De parte de Federacion Anarquista Uruguaya November 16, 2022 223 puntos de vista

Paro general y movilizaci贸n contra la Reforma de la Seguridad Social

Comenz贸 la discusi贸n parlamentaria del proyecto de Reforma de la Seguridad Social. Circul贸 el anteproyecto, que consta de 172 p谩ginas y ya en el debate medi谩tico e interno de la coalici贸n de gobierno se le han propuesto modificaciones. Especialmente, Cabildo Abierto ha presionado por mejoras para los retirados militares, en clara defensa corporativa, aprovechando el escaso margen del Partido Nacional, ya que necesita todos los votos de la coalici贸n para aprobar el proyecto.

Por su parte, el Frente Amplio tiene una actitud vacilante sobre este tema. Primero, lo dej贸 fuera del refer茅ndum de la LUC, lo cual, siendo un tema sustancial, llam贸 la atenci贸n. El FA confi贸 en la comisi贸n de expertos que realizar铆a el anteproyecto, creyendo que all铆 su voz y la del movimiento sindical ser铆an escuchadas y tendr铆an peso. La ilusi贸n les dur贸 poco. El proyecto ya estaba dise帽ado en sus trazos m谩s gruesos y los pilares del mismo no se modificar铆an. Luego el FA dijo que votar铆a algunos art铆culos, ahora parecer铆a que no. Pero lo cierto es que el FA le ha votado todas las leyes a este gobierno, al menos en forma parcial. Varios actores de dicha coalici贸n han se帽alado que votar铆an algunas partes del mismo.

En t茅rminos globales, el proyecto es un proyecto neoliberal, creado por la derecha. Va lo m谩s a fondo posible en el tema. Se ha puesto el foco en el aumento de la edad jubilatoria, que se eleva a los 65 a帽os, pero este punto no es el 煤nico ni tampoco el 煤nico pilar de la reforma. Por ejemplo, en los primeros art铆culos del anteproyecto se establece que todos los trabajadores quedan comprendidos en el sistema mixto, ya que no se establece un salario m铆nimo que no ingresar铆a a aportar a las AFAP -tal como ocurre hasta ahora con la ley de los a帽os 鈥90-, sino que todos los trabajadores que perciban hasta poco m谩s de 130 mil pesos mensuales aportar铆an un 8% al BPS y 7% a las AFAP. Se impone as铆 el sistema mixto en su totalidad y se ampl铆a el rango de acci贸n de las AFAP -bancos y seguros de inversi贸n de capital privado-, con lo cual no solo se perjudica la financiaci贸n del instituto de seguridad social (BPS), sino que adem谩s se beneficia con millones de d贸lares al gran capital. Quien gane m谩s de 215 mil pesos, aporta su 15% de montep铆o directamente a la AFAP.

La edad y causal jubilatoria se aumenta a 65 a帽os de edad y se mantienen los 30 de trabajo, con la posibilidad de jubilarte con m谩s a帽os de edad y menos de trabajo, llegando a los 70 a帽os y 15 de trabajo como l铆mite. En un contexto neoliberal de precariedad laboral, sabemos muy bien lo dif铆cil que ser谩 acceder a la jubilaci贸n y lo reducido de sus montos. M谩s a煤n, cuando todo jubilado cobre una parte por BPS y otra por AFAP.

Por otra parte, la jubilaci贸n anticipada por extensa carrera laboral ser谩 para aquellos trabajadores que hayan aportado 40 a帽os y se puedan jubilar a los 63 a帽os de edad鈥 En los hechos, se aumenta la edad jubilatoria para estos sectores, fijada hoy en 60 para toda actividad. Pero aquellos trabajadores que por la 鈥渘aturaleza de su actividad鈥 (trabajos pesados), podr铆an jubilarse antes, deben tener 20 a帽os de aportes, siendo 8 de ellos dentro de los 煤ltimos 10 a帽os computables. En estos sectores -construcci贸n, trabajo rural-, es muy dif铆cil o casi imposible que se genere una continuidad laboral tan prolongada y/o con aportes comprobados.

