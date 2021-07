鈥樎縌u茅 ser谩 eso del 鈥渇ascismo ordinario鈥? 驴El exterminio de Isabel Aparicio, la condena a perpetua a Arenas y el largo etc. del fascismo diario?鈥︹

Poster. 芦Victoria G贸mez. Presa antifascista de los GRAPO禄

Cartas desde prisi贸n:

Victoria G贸mez M茅ndez

Topas, junio 2021

Boas compa:

Me hab铆a llegado tu carta con, entre otras cosas, la cr贸nica del recibimiento a Arango y del homenaje a Isa. Se te pone un nudo en la garganta que el 鈥渞eencuentro鈥 entre ambos haya sido sin la presencia f铆sica de ella (maldito fascismo y su pol铆tica de exterminio) contra los presos pol铆ticos. Pero por otra parte me siento emocionadamente contenta por ese otro 鈥渞eencuentro鈥, el colectivo que, en forma de homenaje, hizo que Isa estuviera muy presente como ejemplo de toda una vida dedicada a la causa de los parias de la tierra. Casi estoy por asegurar que a Isabel se le hubiese pasado, con ello, el cabreo por no haberla llevado a Villaseca como era su voluntad.

Pasando a otras cosas de tu carta. M谩s en concreto a las reflexiones en torno al escepticismo de algunos en relaci贸n con el movimiento que se desat贸 tras el encarcelamiento de Pablo Hasel. Vaya por delante que yo soy de las que se 鈥渁lborot贸鈥 por cuanto, y a mi modo de ver, aquello constituy贸 un 鈥渟alto cualitativo鈥 en el terreno de la lucha por los derechos y libertades democr谩ticas; tanto por la 鈥渇orma鈥 como por el 鈥渇ondo鈥. Que no todo qued贸 ce帽ido a la reivindicaci贸n de la libertad de expresi贸n contra la que se atent贸 con el encarcelamiento de un rapero. La de la Amnist铆a, por ejemplo, se hizo o铆r en muchas de las movilizaciones realizadas a lo largo y ancho del Estado. Habr铆a que retrotraerse a cuatro d茅cadas en el tiempo para que dicha reivindicaci贸n sonase con tanta fuerza y con tal amplitud como lo hizo en aquellos d铆as.

A煤n sin estar 鈥渁 pie de calle鈥 me resulta, por tanto, dif铆cil de pensar que ese movimiento fuese completamente espont谩neo. Digo yo que algo tendr谩 que ver, en lo que yo califico de 鈥渟alto cualitativo鈥, la labor persistente en torno a una l铆nea de Resistencia activa y a un Programa Democr谩tico-Popular. No es cuesti贸n de entrar en detalles pero lo que se comenta en las reflexiones sobre el tiempo que llevan plataformas y organizaciones trabajando para articular un movimiento de resistencia popular me confirma que no soy subjetiva en mis apreciaciones.

Dicho lo cual y para evitar caer en un 鈥渁lborozo subjetivo鈥, de tipo 鈥渓os tenemos rodeados鈥. Me parece muy acertado que se califique a ese movimiento de semiespont谩neo por lo que implica: que todav铆a queda mucha tela que cortar para que se vista con el traje de un compromiso pol铆tico organizado. Pero, y aqu铆 reside el quid de la cuesti贸n, ese car谩cter revolucionario (espontaneismo revolucionario) que tan bien lo define es lo que abre perspectivas de futuro para que se desarrolle la conciencia de la necesidad de dicho compromiso.

Vuelvo a repetir lo de 鈥渘o estar a pie de calle鈥, esta vez por mi ignorancia de ese 鈥渁lgo鈥 de dificultad a帽adida que existe en Catalunya y Euskal Herria (鈥渄esentenderse de la pol铆tica鈥) fruto de la traici贸n de los partidos y organizaciones independentistas. Pero a煤n con el paralelismo que puede establecerse con los efectos causados por la traici贸n de los carrillistas durante los primeros a帽os de la Transici贸n, el contexto general en la que se inscriben la una y la otra, no es, ni por asomo el mismo. A la acentuada crisis pol铆tica, social y econ贸mica que sacude el r茅gimen me remito.

Llegados a este punto me gustar铆a hacer un inciso, precisamente en relaci贸n con dicha crisis o m谩s en concreto a otro cierto escepticismo sobre su verdadero alcance teniendo en cuenta, argumentan los 鈥渆sc茅pticos鈥, la capacidad de maniobra que tiene el r茅gimen para ir capeando el temporal.

