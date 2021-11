–

El viernes 5/11 muere un hombre ejecutado por la policia nacional al lado del centro de salud del barrio de San Crist贸bal en Madrid. El joven era una persona con trastornos mentales, negro, sin techo y con referidos problemas de drogadicci贸n. Al parecer, portaba un cuchillo largo y en ese momento no amenazaba a nadie en concreto.

A la llegada de la polic铆a, aparentemente empuj贸 a uno de los agentes contra un coche (caus谩ndole 篓rasgu帽os篓 seg煤n las noticias) y segundos despu茅s recibi贸 varios disparos letales por parte de varios agentes.

La noticia empez贸 a circular inmediatamente por los medios de comunicaci贸n, enriquecida con falsedades para tratar de 篓aumentar la peligrosidad del asesinado篓(trat贸 de entrar en centro de salud, amenaz贸 a los sanitarios, el centro de salud cerr贸 sus puertas porque la gente ten铆a miedo, etc), utilizando expresiones bonitas para disminuir el peso de la ejecuci贸n (fue abatido, los agentes fueron obligados a…etc, etc) y exponiendo p.e. la opini贸n de los sindicatos policiales de que la violencia fue proporcionada mientras escond铆an los v铆deos de testigos que dec铆an que en ese momento el hombre no amenazaba a nadie y que le mataron sin m谩s.

Desnudando el asesinato de todas las emociones, tristeza e indignaci贸n que ha provocado, nos quedamos con algunos hechos:

1. Un hombre enfermo, al lado de un centro de salud, est谩 en tensi贸n. En lugar de recibir ayuda, recibe 5 balas que acaban con su vida.

2. Los agentes de polic铆a, bien entrenados (驴o no?) sacan las pistolas y en pleno barrio residencial, empiezan a disparar a matar.D铆as despues, todavia se ven las marcas de las balas en los contenedores, la pared del centro de salud y los coches da帽ados. Aun en el caso de que fuera un momento de tensi贸n y de peligro para los agentes, ellos no inmovilizan, no neutralizan disparando en las piernas, no se alejan protegiendo los civiles.

3. Los agentes de polic铆a, actuando en calidad de jueces, sin tener el derecho, castigaron con la pena de muerte, sin juicio previo, por unos rasgu帽os, por ser enfermo, delicuente, negro y sin techo, por tener el poder y la protecci贸n politica, medi谩tica y judicial para hacerlo.

Madrid conoce bien el fascismo. En su historia, en su cargos pol铆ticos, en los s铆mbolos de sus calles, en una parte de su sociedad, sigue aqu铆, a veces escondido y a veces no. El fascismo no nace solo. Necesita alimentarse para crecer. Alimentarse de la deshumanizaci贸n, de la indiferencia ante un asesinato por parte del poder. Alimentarse de racismo y de miedo contra el diferente, contra el enfermo mental, contra el sin techo, el pobre, el inmigrante. Alimentarse de la aceptaci贸n y la interiorizaci贸n de la injusticia, del poder policial y de la impunidad. Alimentarse de la l贸gica de篓eso no va a sucederme a m铆, si bajo a煤n m谩s la cabeza voy a estar a salvo篓.



Pero si el monstruo del fascismo cotidiano levanta cabeza nadie va a estar a salvo, al final vendr谩 a por todos nosotros y nosotras.

Las balas policiales no ten铆an como 煤nica diana el coraz贸n del joven. Ten铆an tambi茅n el barrio de San Crist贸bal cuya caracter铆stica principal no es ni la droga ni la peligrosidad. Es la lucha por la dignidad y la supervivencia en las peores y m谩s injustas condiciones, la inmigraci贸n y el derecho de una vida mejor, la esperanza que da la solidaridad social contra un mundo profundamente injusto.

Las balas tambi茅n ten铆an como diana a todos nosotros y nosotras. Para ense帽arnos el miedo, para recordarnos qui茅n tiene el poder absoluto, qui茅n sigue impune. Y por eso esta vez no nos podemos permitir ni el olvido del asesinato, ni negarlo, ni justificarlo.

No nos podemos permitir la deshumanizaci贸n que eso provoca.

El joven muerto merece justicia, nosotros merecemos justicia.

Christos Piperagkas



M茅dico de familia en el CS de San Cristobal.





