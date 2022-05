–

Nuevamente toma estado p煤blico la posibilidad de que la Selecci贸n Argentina de f煤tbol juegue un amistoso con el seleccionado de Israel, en medio de un esc谩ndalo mundial ante la ocupaci贸n en Palestina y el reciente asesinado de Shireen Abu Akleh. Las repercusiones ya comenzaron, y un club palestino ya se pronunci贸 al respecto. Compartimos la carta completa en castellano y en ingl茅s, donde adem谩s enumera diversos episodios de ataques contra el f煤tbol en Palestina, incluido el asesinato de futbolistas. Por ANRed.

Carta del Club Deportivo Al Khader de Palestina a la selecci贸n argentina de futbol

Estimado Claudio Tapia, jugadores, directivos y personal de la Selecci贸n Argentina,

18 de mayo, Bel茅n, Palestina ocupada

Les escribimos del Club Deportivo Al Khader, cerca de Bel茅n, en el territorio palestino ocupado, como colegas jugadores de f煤tbol. Entendemos que est谩n planeando un partido de f煤tbol 鈥渁mistoso鈥 con la selecci贸n nacional de Israel el 6 de junio. Le pedimos que no se juegue este partido.

Escribimos esta carta porque todav铆a estamos sufriendo la p茅rdida de nuestro compa帽ero de equipo, Mohammad Ghneim, de 19 a帽os.

Mohammad recibi贸 un disparo en la espalda de soldados israel铆es cerca de la casa de su familia, no lejos de donde el famoso muro del apartheid de Israel atraviesa nuestra tierra, robando granjas, recursos h铆dricos y separando las ciudades palestinas entre s铆.

Antes de que pudi茅ramos siquiera comenzar a recuperarnos del asesinato de Mohammad, la semana pasada los soldados israel铆es mataron a tiros a otro joven futbolista palestino prometedor, Thaer Yazouri, de 18 a帽os, en la ciudad palestina de al-Bireh, cerca del asentamiento ilegal israel铆 de Psagot. Ese mismo d铆a, los soldados israel铆es tambi茅n dispararon y mataron a la renombrada periodista palestina Shireen Abu Akleh mientras informaba sobre una incursi贸n militar israel铆 en Jenin, en la Cisjordania ocupada.

Antes de eso, est谩bamos de duelo por Saeed Odeh, de 16 a帽os, un jugador del Balata FC asesinado a tiros por soldados israel铆es el a帽o pasado, su sue帽o de jugar para la selecci贸n nacional palestina se vio truncado.

Antes de eso, demasiados otros.

Amnist铆a Internacional, en sus numerosos informes sobre los ataques mortales de Israel contra los palestinos, ha dicho que Israel muestra 鈥渦n desprecio impactante鈥 por la vida de los palestinos.

El informe m谩s reciente de Amnist铆a Internacional, que declara a Israel culpable del crimen de lesa humanidad del apartheid, describe los asesinatos de palestinos por parte de Israel como 鈥渟istem谩ticos, ilegales y arbitrarios鈥. Detalla c贸mo el r茅gimen del apartheid de Israel ha tratado sistem谩ticamente a los palestinos en todas partes como un 鈥済rupo racial inferior鈥, neg谩ndonos los derechos humanos b谩sicos.

Cada uno de estos actos criminales del r茅gimen del apartheid de Israel ha dejado a nuestro equipo devastado, pero tambi茅n determinado.

Mohammad, al igual que Thaer, Saeed y muchos otros, ya no est谩n con nosotros en la cancha, pero honramos su esp铆ritu al continuar esforz谩ndonos por lograr nuestros objetivos como equipo y como palestinos que luchan por la libertad, la justicia y la igualdad.

No podemos permanecer en silencio mientras una selecci贸n tan importante como Argentina hace planes para venir aqu铆 a jugar un partido 鈥渁mistoso鈥 que ser谩 utilizado por Israel para lavar su r茅gimen de apartheid. Estos partidos de exhibici贸n ayudan a garantizar la impunidad que permite a Israel seguir incluyendo el asesinato y la mutilaci贸n de j贸venes futbolistas palestinos entre sus muchos delitos.

No hay nada 鈥渁migable鈥 all铆.

Los instamos a que cancelen este partido y, en cambio, se una al n煤mero sin precedentes de jugadores, equipos y atletas profesionales que defienden los derechos de los palestinos y se niegan a lavar el apartheid israel铆.

Les pedimos que mantengan el n煤mero 14 en su mente. Era el n煤mero de la camiseta de nuestro compa帽ero Mohammad. Ya no puede jugar, pero al cancelar este partido, pueden ayudar a responsabilizar a Israel y evitar que contin煤e matando las vidas y los sue帽os de los j贸venes jugadores palestinos.

Le pedidos que honren a Mohammad, Thaer y Saeed, como a tantos otros. Por favor, cancelen su juego, ya que no hay nada 鈥渁mistoso鈥 en jugar con el apartheid

Versi贸n en ingl茅s

Dear Claudio Tapia, Argentina National Team players, management and staff,

We write to you as fellow football players from the Al Khader Sports Club, near Bethlehem, in the occupied Palestinian territory. We understand you are planning a 鈥渇riendly鈥 football match with the Israeli national team on June 6. We urge you not to play this match.

We write this letter as we are still reeling in pain from the loss of our teammate, 19-year-old Mohammad Ghneim, [position/player].

Mohammad was shot in the back by Israeli soldiers near his family鈥檚 home, not far from where Israel鈥檚 notorious apartheid wall cuts through our land, stealing farms and water resources and separating Palestinian towns from each other.

Before we could even begin to recover from Mohammad鈥檚 murder, just last week Israeli soldiers shot and killed yet another promising young Palestinian footballer, 18-year-old Thaer Yazouri, in the Palestinian town of al-Bireh, near the illegal Israeli settlement of Psagot. That same day, Israeli soldiers alsoshot and killed renowned Palestinian journalist Shireen Abu Akleh as she was reporting on an Israeli military raid in Jenin in the occupied Palestinian West Bank.

Before that we were grieving for 16-year-old Saeed Odeh, a player for Balata FC gunned down by Israeli soldiers last year, his dream of playing for the Palestinian national team cut short.

Before that, far too many others.

Amnesty International, in its many reports on Israel鈥檚 deadly attacks on Palestinians, has said that Israel displays 鈥渁 shocking disregard鈥 for Palestinian lives.

Amnesty International鈥檚 most recent report, which finds Israel guilty of the crime against humanity of apartheid, describes Israel鈥檚 killings of Palestinians as 鈥渟ystematic, unlawful and arbitrary.鈥 It details how Israel鈥檚 apartheid regime has systematically treated Palestinians everywhere as an 鈥渋nferior racial group,鈥 denying us basic human rights.

Each one of these criminal acts by Israel鈥檚 apartheid regime has left our team devastated, but also determined.

Mohammad, just as Thaer, Saeed and many others, is no longer with us on the pitch, but we honor his spirit by continuing to strive to achieve our goals as a team and as Palestinians struggling for freedom, justice and equality.

We cannot stay silent while a team as celebrated as Argentina makes plans to come here to play a 鈥渇riendly鈥 match that will be used by Israel to sportswash its apartheid regime. These exhibition matches help ensure the impunity that allows Israel to continue to include the murder and maiming of young Palestinian footballers among its many crimes.

There鈥檚 nothing 鈥渇riendly鈥 about it.

We urge you to cancel this match and instead join the unprecedented numbers of professional players, teams and athletes standing up for Palestinian rights and refusing to sportswash Israeli apartheid.

Fuente: Nodal