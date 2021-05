–

Con el voto de los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetave帽a, La sala I de la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal hizo lugar al recurso presentado por la defensa de Jorge Ferrante y anul贸 el fallo de la C谩mara de Comodoro Rivadavia que hab铆a declarado la imprescriptibilidad de las torturas cometidas en las Islas Malvinas por tratarse de cr铆menes de lesa humanidad y hab铆a confirmado al llamado a indagatoria de Ferrante. En disidencia, la jueza Ana Mar铆a Figueroa destac贸 la obligaci贸n del Estado, frente al derecho internacional, de investigar estos delitos. Cuando ya hay tres militares procesados, mientras se est谩n realizando otras indagatorias, esta decisi贸n de Casaci贸n busca nuevamente cimentar el camino de la impunidad. La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa, acompa帽ar谩 el recurso del CECIM La Plata ante la Corte Suprema de Justicia. La Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM)

Jorge Ferrante est谩 acusado de haber estaqueado entre 12 a 18 horas al soldado Julio C茅sar M谩s, quien reci茅n fue liberado por un compa帽ero cuando comenz贸 un bombardeo brit谩nico. En 2018, la C谩mara Federal de Comodoro Rivadavia declar贸 que las torturas cometidas en las Islas Malvinas eran cr铆menes de lesa humanidad y confirm贸 el llamado a indagatoria de 26 militares, Ferrante era uno de ellos.

Sin embargo, por mayor铆a de 2 a 1, la sala 1 de C谩mara Federal de Casaci贸n Penal fall贸 a su favor y anul贸 lo resuelto por el tribunal de segunda instancia en 2018. En consonancia con la defensa militar, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetave帽a consideraron que Ferrante estaba alcanzado por una sentencia de 2009 de la misma sala de Casaci贸n 鈥搃ntegrada por otras autoridades鈥, que sostuvo en el caso Taranto la extinci贸n de la acci贸n penal por prescripci贸n.

Para fundar su decisi贸n, Petrone y Barroetave帽a consideraron aplicable aquel antecedente porque se trataba de una causa conexa y que, por lo tanto, los delitos que se le imputan a Ferrante ya fueron cosa juzgada.

Si bien los jueces sostienen que su decisi贸n 芦no implica abrir juicio sobre la cuesti贸n de fondo禄, es decir si las torturas sufridas por los soldados argentinos en las Islas Malvinas son delitos de lesa humanidad; en los hechos, sus votos anulan la decisi贸n de la C谩mara de Comodoro Rivadavia que as铆 los defini贸.

Para el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), querellantes en la causa, la decisi贸n de los jueces es arbitraria; en primer lugar, porque el antecedente Taranto no puede resultar extensivo a hechos y personas que no fueron objeto de aquella resoluci贸n; por otra parte, porque la decisi贸n desconoce el avance de la investigaci贸n penal ocurrido desde el momento de aquel fallo, 2009, hasta el presente.

Actualmente, hay tres ex militares con procesamiento confirmado por C谩mara y m谩s de diez audiencias indagatorias dispuestas para realizarse en las pr贸ximas semanas. La Casaci贸n no puede negar el estado de avance de la instrucci贸n judicial.

M谩s grave a煤n, esta decisi贸n de la Casaci贸n es contraria al derecho internacional y vulnera gravemente el derecho a la verdad y la justicia que les asiste a las v铆ctimas de estos cr铆menes atroces. V铆ctimas que esperan reparaci贸n por parte del Estado desde hace 40 a帽os, que litigan en esta causa desde hace 14 a帽os y que, en ese transcurso, han tenido que sobrellevar dilaciones y demoras injustificadas por parte de la justicia.

En ese marco, este fallo de Casaci贸n s贸lo puede interpretarse como un fallo a la medida de la impunidad que buscan los torturadores de Malvinas.

La causa tiene a 95 militares imputados y m谩s de 120 v铆ctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto. Seg煤n el expediente judicial, los imputados impusieron tormentos para 芦castigar de manera cruenta y desmedida las presuntas infracciones disciplinarias禄; entre las torturas citadas, se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersi贸n de la cabeza en agua helada y deliberada falta de alimentaci贸n.

A diferencia de Petrone y Barroetave帽a, la jueza Ana Mar铆a Figueroa no convalid贸 la impunidad. En su voto en disidencia, en l铆nea con la jurisprudencia internacional y atenta a la obligaci贸n del Estado argentino de investigar los cr铆menes de lesa humanidad, Figueroa se帽al贸 que a煤n 芦persiste la potencial caracterizaci贸n de los hechos como delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos禄 y que, por lo tanto, deb铆a continuarse con la acci贸n penal.

En ese sentido, el voto de Figueroa sostiene la necesidad de no interponer institutos como prescripci贸n y cosa juzgada a los procesos en que se investigan la comisi贸n de delitos de lesa humanidad. 芦Las garant铆as en cuesti贸n no s贸lo ceden frente a la obligaci贸n del Estado de investigar y dar una respuesta jur铆dico-penal en los casos concretos de graves violaciones a los derechos humanos, sino tambi茅n ante el derecho que tiene la comunidad internacional de que estos hechos no queden impunes, el derecho a la verdad de las v铆ctimas y la sociedad, por lo que se impone su investigaci贸n禄, explic贸 la jueza.

Tras este nuevo rev茅s judicial, otro de tantos en esta causa, el CECIM La Plata y la CPM acudir谩n a la Corte Suprema de Justicia de Naci贸n para rebatir el fallo de Casaci贸n.