May 17, 2023

Srs. Presidentes de Am茅rica Latina, El Caribe y de Am茅rica del Norte

De nuestra consideraci贸n:

Las

organizaciones y personas firmantes apoyamos la Campa帽a Internacional

Contra el Gasto Militar. Por lo anterior, queremos se帽alar lo

siguiente:

1.-

De acuerdo a informaci贸n del Instituto Internacional de Investigaci贸n

para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del a帽o 2022

alcanz贸 su m谩ximo hist贸rico llegando a un total de 2.240 billones de

d贸lares. En nuestro continente, los pa铆ses que m谩s gastaron fueron

Brasil con 20.210 millones de d贸lares; Colombia con 9.937 millones de

d贸lares; M茅xico con 8.535 millones de d贸lares; Chile con 5.566 millones

de d贸lares; Per煤 con 2.845 millones de d贸lares; y Argentina con 2.577

millones de d贸lares. En Am茅rica Central y el Caribe, el gasto militar

ascendi贸 a 11.200 millones de d贸lares. En Am茅rica del norte, Estados

Unidos fue el pa铆s que m谩s gast贸, tanto en nuestro continente como en el

mundo, llegando a 876.943 millones de d贸lares y Canad谩 26.896 millones

de d贸lares.

2.

鈥 Mientras hay dinero para el gasto militar la pobreza se mantiene o

aumenta en todos nuestros pa铆ses a causa de la inflaci贸n, del pago de la

deuda externa, entre otros graves problemas que viven muchos de

nuestros pa铆ses. El informe Panorama Social 2022 proyect贸 que 201

millones de personas (32,1% de la poblaci贸n total de la regi贸n) viven en

situaci贸n de pobreza, de los que 82 millones (13,1%) se encuentran en

pobreza extrema. Al mismo tiempo, la FAO ha se帽alado que cerca de 60

millones de personas pasan hambre en nuestro continente y 131 millones

de personas en la regi贸n no pudieron costear una dieta saludable.

3.-

Lola Castro, directora regional del WFP (Programa Mundial de Alimentos)

de la ONU, se帽al贸 que 鈥淟a inseguridad alimentaria seguir谩 aumentando

por la crisis de los precios de los alimentos y de los combustibles

causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la COVID-19鈥.

4

鈥 La guerra por muy lejos que est茅 nos afecta a todos. Levantamos

nuestras voces y apoyamos los esfuerzos diplom谩ticos de di谩logo y

negociaciones para lograr acallar las armas y lograr que llegue la paz

entre Rusia y Ucrania, en Yemen, en Sud谩n, en Palestina, como en otros

pa铆ses que viven conflictos armados.

5

鈥 La verdadera seguridad que necesitan nuestros pa铆ses, la regi贸n, como

del mundo, radica en el bienestar social, econ贸mico y pol铆tico de toda

la poblaci贸n, en el respeto entre todas las naciones, y en el

establecimiento de garant铆as de protecci贸n y seguridad com煤n para todos.

6

鈥 La militarizaci贸n, como la carrera armamentista, s贸lo destruye la

confianza entre nuestros pueblos y socava los esfuerzos de fraternidad,

cooperaci贸n y solidaridad entre nuestros pa铆ses que deber铆an mirarse

como hermanos y no como enemigos.

7

鈥 Exhortamos a nuestros Estados a revitalizar los esfuerzos de

integraci贸n en nuestro continente, especialmente en la CELAC y UNASUR,

para que de manera mancomunada se realicen esfuerzos contra las

verdaderas amenazas que enfrentan nuestros pueblos que viven la

violencia y la pobreza como consecuencia del neoliberalismo, del saqueo

permanente de los recursos naturales, y de la depredaci贸n que realizan

las grandes Corporaciones y sus Megaproyectos Extractivistas en nuestros

territorios.

8

鈥 Finalmente, pedimos que los gobiernos de nuestro continente reduzcan o

eliminen el gasto militar y comprometan esos fondos para el bienestar

social, en legitimar esfuerzos de paz, de amistad, de unidad,

cooperaci贸n, y multilateralismo, que nos alejen de la amenaza de la

guerra, la destrucci贸n y del aniquilamiento. Lo que se necesita son

fondos suficientes para el goce de los derechos humanos, la protecci贸n

de los recursos naturales (el ecosistema), para la acci贸n colectiva,

para la solidaridad, para abordar conjuntamente las emergencias

globales de nuestro tiempo.