Se establece causal jubilatoria diferenciada para el r茅gimen de las AFAP. Se mantiene los 60 a帽os de edad y 30 de trabajo para algunos casos, pero se permite que quienes lleguen a los 65 a帽os y no tengan el tiempo laboral y de aportes requerido, puede jubilarse por la AFAP y continuar trabajando, y continuar aportando el 7% del montep铆o a la AFAP obligatoriamente. Es una reforma pensada a medida del gran capital. De ello no cabe la menor duda.

El c谩lculo jubilatorio tambi茅n se modifica a la baja. Para el r茅gimen de BPS se tomar铆an los 25 a帽os de 鈥渕ayores asignaciones computables鈥 (casi toda la vida laboral aportada). Por otra parte, se establece la revisi贸n cada cierto tiempo de la esperanza de vida, de modo de aumentar los a帽os de trabajo, estableci茅ndose que no se pueden bajar los ya estipulados en el presente proyecto de ser aprobado.

Negocio redondo para los bancos y la especulaci贸n de los fondos de inversi贸n. Atentado a la calidad de vida de la poblaci贸n y a un sinf铆n de prestaciones sociales que cubre la seguridad social. No cabe duda de que deber铆a cubrirlas mejor. Pero para ello se necesita meter mano en los beneficios del capital. Si el BPS est谩 desfinanciado es porque los patrones aportan poco. Mientras los trabajadores aportan el 15% de su salario como concepto de montep铆o, los patrones aportan el 7,5%. Ello gracias a la dictadura y al gobierno de Lacalle de Herrera. Si ese monto se aportara al BPS, otra ser铆a la historia.

Otro elemento que ayudar铆a a modificar esta situaci贸n es eliminar los subsidios que recibe la Caja Militar. Podr铆amos ir m谩s a fondo y eliminar directamente la Caja Militar y a las FFAA, que solo cumplen el rol de ej茅rcito de ocupaci贸n, 煤til para los golpes de Estado que la burgues铆a y el imperio necesitan de tanto en tanto. Los 500 millones de d贸lares que los trabajadores pagamos a帽o a a帽o para cubrir los beneficios de una casta minoritaria (los milicos de carrera), deben ser volcados a la vivienda popular, la educaci贸n, la salud, los servicios b谩sicos y la creaci贸n de empleo para los 250 mil uruguayos que pasan hambre.

Tambi茅n deber铆an ser eliminadas las AFAP, volcados sus fondos e inversiones al BPS, cargar tributariamente en forma importante al gran capital trasnacional y a los grandes grupos econ贸micos que operan en el pa铆s, al sector agro-exportador y al sector financiero. All铆 est谩n los capitales que faltan para la seguridad social y otras cuestiones sociales de relevancia.

Se trata, en suma, de una lucha por la redistribuci贸n de la riqueza, por movilizar en la calle en aras de que los de arriba no sigan saqueando al pueblo.

Reforma de la Ense帽anza y lucha estudiantil

El gobierno y las autoridades de la ense帽anza imponen una 鈥渘ueva鈥 reforma. En realidad, es casi la misma reforma aplicada por Rama en los a帽os 鈥90 -fuertemente resistida, incluso con decenas de ocupaciones de liceos y Utus a lo largo y ancho del pa铆s-. De hecho, el personal que impulsa la actual 鈥渢ransformaci贸n鈥 es el mismo que impuls贸 la reforma de Rama.

Competencias, rebaja de contenidos acad茅micos, adecuaci贸n de la educaci贸n al mercado laboral formando sujetos d贸ciles y adaptados a largos per铆odos de desocupaci贸n, son algunos de los elementos que encontramos cuando se leen las propuestas plagiadas de otras latitudes por las autoridades criollas.

En realidad, esta 鈥渢ransformaci贸n鈥 o reforma es un ataque directo a la ense帽anza y un fuerte retroceso. Podemos decir, que del mismo modo que avanza el modelo neoliberal con la reforma de la seguridad social, avanza el mismo modelo en la ense帽anza.

