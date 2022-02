Carta desde Zuera del preso político Danitxu Pastor: Crear conciencia de la necesidad de unión contra el imperialismo y por la derrota del Estado oligárquico de la gran burguesía y el capital financiero español.

Cartas desde prisión:

Daniel Pastor Alonso

Preso político comunista vasco.

Prisión de Zuera, 25 de enero de 2022.

Disculpad por la tardanza en responderos vuestra cartita de año nuevo, pero entre las limitaciones y que soy bastante desastre…

Por aquí ando ‘atareado’ con la preparación de los exámenes de la UNED, que son para inicios de febrero y en junio. Bueno, poco a poco.

Os mando como postalita una foto del desfile del año pasado el 12 de octubre en Bilbo. Poco a poco y año a año va consolidándose este colorido desfile antifascista, que este octubre contó con una representación del pueblo boliviano con su propia enseña. Lo importante es el marcado carácter ideológico que está tomando, creando conciencia de la necesidad de unión contra el imperialismo, el colonialismo, y por la derrota del Estado oligárquico de la gran burguesía y el capital financiero español. En fin, toda una muestra del potencial popular en medio del páramo dejado por la apisonadora oportunista de la izquierda abertzale.

Me supongo que en los siguientes meses nos acercarán a otra cárcel, quizás dentro de la CAV, pero no le estoy dando mucha importancia al asunto. Lo importante es que cada vez más sectores políticos se dan cuenta que nada justifica la cesión política y conciliación con el fascismo del Estado español; que el jugar el juego electorero del cuenteo de papeletas no es el fin en sí mismo con el que vamos a lograr nada que mejore nuestra condición como nación oprimida y pueblo explotado…

Recibid un abrazo enorme.

“Cuando las arañas unen sus telas, pueden matar a un león”. (Proverbio etíope)

¡Socialismo o barbarie!

Dani.