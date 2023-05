–

LA LUCHA POR LOS DERECHOS HUMANOS Y OTRAS AGUAS

Segunda marcha post pandemia, el pueblo uruguayo retoma las calles para exigir verdad, acciones concretas con todos los represores que participaron de las salvajes violaciones a los DDHH y se帽alar a una instituci贸n -las FFAA- como la responsable del terrorismo de Estado. Tambi茅n se帽alar a los civiles que participaron en la dictadura y los que cobijaron la impunidad todo este per铆odo. Se帽alar a los partidos que reivindican lo actuado en dictadura y a los represores. Cabildo Abierto, los centros de ex oficiales de las FFAA, los Sanguinetti, los que callaron todo este tiempo, los que ayudaron al ascenso de la Logia Tenientes de Artigas y Manini en fechas no tan lejanas鈥. Todos ellos han salvaguardado la impunidad. Todos, por un motivo u otro defendieron el olvido, defendieron los m茅todos represivos atroces. Defienden a los violadores, secuestradores de ni帽os, a los que asesinaron a nuestros compa帽eros y compa帽eras. Defienden a los que asesinaron a los mejores hijos del pueblo.

Tambi茅n es un momento para reivindicar a nuestros compa帽eros y su militancia. Militantes sindicales, barriales, estudiantiles, participaron de la acci贸n directa a todos los niveles, participaron de cientos de conflictos y acciones solidarias de diverso tipo. Se jugaron la vida por un mundo mejor, por el Socialismo y la Libertad. Todos, m谩s all谩 de sus concepciones ideol贸gicas y de las organizaciones pol铆ticas que integraban, son ejemplo de inclaudicable lucha, de resistencia y de vida.

Los golpistas y sus c贸mplices los contin煤an desapareciendo, ocultando los hechos y la informaci贸n. Eluden y trancan cualquier intento de avance judicial, por m谩s tibio que sea. El pacto de silencio que mantienen es impenetrable a煤n. Eso es lo que produce esa odiosa instituci贸n que son las FFAA: asesinos impunes y encubridores de sus 鈥渃amaradas de armas鈥. Esas FFAA solo pueden hacerle la guerra al pueblo, para eso est谩n. Son el reaseguro del poder burgu茅s. Y la burgues铆a utiliz贸 a esas FFAA cuando el pueblo tomaba el protagonismo en la lucha por una sociedad diferente. Desaparecieron, torturaron, encarcelaron, secuestraron ni帽os, violaron, obligaron a miles al exilio.

Las secuelas de la dictadura c铆vico -militar

Lo acontecido durante la dictadura est谩 vigente mientras haya impunidad y se mantengan las FFAA en este pa铆s. FFAA que no son necesarias ni sirven para defender el territorio, solo para llevarse cuantiosos recursos del pueblo. Entre su presupuesto y la Caja Militar se llevan anualmente bastante m谩s de 1000 millones de d贸lares por a帽o (el equivalente a 20 mil viviendas, aproximadamente y permitir铆a solucionar la problem谩tica del agua, por ejemplo).

La impunidad es pol铆tica de Estado y no se toca. Exceptuando algunos casos investigados, algunos restos aparecidos -todo lo cual no deja de ser importante en m煤ltiples sentidos- no se avanz贸 casi un 谩pice y algunos de los represores m谩s notorios han sido perseguido con m谩s ah铆nco por el poder judicial de pa铆ses extranjeros que por el Estado uruguayo.

Pacto del Club Naval, primer gobierno de Sanguinetti, ley de impunidad y de ah铆 en m谩s el silencio, quebrado solo por la persistente lucha de las organizaciones de DDHH y populares en general. Al d铆a de hoy, son cientos las manifestaciones de rescate de la vida y lucha de compa帽eras y compa帽eros en diferentes 谩mbitos y cientos de homenajes recorren el pa铆s rescatando del olvido la lucha de aquellos/as que el enemigo de clase y sus aparatos se llevaron.

