩ndo y c贸mo se desarrollar谩 todo, creo que todo esto es bastante excelente y algo grande saldr谩 de ello. Conf铆o en que avanzar谩s y que tu energ铆a crecer谩 constantemente. Y aunque todav铆a no est谩 claro cu谩ndo y c贸mo se desarrollar谩 todo, creo que todo esto es bastante excelente y algo grande saldr谩 de ello.

