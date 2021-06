–

De parte de La Corda June 18, 2021

Jaber El Ghali se ha sumado desde hace poco a la Propuesta de Lucha Colectiva por los 14 puntos. El compa帽ero se encuentra preso en Brians II, y lleva 9 a帽os de condena. Nos hace llegar junto a su carta la instancia del ayuno del 1 de junio dirigida a la direcci贸n del centro donde se encuentra. En su carta se reafirma en participar de Presxs En Lucha, nos habla de las afectaciones que tiene el aislamiento para lxs presxs y del CIRE, entre otras cosas. Animamos a escibirle!

Hola X,

驴Qu茅 tal est谩s? Espero que bien! Ayer recib铆 tu carta, la cual me alegr贸 el d铆a, ya que estaba pensando que igual mis cartas no te hab铆an llegado.

Vuelvo a decirte que s铆 quiero formar parte de 鈥淧resxs en Lucha鈥 ya que veo muchas injusticias dentro de la c谩rcel. Nosotrxs quiz谩 hemos cometido un error, pero esta gentuza vulneran la ley cada d铆a y nadie amonesta su actuaci贸n. Es mas, es como si la ley no fuera con ellxs. Llevo 9 a帽os, y cada d铆a que todo va a peor鈥

Ya tengo el listado de las 14 reivindicaciones, que me mandaste en la carta anterior, evidentemente comparto todas las peticiones y puntos del listado. Es mas, si me puedes mandar alguna otra copia te lo agradecer铆a.

Por supuesto puedes publicar todo lo m铆o, desde mis cartas hasta las querellas y denuncias que te mand茅 u otra documentaci贸n que pueda llegar a tus manos. Yo cuando pongo una queja llego hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque lamentablemente lo de 鈥渄erechos鈥 es una farsa, una mera fachada. Yo voy hasta el final. Solo le temo a dios, a estos mortales corruptos nada de nada.

Recib铆 tambi茅n el formulario sobre el 1r grado y las consecuencias que el aislamiento comporta a lxs presxs. La gente lo pasa muy mal all铆鈥 y las secuelas f铆sicas y psicol贸gicas a veces no desaparecen aunque pasen a帽os. Sinceramente, pienso que es una forma de tortura y sometimiento. Personalmente nunca tuve pensamientos de hacer da帽o a nadie de forma premeditada. Pero despu茅s de salir de all铆 solo pensaba en vengarme y joder a esa gentuza que permite esta clase de torturas en pleno siglo XXI.

Estoy por homicidio con agravantes, ya te lo dije. Vinieron a robarme una cosa a mi casa y la historia termin贸 as铆. He pedido la expulsi贸n 3 veces y me la deniegan. Es flipante. O sea, me aplican un art铆culo del c贸digo penal y cuando pides que te apliquen uno que vaya a tu favor se hacen el loco.

En 2005 termin茅 un grado superior en sistemas de telecomunicaciones e informatica y estoy en segundo de derecho a trav茅s de la universidad a distancia (UNED).

Me pareci贸 muy buena idea lo que hicisteis para el 1 de mayo, en relaci贸n a la explotaci贸n laboral de lxs presxs y para informar de qu茅 es el CIRE, aqu铆 en Catalunya. Actualmente yo no estoy trabajando aqu铆 dentro, pero no porqu茅 no quiera, sino como represalia del CIRE por mi denuncia por despido improcedente. Algo vi de esto del CIRE a trav茅s de La Directa, aunque la realidad es mucho mas incluso que todo esto. Por ejemplo, compran material chino de baja calidad y le cambian el envoltorio. Yo hice ese trabajo durante casi un a帽o鈥 Adem谩s de que compran barato, despu茅s le suben el precio. Y cosas as铆 a mogollones.

Espero recibir noticias tuyas muy pronto. Hasta entonces recibe un cordial saludo. Por cierto, he empezado ya con los ayunos de los d铆as 1 y 15. Te mando la del d铆a 1 de junio 驴vale?.

Cuidate!