La respuesta desde el campo popular se hizo notar desde mediados de agosto, cuando los estudiantes de Formaci贸n Docente ocuparon simult谩neamente varios institutos, luego se sumaron los estudiantes de Secundaria. Tras los desalojos, nuevas ocupaciones, y en esa din谩mica se mantuvo dos meses al menos, el movimiento estudiantil.

En octubre, docentes de Secundaria y Utu se suman a las movilizaciones declarando la huelga, si bien en forma breve, se produjo all铆 una de las dos movilizaciones m谩s grandes del a帽o en torno al tema. Cabe destacar el conflicto y medidas tomadas desde agosto tambi茅n por los docentes de Formaci贸n Docente. Tambi茅n las importantes movilizaciones realizadas por docentes, funcionarios y estudiantes universitarios.

Medidas de lucha que rompieron el quietismo y que marcan un camino a seguir y profundizar en el a帽o pr贸ximo.

驴C贸mo enfrentar estas reformas?

Estas dos reformas neoliberales no van a ser derrotadas de forma sencilla, con simples argumentos en un debate o en las urnas en 2024. Son proyectos en los cuales la clase pol铆tica hace acuerdo en general, pueden discutir matices, pero no la esencia del proyecto. Solo la lucha popular podr谩 frenar su avance y derrotar estas nefastas propuestas, que nos hablan a las claras de la visi贸n de sociedad que tienen los de arriba: exprimir al trabajador hasta que no pueda m谩s y formar a los futuros trabajadores aptos para ser exprimidos sin chillar. Y si pasan hambre o serias dificultades, que tampoco chillen y se 鈥渁dapten鈥. La sociedad que pretenden es una sociedad sin rebeldes, sin lucha. Pero ese sue帽o burgu茅s es de imposible realizaci贸n. Donde hay poder desde arriba hay resistencia.

Es necesario que los sindicatos, gremios estudiantiles y dem谩s organizaciones populares tomen las calles, discutan planes de acci贸n conjuntos, incrementen los niveles de acci贸n directa y se geste una amplia y profunda movilizaci贸n popular que derrote el avance neoliberal y abra cauce a alternativas populares y desde abajo.

Derrotar el proyecto de la seguridad social implicar谩 desarrollar una reforma con mayor acento social, donde se grave al capital y se eliminen los privilegios de la caja militar, en principio, tal como se帽alamos anteriormente. Derrotar la reforma de la ense帽anza implica abrir un proceso de construcci贸n popular de la misma, aut贸noma y cogobernada en principio, con un incremento presupuestal relevante.

Dos derrotas necesarias que el pueblo debe infligirle al r茅gimen del hambre para abrir paso a un proceso de protagonismo popular fuerte.

La situaci贸n en Brasil

Brasil vive una tensa situaci贸n. Luego de la ajustada victoria del PT en el balotaje, los seguidores y partidarios de Bolsonaro han tomado las rutas y se manifiestan en la puerta de los cuarteles pidiendo 鈥渋ntervenci贸n federal鈥, lo cual es sin贸nimo de intervenci贸n militar; golpe de Estado pr谩cticamente. Los bolsonaristas fundamentan su exigencia en que, para ellos, hubo fraude en las elecciones. Este discurso ha sido alimentado por el propio Bolsonaro en la previa de las elecciones, a lo que suma ahora el no reconocimiento oficial de su derrota electoral, atizando en silencio a las movilizaciones de sus seguidores.

El principal problema es que el bolsonarismo se ha convertido en un movimiento pol铆tico no solo de las 茅lites, sino con gran despliegue popular, incluso entre los sectores m谩s de abajo de la sociedad brasile帽a, con capacidad de movilizaci贸n y ganar la calle, la misma calle que la izquierda y los movimientos populares abandonaron a partir del primer gobierno de Lula. Ciertamente se alimentan de discursos no basados en la realidad, lo cual hace que vivan como en una realidad paralela, como se帽alan varios estudios brasile帽os. Ejemplo de ello es calificar a Lula como 鈥渃omunista鈥, o que se viene el 鈥渃omunismo鈥 en este per铆odo y que hay que frenarlo con una intervenci贸n militar. La propia idea de fraude electoral no resiste el menor an谩lisis.

