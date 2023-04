UN DIA MAS EN EL INFIERNO DE LA PRISI脫N A GUANTANDO EL MALTRATO SICOLGICO Y LA DISCRIMINACII脫N DE SER UNA PERSONA DIFERENTE AL RESTO DE LOS DEMAS INTERNOS Y LO PEOR ES TODO LO QUE ME DICEN Y COMO ME HACEN SENTIR COMO QUE YO SOY UNA BASURA Y QUE NO MEREZCO VIVIR Y EL CENTRO NO ME AYUDA NI LUCHA POR MIS DERECHOS NI POR MIS BIENES SICOLOGICOS AL CONTRARIO. VEO QUE NO PRESTAN NINGNA AYUDA PARA QUE UNA PERSONA TRANSGENERO SE SIENTA BIEN Y POR UNA REINSERCION Y LLEGAS A LA DESESPERACION Y VES COMO TU LUCHA ES INVISIBLE CARA A LOS DEMAS Y MUCHAS VECES PIERDES LAS GANAS DE VIVIR ASI Y TE PLANTEAS HASTA EL SUICIDIO POR QUE PARA VIVIR ASI ES COMO SI NO VIVIERAS Y ES ESTAR MUERTA EN VIDA Y INTENTAS SACAR LA FUERZA DE DONDE NO LAS HAY PERO LO INTENTAS POR QUE TIENES ALGO POR LO QUE LUCHAR PERO A VECES ASI NO ES SUFICIENTE PARA LOGRAR MANTENERTE EN PIE Y OTRO DIA SUFRIENDO A TU CELDA LLORANDO Y SINTIENDOTE DISCRIMINADA Y LO PEOR ES QUE ESTAS MALTRATADA SICOLOGICAMENTE QUE TE QUEDA DE POR VIDA LAS SECUELAS A NO SER QUE MUERAS Y AL ESTAR MUERTA NO RECORDAR TODAS ESTAS PESADILLAS QUE SUFRES A DIARIO Y PIENSAS POR QUE ME MEREZCO YO ESO SI YO NO HAGO DA脩O A NADIE SOLO INTENTO SER FELIZ Y SENTIRME Y VERME COMO YO QUIERO QUE ES SENTIRME COMO UNA MUJER QUE ES LO QUE SIEMPRE SO脩E Y PARECE QUE ESO NO LO ENTIENDEN LOS DEMAS Y EN ESTA LUCHA ESTOY SOLA EN PRIS脫N Y ASI LO SIENTO YO Y AUN QUE HAIGA UN COLECTIVO LGTBI PARECE INVISIBLE HACIA LOS MOROS DE PRISI脫N Y A VECES VISUALIZO EN MI MENTE QUE ME ARRANCO LA PIEL DE LA FUSTRACI脫N DE LO QUE SIENTO POR QUE HAGAS LO QUE HAGAS YO NO VEO NADA NI NINGUNA AYUDA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ES COMO SI NO EXISTIERAMOS.

SOMOS UN NUMERO MAS Y DESPUES DE TANTOS A脩OS METIDA LAS SECUELAS SON IRREPARABLES Y SE ACTUA CON IMPUNIDAD ABSOLUTAMENTE SIN PENSAR QUE SOY HUMANA Y SIENTO Y PADEZCO COMO SER HUMANO PORQUE TENGO CORAZ脫N COMO TODOS LOS DEMAS Y SOY DE CARNE Y HUESO Y PARECE QUE NO LO VEN SOLO VEN COMO SI YO FUERA UN DESECHO DE LA VIDA Y ALGO RARO QUE LA MIRAN POR EL PATIO Y ES MAS HAY PERSONAS QUE SE QUIEREN APROVECHAR PARA TENER UNA RELACI脫N SEXSUAL COMO SI FUERAMOS UN MU脩ECO DE TRAPO Y SEA POR NECESIDAD POR QUE NOS VEN COMO UN BLANCO FACIL POR QUE ESTAMOS COMPLETAMENTE DESTROZADAS SICOLOGICAMENTE Y POR ESTA FALTA DE CARI脩O Y POR LA SOLEDAD QUE SENTIMOS.

ZUERA, ABRIL 2023