Atentamente,

Acci贸n Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia -ACOOC, Colombia

ACCSS, Guatemala

ACODEHU, Costa Rica

Alianza

Global de Ministerios e Infraestructuras para la Paz 鈥 Gamip Gamip

Am茅rica Latina y el Caribe 鈥揋amip Alianza por el Desarme y la Justicia

Social, Colombia

Ara帽a Feminista, Venezuela

Asociaci贸n Campesina de Trabajadores Agropecuarios de San Jos茅 de Miranda, Colombia

Asociaci贸n Chilena Pro-Naciones Unidas 鈥 ACHNU, Chile

Asociaci贸n de Cabildos Ind铆genas de San Vicente del Cagu谩n Caquet谩 Colombia ACISC

Asociaci贸n Mujeres y Madres Abriendo Caminos, Colombia

Asociaci贸n para la Defensa de los Usuarios de los Servicios P煤blicos (ADUSP), Costa Rica

Asociaci贸n Rumi帽ahui, Espa帽a

Asociaci贸n Sara Macdougal, Per煤

Asociaci贸n Teatro de la Tierra Mercy Bustos, Madrid, Espa帽a

Asociaci贸n de Productores Agroecol贸gicos de Valle, Honduras

ATRAHDOM, Guatemala

Centro C铆vico San Javier, Colombia

Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica

Centro de Documentaci贸n en Derechos Humanos 芦Segundo Montes Mozo SJ禄 (CSMM), Ecuador

Centro de Estudios Ecum茅nicos A.C., M茅xico

Centro de Investigaci贸n Drogas y Derechos Humanos del Per煤

Centro de Investigaci贸n Social Formaci贸n y Estudios de la Mujer- CISFEM

CESTA, El Salvador

Circulo Bolivariano Yamileth L贸pez, Costa Rica

Colectivo Proderechos Ecol贸gicos y Ambientales, Secci贸n Qro., M茅xico

Colectivo Voces de Oya, Colombia

Colegio de Profesoras y Profesores de Collipulli, regi贸n de la Araucan铆a, Chile

Comisi贸n de Paz, No Violencia y Desmilitarizaci贸n 鈥 Alianza CONVIDA-20

Comisi贸n 脡tica contra la Tortura, Chile

Comit茅 Oscar Romero, Sicsal-Chile

Comit茅 por un Chile Digno 鈥 Noruega

Comunidad Ecum茅nica Magdala, M茅xico

Comunidad Ecum茅nica Martin Luther King, Chile

Comunidad Slow Food del Sur de Chile

ComuniSur Frente Comunicacional, Bolivia

Conaicop, Internacional

Concertaci贸n Mons Romero, El Salvador

Confederaci贸n Unitaria de Trabajadores, Costa Rica

Consejo Comunal Marapa Marina A B C, Venezuela

Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioque帽o Colombia

Convergencia Ciudadana de Mujeres -Converge Mujeres-, Guatemala

Conversemos y actuemos, Colombia

Coordinadora Americana Derechos de los Pueblos y V铆ctimas Prisi贸n Pol铆tica

Corporaci贸n 3 y 4 脕lamos, Chile

Corporaci贸n El Canelo, Chile

Corporaci贸n PazCaribe, Colombia

Coalici贸n de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia 鈥 COMOSOC

Denver Justice and Peace Committee, Estados Unidos (Denver, Colorado)

Desarrollo de infancia y adolescencia, M茅xico

E. Pueblos Originarios Serpaj, Argentina

Educar Mujer Venezuela, Venezuela

Federaci贸n Venezolana de Abogadas

Foro de Educaci贸n Religiosa, Costa Rica

Frente de Paz y Solidaridad Costa Rica

Fundaci贸n Desarrollo Permanente, Colombia

Fundaci贸n Hogar Pastorin, Colombia

Fundaci贸n Lazos de Dignidad, Colombia

Fundaci贸n Movimiento Ajedrez Escolar, Chile

Fundaci贸n Procrear, Colombia

G茅nero, Diversidad, Interculturalidad y Derechos Humanos, Ecuador

Global Campaign On Military Spending (GCOMS), Internacional

Global Thought Mx, M茅xico

Grupo Taller del Sur, M茅xico

Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, Costa Rica

Iglesias por la Paz, M茅xico

Instituto RIA AC, M茅xico

Justapaz Asociaci贸n Cristiana Menonita para Justicia Paz y Acci贸n Noviolenta, Colombia

