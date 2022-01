Hola x, 驴c贸mo est谩s? Espero que a la llegada de estas letras t煤 y los tuyxs est茅is bien. Yo no puedo decir lo mismo. Estos hijos de puta me est谩n jodiendo por todos lados y me van a buscar un 1潞 grado otra vez y me van a alejar de mi familia y m谩s aumento de condena鈥 Estoy sometido a 贸rdenes de ordenanzas (presos de confianza), me niego a las 贸rdenes de lxs carcelerxs y no voy a hacer caso a estos comemierdas. Por el momento estoy en aislamiento, en observaci贸n de conducta, por meterle la cabeza en el tigre (retrete) a un ordenanza y eso pas贸 hace m谩s de medio mes, hace 3 d铆as le met铆 una patada en el pecho a un chivato y me han aislado por completo, me quieren medicar otra vez y yo me niego, llevo en huelga de hambre 13 d铆as con hoy y nadie hace caso. Haber si t煤 puedes publicar esto por favor. (鈥)

Un fuerte abrazo. Me despido. Cu铆date mucho.