No ser茅 yo quien subestime, por ejemplo, el papel jugado por los Podemitas, promocionados hasta las instituciones del Estado, para capear aquella indignaci贸n popular del 15 M y desviarla hacia los cauces institucionales. Que la maniobra tuvo poco recorrido lo avala el hecho de que quienes pretend铆an tomar el cielo acabaron estrell谩ndose contra el suelo de la desafecci贸n de sus antiguos votantes.

Ya que saco a relucir el 15M. El mes pasado y con motivo de su aniversario, el tema ocup贸 a informativos y tertulias televisivas, haciendo desfilar a todo tipo de personajes para recabar 鈥渟u鈥 opini贸n al respecto. Ser铆a perder el tiempo comentar la sarta de estupideces que se dijeron. Pero lo que me llam贸 la atenci贸n por lo que de verdad encerraba -aunque no fuera esa la intenci贸n- fue lo que sali贸 de la boca de uno de esos personajillos, 鈥渁ctivo鈥 participante en aqu茅l 15M. Le preguntaron si tal y como est谩 el panorama nacional, no exist铆a la posibilidad de que volviera a surgir otro. Les vino a decir que, 鈥渕ejor que no lo hubiera鈥. Que actualmente no ser铆a como aqu茅l, pac铆fico. La an茅cdota resume a la perfecci贸n el clima de cabreo popular acumulado que se est谩 cociendo al calor de la crisis econ贸mica y sus efectos sobre las condiciones de vida y de trabajo de 鈥渓os de abajo鈥.

Pero volviendo al cierto escepticismo que mencionaba antes. Pienso que el quid de su cuestionamiento reside en interpretar en clave de 鈥渢ener al r茅gimen contra las cuerdas鈥 y sin posibilidad alguna de maniobra. Y como esto no es as铆, evidentemente, se muestran esc茅pticos en cuanto al alcance y gravedad de la crisis que sacude el r茅gimen. A mi modo de ver, el hecho de que este tenga que maniobrar continuamente, y cada vez con menos margen en cuanto al tiempo que le dura 鈥渓a jugada鈥, constituye en s铆 mismo un s铆ntoma de la grave enfermedad que padece.

Como colof贸n a帽adir茅 que el r茅gimen solo se ver谩 contra las cuerdas cuando se haga realidad esa 鈥渃onfluencia鈥 de la que se habla en las reflexiones: la de un movimiento obrero con otro de car谩cter m谩s abiertamente popular.

Ya en relaci贸n con tu pregunta sobre el estado de mi cuerpo tras haber le铆do las perlas de Euskal Komunisten Batasuna. Me recuerdan a otras en las que con un lenguaje la mar de izquierdoso se condenaba la justa violencia ejercida por los vecinos del barrio burgal茅s del Gamonal. Solo que, en ese caso, no pod铆an hacer gala del lenguaje policial que emplea la perla 鈥渕arxista-paguista鈥, que si 鈥渄isturbios callejeros鈥, que si 鈥渕arginalidad鈥 que si 鈥渃amino del lumpenaje鈥, o sea, del caguer铆o. En Gamonal fue todo un barrio el que se puso en estado de guerra y se les ver铆a a煤n m谩s el plumero.

As铆 que esta nueva condena a la violencia, la ejercida por el antifascismo de todo el Estado, a quien se pretende descalificar de forma abyecta, me resulta a煤n m谩s vomitiva. Por no hablar de esa mala baba a帽adida que se deja traslucir, por venir de quien viene 鈥揺l marxismo-paguismo- cuando apunta a 鈥渃onsignas vac铆as鈥 y dem谩s babosadas por el estilo. 驴As铆 que, ahora, por poner un ejemplo, la reivindicaci贸n de la Amnist铆a 隆est谩 vac铆a de contenido!? En fin, como tu bien dices el revisionismo y el oportunismo no cejan en sus empe帽os鈥 aunque en sus escritos queden reflejados, eso s铆, como lo que son. Me suena, me suena mucho, eso de tener que esperar a las calendas griegas (tiempo que no ha de llegar) para 鈥減resentar batalla a un enemigo poderoso y mejor preparado鈥. Oye por cierto, 驴qu茅 ser谩 eso del 鈥渇ascismo ordinario鈥 m谩s peligroso hoy en d铆a? 驴Vox, por ejemplo? 驴O que entender谩n estos 鈥渕arxistas鈥 por 鈥済ente normal鈥? Se帽贸, se帽贸鈥 mejor lo dejo porque se me viene a la cabeza el exterminio de Isa y de tantos otros presos pol铆ticos, la condena a perpetuidad de Manuel y el largo etc. de fascismo que se vive ordinariamente, todos los d铆as, bajo el r茅gimen de la oligarqu铆a espa帽ola鈥 y no es cuesti贸n de 鈥渋nritarse鈥 por babosadas pequeb煤s.

Para ti, ya sabes, los bicos de costumbre.

Vitoria.