Vuelve al tapete 鈥渓a teor铆a de los dos demonios鈥, en la voz de Manini R铆os, pero tambi茅n de Sanguinetti, verdadero constructor de la impunidad y del modelo de pa铆s que hoy vivimos. Aqu铆 no hubo ninguna guerra, en todo caso, la guerra de las FFAA fue contra el pueblo, tal como denunciaba nuestra Organizaci贸n ya antes del golpe de Estado de 1973.

Pero las secuelas no solo se refieren al campo de los DDHH y la impunidad, al terrorismo de Estado. Tambi茅n a los 鈥渓adrones de guante blanco鈥 que se enriquecieron durante la dictadura con ping眉es negocios. Incluye a todos los fascistas que continuaron con sus actividades en 鈥渄emocracia鈥, al igual que muchos torturadores. Pero tambi茅n las secuelas las vemos y vivimos hoy en concepciones que vuelven a tomar fuerza: discursos anti -izquierda o 鈥渁nticomunista鈥, discursos de neta cepa fascista y pidiendo orden, mano dura y acusando a la 鈥渋zquierda鈥 de desestabilizar鈥

La dictadura tambi茅n disciplin贸 a buena parte de la izquierda. La convenci贸 de transitar los caminos legales, parlamentarios, trasladar 鈥渓a lucha鈥 hacia all铆, abandonando paulatinamente la calle y las organizaciones populares. Ello tiene un costo alt铆simo hoy, con el crecimiento de la derecha y de grupos m谩s extremos y todo su discurso, que comienza a poblar los debates p煤blicos y a generar cierto 鈥渟entido com煤n鈥 peligroso, ya que esas ideas est谩n circulando a nivel social en forma m谩s amplia.

El sistema ha trabajado para eso. Ha instalado un fuerte discurso 鈥渁nti- pobres鈥 a partir de las cr贸nicas policiales. Un largo trabajo que lleva cerca de 30 a帽os de paciente labor a diario, generando un clima de inseguridad constante, creando un 鈥渆nemigo monstruoso鈥: el pobre que roba o viola los mismos ilegalismos que la burgues铆a a diario, pero en 铆nfima proporci贸n respecto a las clases dominantes.

Al mismo tiempo, las c谩rceles est谩n sobresaturadas de gente, que no se va a 鈥渞ehabilitar鈥, ya que las c谩rceles no son centros de rehabilitaci贸n sino de generaci贸n de mayores niveles de ilegalismos. 15 mil presos saturan las c谩rceles y no hay soluciones reales a esa problem谩tica.

Sin lugar a dudas, una de las principales secuelas de la dictadura es la implementaci贸n de este modelo econ贸mico, generador de miseria y hambre. La p茅rdida salarial que no se ha recuperado al d铆a de hoy -desde antes de la dictadura -, el crecimiento en extensi贸n y en n煤mero de cantegriles y asentamientos, de ni帽os bajo la l铆nea de pobreza, la rebaja del presupuesto de la ense帽anza, el desmantelamiento del aparato industrial y la consiguiente p茅rdida de puestos de trabajo. Todos estos efectos los estamos viviendo hoy.

El agua salada

Este 20 de Mayo viene enmarcado en otro conjunto de temas, de toda una pol铆tica que avanza a paso firme, algunas de ellas vienen de largo plazo, y de las cuales ya estamos viviendo sus efectos. A inicios de mayo estall贸 la situaci贸n del agua en Montevideo y zona metropolitana. El directorio de OSE aprob贸 por mayor铆a que se tomar铆a el agua del R铆o Santa Luc铆a desde un lugar m谩s cercano al R铆o de la Plata, con lo cual se duplica la cantidad de sodio en el agua y de cloruro. Ello es da帽ino para el organismo humano. No es agua potable la que est谩 saliendo por las canillas montevideanas. Esta situaci贸n es producto del modelo productivo que se viene desplegando hace ya m谩s de 35 a帽os. Desde la aprobaci贸n de la Ley Forestal en 1987, se han forestado m谩s de 1 mill贸n de hect谩reas en el pa铆s, con el consiguiente consumo de agua por parte de los 谩rboles, absorci贸n del agua de lluvia e incluso de las napas subterr谩neas. 脕rboles que son materia prima de la industria celul贸sica, que recientemente ha inaugurado su tercera mega planta en el pa铆s. Coincide en el tiempo la puesta en funcionamiento de UPM 2 y que falte agua en Montevideo.