Laboratorio de Paz, Venezuela

Movimiento de Mujeres Manuelita S谩enz MOMUMAS, Venezuela

Mujeres en Marcha Chile

Mujeres para el Di谩logo, M茅xico

Mesa Ecum茅nica por la Paz 鈥 MEP, Colombia

MUVACOFUM, Guatemala

N谩ufrago de Itaca Ediciones, Venezuela

N煤cleo de Estudos Sociopol铆ticos da Pontif铆cia Universidade Cat贸lica de Minas Gerais, Brasil

Observat贸rio centroamericano de medios de comunicaci贸n y g茅nero GEMA, Costa Rica

Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos

Observatorio por el Buen Trato a Personas Mayores en Quilpu茅, Chile

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Am茅ricas 鈥 Chile

Observatorio Venezolano DDHH Mujeres

OCDIH, Honduras

Organizaci贸n Rural Cooperativa AGROTUANAIME, Colombia

Parroquia Jes煤s Se帽or de la Vida 鈥 Santiago de Chile

Partido de la Independencia y del Trabajo de Senegal

Partido Vanguardia Popular, Costa Rica

Pastoral Cultural Sagrada Familia en Concepci贸n, Chile

Pastoral Social Iglesia Anglicana de M茅xico

Pax Christi International

Programa Casa Refugiados, M茅xico

Programa de las Am茅ricas, Americas.ORG, M茅xico

Programa Venezolano de Educaci贸n-Acci贸n en Derechos Humanos

Rebeli贸n o Extinci贸n Medell铆n, Colombia

Red Acueductos Boyac谩, Colombia

Red de Esperanza y Solidaridad, Puerto Rico

Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente -RedAfros-, Rep煤blica Dominicana

Red de Mujeres Afros de Bayunca-REMABAY, Colombia

Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica

Red de V铆ctimas de la Patrulla Fronteriza, EEUU/MX

Red Solidaria D茅cada Contra la Impunidad AC, M茅xico

REDIALOGO 鈥 Red de Mujeres Constructoras de Paz, Venezuela

Resuena, Colombia

Secretariado Social Mexicano

Sercoba 鈥 Equipo de Servicio a Comunidades de Base, El Salvador

Servicio Paz y Justicia, Paraguay

Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, Argentina

Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-Chile

Servicios y Asesor铆a para Paz, M茅xico

SICSAL, M茅xico

Sindicato de la Uni贸n de Trabajadores del Instituto de Educaci贸n Media Superior de la Ciudad de M茅xico (SUTIEMS)

Tinta Violeta, Venezuela

Trawunche Madrid (Coordinaci贸n de Apoyo al Pueblo Mapuche), Espa帽a

Universidad Popular de los Pueblos, Colombia

World BEYOND War, Internacional

Entre

los firmantes individuales, Martin Almada, Premio Nobel Alternativo de

Paraguay; Alicia Lira Matus, presidenta de la Agrupaci贸n de Familiares

de Ejecutados Pol铆ticos de Chile; Daniela Pe帽a, Centro de Estudios para

el Desarrollo de la Mujer, CEDEM, Chile; Franklin Ledezma Candanedo,

periodista y escritor de Panam谩; Judith Kelly, Embajadora de la Paz, Pax

Christi USA; Julio Yao, Presidente Honorario y Presidente Encargado

del Centro de Estudios Estrat茅gicos Asi谩ticos de Panam谩; Mar铆a Stella

C谩ceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay; Nidia

Arrobo Rodas, Fundaci贸n Pueblo Indio del Ecuador; Rev. Luis Carlos

Marrero, Centro Oscar Arnulfo Romero de Cuba; V铆ctor Javier Vel谩squez

Gil, Corporaci贸n Justicia y Democracia de Colombia; y Viviana Catrileo E

de ANAMURI de Chile; entre otras firmas.

Todas las firmas en: https://drive.google.com/file/d/1GTlvDj0S5zuMjIlE8swyzPo7GxdMH7D1/view