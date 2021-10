–

Ministra de Hacienda y Funci贸n P煤blica, Mar铆a Jes煤s Montero, me dirijo a usted por mis compa帽eros, y sobre todo compa帽eras, y sus familias que sufren precariedad en sus trabajos para la Administraci贸n y en estos momentos una gran incerteza de poder perder sus puestos de trabajo despu茅s de a帽os, incluso d茅cadas, al frente de los Servicios p煤blicos.

D谩ndolo todo, movidos en muchos casos por vocaci贸n y m谩s si cabe durante la pandemia, pues gracias a la experiencia y los recursos acumulados durante estos a帽os de servicio y formaci贸n continua, se hab铆an forjado equipos con tablas suficientes para afrontar y dar salida a aquello sobrevenido para lo que no est谩bamos preparados nadie.

Sabr谩 que lo logramos y con nota, y que al final quien sali贸 m谩s beneficiado fue el ciudadano, que somos todos en alg煤n momento y que es para quien tiene sentido todo nuestro trabajo.

A muchos nos han aplaudido por conseguirlo y mientras la Administraci贸n firmaba acuerdos para llevar a cabo la obligada reducci贸n de la temporalidad a instancias de Europa. Acuerdos que, sin embargo, eran contrarios a sus trabajadores y a la normativa y jurisprudencia europea, mediante concursos-oposici贸n libres que han supuesto ya el cese de muchas personas.

Y lo acordaban no con cualquiera, sino con aquellos sindicatos que est谩n llamados a las mesas de negociaci贸n y que deb铆an representar y defender nuestros intereses como colectivo v铆ctima del abuso de temporalidad, pero que todas las partes en conflicto saben que no solo no nos representan sino que nos traicionan sin ning煤n pudor. Convendr谩 conmigo que se torna bastante perverso.

Mi lucha por una soluci贸n justa y sobre todo legal, empieza hace m谩s de 5 a帽os por una convocatoria de trabajadoras sociales de la Generalitat de Catalunya cuyo resultado pod铆a ser nuestro cese sin derecho a nada despu茅s de 20 a帽os sin oportunidad, a pesar de que el colectivo hab铆a incluso recogido firmas y solicitado oposiciones por escrito.

Cre铆amos que nos encontr谩bamos solo nosotras en la situaci贸n de tener que afrontar una oposici贸n que consider谩bamos fuera de lugar, con antig眉edades de entre 15 y 35 a帽os y un tanto por ciento elevado de mujeres de mas de 50 a帽os. Poco a poco, se nos fueron acercando de otros colectivos y vimos que 茅ramos muchos y en todas las administraciones p煤blicas.

Nos informamos, nos unimos, nos organizamos y creamos la asociaci贸n de Plataformes d鈥橧nterins/es de Catalunya (PIC) de la que hoy soy presidenta. Una cruzada de reuniones (habr茅 asistido a m谩s de 100) con responsables de las propias administraciones, pol铆ticos鈥 nos llev贸 a descubrir que en muchos casos desconoc铆an totalmente no solo la realidad de sus RRHH sino la normativa vigente y el incumplimiento reiterado cometido.

All铆 donde hemos podido explicar lo que estaba pasando adjuntando los textos jur铆dicos que lo avalan, se iban quedando sin argumentos en contra y hoy son muchos los responsables que nos apoyan. Simplemente como era la forma habitual de hacer se daba por hecho que deb铆a ser legal, pero ministra, no lo era y ahora ya lo sabemos todos, ustedes tambi茅n.

Hace un tiempo que reconocen p煤blicamente que nos encontramos en esta situaci贸n por causa 煤nica y exclusiva de la mala gesti贸n por parte de la Administraci贸n P煤blica y de su incumplimiento de la ley.

Una ley que dice como hacer para no cometer el abuso de temporalidad al que ahora nos enfrentamos, pero que el legislador olvid贸 incluir que pasar铆a si no se cumpl铆a, aunque ese olvido fue solo para el sector p煤blico, pues si estableci贸 la sanci贸n en el sector privado que adem谩s inspecciona y respecto al cual act煤a de oficio declarando fijo al trabajador si el empresario supera el plazo de temporalidad permitida, mientras la propia Administraci贸n continua perpetrando el fraude.

Hasta que no llega la amenaza de sanciones y la abertura de un proceso sancionador por parte de Europa, ni se planteaban resolverlo.

Solo depende de la voluntad pol铆tica

Ahora que se ven obligados a hacerlo, nuestros legisladores parecen ser incapaces de rectificar y argumentan estar delante de una situaci贸n complicada de resolver con seguridad jur铆dica, pero 驴sabe ministra lo que nos parece a los trabajadores en precario?, que no existe esta dificultad, varios ejemplos a lo largo de la historia nos indican que solo depende de la voluntad pol铆tica de resolverlo de una manera u otra.

Lo que lo hace complicado es intentar hacer ver que cumples sin hacerlo y que no te pillen. De momento, ni el intento con el PESCO ni con el Real Decreto-Ley 14/2021 han conseguido enga帽ar a la Comisi贸n Europea, que ya ha dicho que estar谩 muy atenta a la modificaci贸n de este 煤ltimo.

Y llegado a este punto, ya te hundes porqu茅 piensas: 驴y para esta Administraci贸n en la que he cre铆do tanto tiempo y donde me he hecho mayor, trabajo?

Tan poco me valora que aprovechando la obligaci贸n de reducir la temporalidad, pretende manipular la ley para cesarme a coste cero, si puede ser, y si no a coste de los impuestos de todos los espa帽oles y rejuvenecer la plantilla al mismo tiempo sin importar el capital humano que perder谩 y que es tan necesario para que se produzca el natural relevo generacional mediante el cual el personal antiguo con experiencia acompa帽a y forma a los que acceden de nuevo.

Se帽ora ministra, que adem谩s lo es de Hacienda y Funci贸n P煤blica, mujer de izquierdas como yo, va a permitir que pudiendo escoger como v铆a de sanci贸n entre la estabilizaci贸n de los trabajadores, real, efectiva, directa y sin coste, se opte por la v铆a de la indemnizaci贸n rid铆cula, para el trabajador que la reciba, pero con un coste elevado para el pa铆s con una fuerte crisis econ贸mica a nuestra espalda.

驴Qu茅 nos pasa ministra, por qu茅 somos el pa铆s de la Comunidad Europea que paga m谩s multas por incumplimiento de las Directivas europeas, siendo estas de millones de euros. Sera quiz谩s que la mala gesti贸n de nuestros representantes no lleva parejo responsabilidades personales incluso econ贸micas para quien incumpliendo su obligaci贸n nos aboca a ser sancionados como estado miembro incumplidor reiterado?

驴Va a hacer algo para evitar sumar otra sanci贸n m谩s? Por el pa铆s, por las familias y por las mujeres a las que pueden empujar a la exclusi贸n social y a vivir sus 煤ltimos a帽os de las ayudas sociales?

Con el PP empez贸 este infierno. Esperemos que con el PSOE no se acabe el trabajo sucio.

Tienen una proposici贸n de ley en tr谩mite. Una oportunidad para ser valientes y rectificar antes de que nos salga muy caro y nos aboquen a la judicializaci贸n masiva en defensa de nuestros derechos morales, personales y laborales.

Confiemos en que impere la cordura y se cumpla con Europa. Miles de familias est谩n pendientes de este proyecto de ley. No nos mande a la calle.