Algo similar puede decirse de los cultivos de soja (otro mill贸n de hect谩reas) y el uso de agrot贸xicos, contaminando el suelo y el agua. La implementaci贸n de la ley de riego ha generado que una gran cantidad de embalses privados que est茅n secando los r铆os o disminuyendo su caudal, sumado a todo lo anterior.

Es que el modelo productivo ha colocado a los recursos o bienes naturales al servicio de los grandes productores y empresas multinacionales. El gran capital est谩 saqueando los recursos -en forma gratuita- pero ganando millones con los productos exportados (soja, celulosa, carne). El agua potable, bien fundamental para la vida, est谩 siendo negada a la poblaci贸n, ya que OSE suministra hoy es agua que no est谩 en condiciones de ser consumida por la poblaci贸n. 鈥淣o es potable, pero es bebible y consumible鈥 tal como dijo el Ministro de Ambiente, es un disparate o una burla.

La reforma constitucional aprobada en 2004, que coloca al agua como un recurso humano fundamental y la protecci贸n del medio ambiente, no solo est谩 siendo violada, sino que jam谩s se implement贸.

Lo cierto es que esta pol铆tica contraria al 鈥減a铆s natural鈥 que tanto pregonaron puede llevarnos a una cat谩strofe de dimensiones sociales y ecol贸gicas impensables. Los de arriba son ecocidas, hacen peligrar la vida humana y no tienen reparo en ello, ya que viven en barrios privados, alejados del pueblo y con todos los recursos para darse una buena vida.

Hay que pensar en el mediano y largo plazo, adem谩s de solucionar el suministro de agua potable en forma inmediata. Es necesario replantearse el modelo productivo- que adem谩s excluye, a los trabajadores ya que utiliza poca mano de obra- y contamina todo el territorio. Hay que colocar en el eje el debate de la soberan铆a alimentaria; hoy Uruguay produce soja para alimentar cerdos en China, cuando aqu铆 hay m谩s de 350 mil uruguayos/as que no tienen asegurada la comida a diario. Un modelo de desigualdad total. En tres a帽os (entre 2019 y 2022), 1000 millones de d贸lares pasaron de los sectores populares a las clases dominantes, pandemia mediante.

Es el agua y es la tierra, es la posibilidad o no de una vida digna lo que est谩 en juego. Es el despliegue del sistema capitalista en esta etapa en Uruguay, no es solo una mala pol铆tica de OSE -que lo es-, pero el tema es m谩s de fondo. Es el desarrollo del gran capital a expensas de la vida del pueblo.

Es necesario movilizar en forma organizada, que el conjunto de las organizaciones sociales tome el tema y convoque a ir a la calle, a distintos tipos de manifestaciones y actividades en defensa del agua y la vida, contra el sistema de muerte y su saqueo.

Otras aguas

Este gobierno ha pisado fuerte el acelerador en este a帽o. Aprob贸 la Reforma de la Ense帽anza y ya la ha puesto en pr谩ctica, aprob贸 la Reforma de la Seguridad Social con el descalabro financiero que significar谩 para el BPS, la enorme cantidad de gente que no se podr谩 jubilar jam谩s, el recorte a los c谩lculos jubilatorios y la expansi贸n del lucro del capital multinacional con las AFAP., mantenimiento de los privilegios a los militares (cuando se cumplen 50 a帽os del Golpe de Estado), entre otras situaciones.