Pero esta falsa realidad es vivida como 鈥渓a verdad鈥 por los bolsonaristas. Si algo ha creado la extrema derecha del pa铆s del norte, es subjetividad. M谩s de 25 o 30 a帽os de construcci贸n de una subjetividad reaccionaria, conservadora, donde ha encontrado cabida un discurso fascista y nazi, adem谩s del militarismo pro- golpe del 1964 que Bolsonaro supo colocar en la palestra p煤blica sin tapujos. Todo ello mezclado ha ido generando una subjetividad social que atraviesa a todas las clases sociales y las moviliza en aras de una sociedad conservadora y dictatorial. Una especie de cruzada religiosa. Y algo de ello tiene, ya que las iglesias neo- pentecostales y neo- evang茅licas son parte fundamental de esta construcci贸n de subjetividad y enraizamiento popular.

El movimiento popular brasile帽o seguramente ir谩 retomando las calles, despertando de esa siesta progresista que lo intent贸 amoldar al corset del sistema para que no moleste a los ricos. Pero son esos ricos los que est谩n tensando la cuerda para imponer su poder pol铆tico y dominaci贸n en su m谩xima expresi贸n. Pero el pueblo brasilero sabe de resistencias y de lucha, tal como lo demostr贸 en 2013.

Por 煤ltimo, para clarificar: no se trata de apoyar a tal o cual candidato, partido o presidente. Se trata de frenar el avance de la extrema derecha y tal como lo demuestra la propia experiencia brasile帽a, ello no se logra pactando con el capital o haciendo lo que quieren los de arriba. Se logra con pueblo en la calle luchando por una sociedad diferente.

Despedimos al compa帽ero Juan Carlos Mechoso

El 11 de octubre se nos fue Juan Carlos Mechoso. Compa帽ero fundador de FAU en 1956, activo militante anarquista desde 1949 (comenz贸 a militar a sus 14 a帽os) y puntal de un conjunto de actividades de nuestra organizaci贸n. Fue el responsable de OPR 33, el aparato armado de FAU, desde su fundaci贸n hasta su detenci贸n, meses antes del golpe de Estado. Torturado salvajemente por los militares, sacado una y otra vez del Penal de Libertad y vuelto a torturar a causa de la bandera de los 33 Orientales -tan buscada por la dictadura para el 鈥淎帽o de la Orientalidad鈥 en 1975-.

Una vez que sale de la prisi贸n en 1985, se aboga junto con otros compa帽eros liberados, exiliados y las nuevas generaciones, a la reconstrucci贸n de FAU, la cual se presenta p煤blicamente en 1986. Milit贸 socialmente en el Comedor del Cerro por aquellos a帽os. Mantuvo como una constante la consigna de FAU de los a帽os 鈥50 de refrescar el Anarquismo, de dotarlo de nuevas miradas y problem谩ticas, no quedar anquilosados en el tiempo, sino que es tarea de la Organizaci贸n Pol铆tica mantener la vigencia de nuestras ideas y operativas en el medio social.

Referente indiscutible de nuestra Organizaci贸n y nuestra corriente Especifista, milit贸 hasta sus 煤ltimos d铆as con una voluntad admirable y una humildad total. Fraterno en el debate, nutriendo siempre de elementos y preocupaciones militantes a los compa帽eros, un analista agudo de la realidad. Gran militante y gran ser humano.

El camino que transite nuestro pueblo hacia su emancipaci贸n necesitar谩 de varios Juan Carlos, de varios hombres y mujeres de nuestro pueblo dispuestos a darlo todo por el Socialismo y la Libertad.

隆隆隆JUAN CARLOS MECHOSO VIVE EN LA LUCHA DEL PUEBLO!!!

隆隆隆POR LA CONSTRUCCI脫N DE PODER POPULAR!!!

隆隆隆ARRIBA LOS Y LAS QUE LUCHAN!!!

FEDERACI脫N ANARQUISTA URUGUAYA