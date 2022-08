Carta de los 5 defensores criminalizados de San Juan Cancuc, exigen su libertad

Hoy 10 de agosto de 2022

C. Presidente de la Rep煤blica

C. Lic. Andr茅s Manuel L贸pez Obrador

C. Gobernador del estado de Chiapas

C. Presidente Municipal de San Juan Cancuc

C. Al pueblo de M茅xico, Pueblo de Cancuc

C. A los derechos humanos, a los di贸cesis de San Crist贸bal, pueblos creyentes

Queremos decirle nuestro sufrimiento que estamos en la c谩rcel y tantos los hijos (a) esposas que est谩n sufriendo de conseguir los gastos para mantenerlos nuestros familiares que nosotros somos 5 detenidos queremos libertad muy pronto porque el juez del cereso 5 nos programa hasta 2 meses porque la fiscal铆a solicito mas tiempo de investigaci贸n que vence el 4 de septiembre queremos que nos dejen libre la fiscal铆a porque somo inocentes.

Al pueblo, di贸cesis, derechos humanos y al p煤blico en general que nos nos den solos, que oren por nosotras libertad y exigir a nuestro libertad y nosotros vamos a orar nuestra libertad tambi茅n y organizar para defender nuestra libertad.

Atentamente:

C. Manuel Santiz Cruz

C. Agust铆n P茅rez Dom铆nguez

C. Agust铆n P茅rez Velasco

C. Juan Velasco Aguilar

C. Mart铆n P茅rez Dom铆nguez