Por si fuera poco, en la misma semana ocurren varios hechos de violencia en centros de estudio -algunos de ellos al menos en forma un tanto extra帽a- y sin un clima previo tan candente en sus alrededores. La prensa a su vez, no amplific贸 estos hechos como lo hace en otras ocasiones, lo que llama la atenci贸n.

La coalici贸n de gobierno hace agua por todos lados. A los malestares generados por la negociaci贸n directa del Partido Nacional con Cabildo Abierto sobre varias de sus propuestas para la ley de la Reformas de las jubilaciones, que hab铆an generado una mini crisis porque CA no estaba dispuesto a votar la ley as铆 nom谩s, se sum贸 el pataleo del Partido Colorado y logr贸 tambi茅n colocar algunos puntos propios en la ley. Aprobada en Diputados, pas贸 en forma express por segunda vez al Senado y se aprob贸. Todo para dentro de la bolsa con tal de aprobar la Reforma y la mantener la coalici贸n. El poder negociador del Partido Nacional ya ha quedado demostrado con la LUC, donde incluy贸 todas las propuestas, incluso las del FA.

Pero en la primera semana de mayo, la coalici贸n de gobierno sufri贸 un cimbronazo fuerte: el Presidente le pide a Cabildo Abierto la renuncia de Irene Moreira al Ministerio de Vivienda por la entrega de viviendas a discreci贸n. Corrupci贸n, de la m谩s barata. CA realiz贸 varias reuniones y dos conferencias de prensa el mismo d铆a, una para pedir que el Presidente reviera su decisi贸n -cosa que no hizo- y en la segunda manifestar que Moreira iba al Parlamento. En ning煤n momento Irene Moreira se帽al贸 que aceptaba la renuncia, desconociendo la autoridad del Presidente de la Rep煤blica dentro del ordenamiento jur铆dico burgu茅s, autoridad a la que se deben los ministros en este marco. Por el contrario, dejaron en claro lo que realmente son los cabildantes: golpistas. Golpistas de alma.

Entre filas cabildantes la discusi贸n pasa por irse o no de la coalici贸n. Triunf贸 quedarse, por el momento, pero pisando fuerte. Es probable que en breve tiempo se retiren de la misma. CA no va a pelear a dos frentes, prioriza atacar al FA y luego ver谩 c贸mo resuelve los problemas con sus aliados. Pero la coalici贸n ha quedado da帽ada en gran medida. Pero lo cierto es que CA tiene ahora una centralidad pol铆tica que le ha costado lograr a lo largo del per铆odo; para bien o para mal se habla de ellos. Y eso es propaganda.

En caso de mantenerse dentro de la coalici贸n, lo har谩n con un perfil m谩s independiente. No es de extra帽ar que este pedido de renuncia deje resquemores y cuentas a cobrar en el futuro. De todos modos, la coalici贸n ya ha votado todo lo que necesitaba en este per铆odo, pr谩cticamente. Falta la ley para liberar a los 鈥渧iejitos鈥 asesinos, prioridad de CA.

El modelo se profundiza

El saqueo ambiental es profundizaci贸n del modelo, pero tambi茅n del sistema capitalista. Es la expresi贸n de dicho sistema en esta etapa. Pero la misma -y el modelo econ贸mico imperante- vienen desplegando un gran ajuste econ贸mico, similar al vivido en los a帽os 鈥90. Nuevos cierres de f谩bricas, ahora se suma Ricard (adquirida hace unos a帽os por la multinacional Bimbo) y los despidos en el sector del gas, con las empresas Acodike y Riogas. Tambi茅n hay un importante n煤mero de despidos en la salud privada. La pol铆tica de recortes es general con el consiguiente incremento de la pobreza y la miseria del pueblo.

Por si faltaba m谩s, el Parlamento aprob贸 la derogaci贸n de la ultractividad de los convenios colectivos, por lo tanto, las conquistas logradas se pierden. Con esto, de hecho, es el fin de la negociaci贸n colectiva en esta etapa, excepto para algunos sectores como la construcci贸n y algunos otros. Tiempos de miseria generalizada se avecinan y de una inmensa p茅rdida de derechos.

