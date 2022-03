–

Es el caso de Sebasti谩n Ariel Rodr铆guez, un hombre en situaci贸n de calle a quien condenaron a 50 a帽os de c谩rcel por el copamiento a una comisar铆a en el que una polic铆a fue gravemente herida. El sospechoso de haberlo hecho era un hom贸nimo a Rodr铆guez. Tras la detenci贸n del hombre equivocado, se construyeron pruebas para incriminarlo y se rechazaron todas las l铆neas de investigaci贸n que pudieran corroborar su versi贸n de inocencia.

A Sebasti谩n Ariel Rodr铆guez lo condenaron a 50 a帽os de prisi贸n. Lo acusaron de copar en 2018 una comisar铆a de San Justo para liberar a un preso junto a otras personas. En el asalto a la seccional, una polic铆a recibi贸 dos disparos y qued贸 parapl茅jica. Varios de los que participaron del asalto fueron detenidos pero uno de ellos no fue encontrado. Durante la investigaci贸n, agentes de la Delegaci贸n de Investigaciones de La Matanza detuvieron a Rodr铆guez, quien estaba en situaci贸n de calle y no ten铆a contacto alguno con los miembros de la banda. Solo ten铆a el mismo nombre que ese sospechoso pr贸fugo y por esa raz贸n fue apuntado. Luego de su detenci贸n se construyeron pruebas para incriminarlo y todas las l铆neas de investigaci贸n que pudieran corroborar su versi贸n de inocencia fueron rechazadas. En este momento el caso se encuentra en el Tribunal de Casaci贸n Bonaerense, ante el cual desde el CELS nos presentamos como amicus curiae y pedimos que se revise la condena que recibi贸 Rodr铆guez.

El 30 de abril de 2018, Leandro Aranda estaba preso por homicidio en la comisar铆a distrital Noroeste 1a de San Justo. Ese d铆a un grupo armado y con uniformes policiales entr贸 a liberarlos. Al entrar a la seccional uno de los que irrumpi贸 le dispar贸 a la sargento Roc铆o Villarreal. Luego de que escaparan del lugar, todos los que hab铆an participado del copamiento fueron detenidos salvo el que hab铆a herido a la mujer. A partir de los testimonios y de conversaciones telef贸nicas se inform贸 en la causa que el nombre del pr贸fugo era Sebasti谩n Rodr铆guez. Veinte d铆as despu茅s, Sebasti谩n Ariel Rodr铆guez, que desde hac铆a tiempo viv铆a en situaci贸n de calle, era detenido y acusado de los disparos, a pesar de que no hab铆a pruebas que lo sostuvieran.

En una causa que acumula irregularidades, funcionaries judiciales y policiales decidieron que el detenido en situaci贸n de calle era parte de la banda que irrumpi贸 en la comisar铆a y ya no volvieron a revisar esa posibilidad. Rodr铆guez era hom贸nimo a la persona que buscaban y hab铆a personas que pod铆an demostrar su inocencia pero no fueron consultadas. La novia de Aranda, que hab铆a mantenido conversaciones con el Sebasti谩n Rodr铆guez que s铆 particip贸 del episodio y otro miembro de la banda confirmaron que el detenido no hab铆a tenido nada que ver con los disparos. Hab铆a otros testigos, como la novia del verdadero Sebasti谩n Rodr铆guez, a los cuales nunca se les pregunt贸, a pesar de los pedidos del abogado defensor.

La prueba de la que se sostiene la acusaci贸n es el reconocimiento en una rueda de personas que se hizo con un testigo que vio el d铆a del asalto al Rodriguez que nunca capturaron. Ese procedimiento est谩 duramente cuestionado porque ninguna de las otras personas era similar al Sebasti谩n Rodr铆guez en situaci贸n de calle, algo que vulnera las garant铆as en la identificaci贸n. Por otro lado, los jueces entendieron que la voz que apareci贸 en uno de los tel茅fonos de los otros condenados era de Sebasti谩n pero se negaron a realizar un cotejo de las dos voces, tambi茅n pedido por la defensa.

Los testimonios de los polic铆as que lo detuvieron tambi茅n tienen un relato que resulta funcional a la acusaci贸n. Sostienen que al momento de la captura, Sebasti谩n Ariel Rodr铆guez no huy贸 ni nada sino que les dijo: 鈥淪oy yo, soy Seba, perd铆, ya est谩鈥. De la causa se desprende que el encargado de conseguir los uniformes y las armas fue precisamente Rodr铆guez, algo dif铆cil de que pueda llevar adelante una persona en situaci贸n de calle.

A partir de un recurso de la defensa, ma帽ana se llevar谩 adelante una audiencia en la Sala 1 del Tribunal de Casaci贸n de la Provincia. Innocence Project Argentina y el CELS estaremos presentes en la audiencia en la que los abogados defensores pedir谩n que se revoque la sentencia del tribunal que le dio 50 a帽os de c谩rcel.

Causas armadas

Por las caracter铆sticas de lo ocurrido, el caso tuvo una enorme repercusi贸n en los medios. El copamiento a la seccional y los disparos a la polic铆a demandaron una necesidad de resoluci贸n r谩pida del caso. En situaciones como 茅stas el sistema judicial precisa mostrar eficiencia en la investigaci贸n: Por esta raz贸n muchas veces terminan forzando la producci贸n de prueba para dirigir la investigaci贸n hacia donde creen que les resulta m谩s conveniente.

Para dar una muestra del impacto de este caso, hay que recordar que el juicio se llev贸 adelante en la propia DDI de La Matanza, hasta donde el ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, lleg贸 con su equipo de comunicaci贸n para hacer declaraciones p煤blicas. El d铆a del veredicto, el juez que acababa de leer la condena dijo a los medios que no le pon铆a m谩s a帽os de pena 鈥減orque el C贸digo Penal no se lo permit铆a鈥.

Desde hace varios a帽os, constatamos que una pr谩ctica abusiva de las fuerzas de seguridad que se repite con alarmante frecuencia es el armado o fraguado de causas, la que suele afectar a personas de bajos recursos, desocupadas y en algunos casos hasta menores de edad, con o sin antecedentes penales. En este sentido, centramos nuestro an谩lisis en aquellos procesos penales en los que se registran deficiencias en la investigaci贸n, lo que posibilita la err贸nea (o arbitraria) imputaci贸n de un delito a una persona que es, en realidad, inocente.

Aunque debiera existir un control judicial de la actuaci贸n policial e investigativa que permita identificar y resolver este tipo de casos a tiempo, sin llegar a afectar los derechos, las garant铆as constitucionales y las vidas de las personas, en la pr谩ctica esto no sucede. Por el contrario, se observa que muchos de estos procesos terminan en condenas basadas en pruebas endebles e insuficientes para alcanzar el grado de certeza necesario y exigido para quebrar el principio de inocencia. En estos casos, la justicia penal termina por convalidar el deficiente accionar policial en las investigaciones.

Fuente: https://www.cels.org.ar/web/2022/03/casacion-bonaerense-debe-decidir-sobre-una-causa-armada-por-la-policia/