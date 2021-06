Cartas náuticas III: Desembarca el Escuadrón 421 en Galicia

A nombre de todas las mujeres, ni帽os, hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora Europa, de aqu铆 en adelante se llamar谩 鈥淪lumil K鈥檃jxemk鈥檕p鈥, que quiere decir 鈥淭ierra insumisa鈥, tierra que no se resigna, que no desmaya. Y as铆 ser谩 conocida por propios y extra帽os mientras haya alguien aqu铆 que no se rinda, que no se venda y que no claudique.