Esta sea tal vez la frutilla de la torta de una serie de avances patronales fuertes. Intentan desmantelar lo conquistado y las organizaciones populares, atacan los intereses de los de abajo con un claro sesgo de clase. Destilan odio al mundo del abajo.

Ante tanto quietismo鈥.

Se est谩n cumpliendo los 50 a帽os del golpe de Estado y de la Huelga General, con la que el movimiento sindical y popular respondi贸 al mismo. Durante quince d铆as se paraliz贸 todo el pa铆s. No sin pol茅micas con las concepciones reformistas y conciliadoras, pero se despleg贸 all铆 una larga acumulaci贸n de experiencias, saberes y luchas que llevaban m谩s de un siglo en el pa铆s. Fue un acontecimiento de extrema importancia y fue obra del pueblo mismo, tejido durante a帽os, logrando una participaci贸n masiva. 鈥淪i hay golpe, hay huelga鈥, se dec铆a ya desde 1964, desde la fundaci贸n de la CNT. Esta decisi贸n de los sindicatos, discutida y tomada en miles de asambleas a lo largo y ancho del pa铆s, es uno de los procesos m谩s emblem谩ticos de nuestra clase y debemos sacar lecciones de ese per铆odo y de la firmeza con la que se enfrent贸 el golpe de Estado, lecciones 煤tiles para el aqu铆 y ahora y que se vinculan con lo que desarrollamos anteriormente.

El pueblo uruguayo no estuvo quieto antes de 1973. Huelgas, conflictos, movilizaciones, enfrentamientos con la represi贸n, Medidas Prontas de Seguridad en varios per铆odos, asesinados por esa misma represi贸n, presos, generaron una importante experiencia a nivel popular. Cada militante tomaba su puesto de lucha, donde entendiera que deb铆a estar. La militancia pol铆tica cobraba un rol fundamental porque se entend铆a que hab铆a que dotar de una estrategia general a las luchas del momento. La lucha era por una sociedad diferente y la Organizaci贸n Pol铆tica era central.

Una larga experiencia y recorrido que es importante rescatar, porque nos puede brindar pistas para el accionar en estos momentos donde reina la desaz贸n y la apat铆a, y la falta de empuje a la lucha de las concepciones m谩s conciliadoras del movimiento sindical.

Hacer retroceder las reformas que han impuesto, solucionar la problem谩tica del agua y el medio ambiente -al menos en lo m谩s urgente-, lograr un cierto reparto de la riqueza que disminuya el hambre y la miseria; objetivos de mediano plazo digamos, pero solamente podr谩n ser alcanzados con lucha y organizaci贸n desde abajo. Es el pueblo organizado y con su experiencia acumulada el 煤nico que puede frenar este despojo y puede construir una vida distinta.

Ha quedado demostrado que no hay atajo posible, de que por las v铆as institucionales hay transa y posibilismo, gobernar para los de arriba. Por eso es necesario salir de este momento de quietismo y cierto estupor ante la aplanadora de la derecha. Fortalecer a las organizaciones populares, fortalecernos ideol贸gicamente, salir a la calle y tomar las medidas de lucha necesarias. Hay que mover los engranajes y empezar a avanzar.

Los desaparecidos no son solo memoria, son lucha a fondo y combate contra este sistema.

隆隆Salud Pocho Mechoso, Adalberto Soba, Gerardo Gatti, Elena Quinteros y en su nombre a tantos que viven en la lucha del pueblo!!

隆隆PUEBLO EN LA CALLE, GARANT脥A DE COMBATE Y DE AVANCE!!

隆隆A DERROTAR LA POL脥TICA REGRESIVA DE LOS DE ARRIBA!!

隆隆NI OLVIDO NI PERD脫N!!

FEDERACI脫N ANARQUISTA URUGUAYA