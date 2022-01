–

De parte de Indymedia Argentina January 15, 2022

Con alcance limitado al Departamento Judicial de Mar del Plata, la Sala 1 del m谩ximo tribunal penal bonaerense restableci贸 lo dispuesto el 10 de diciembre de 2020 por parte del magistrado Juan Francisco Tapia, titular del Juzgado de Garant铆as 4, respecto a la prohibici贸n de las detenciones policiales en la v铆a p煤blica por tenencia de estupefacientes para consumo personal, as铆 como la obligaci贸n de las fuerzas de seguridad de cumplir con el instructivo elaborado por la Fiscal铆a de Estupefacientes Departamental.

Si bien el fallo de Tapia hab铆a recepcionado favorablemente el habeas corpus colectivo y preventivo presentado un a帽o antes por la Asociaci贸n Marplatense de Cannabicultores, la Sala 3 de la C谩mara de Apelaciones y Garant铆as lo hab铆a revocado en mayo de 2021 por la presunta falta de determinaci贸n de las personas que presumiblemente ser铆an afectadas (por las detenciones en la v铆a p煤blica) y por ausencia de peligro cierto o amenaza actual a sus derechos. Ahora la Sala 1 de Casaci贸n restituy贸 el alcance original del habeas y tambi茅n orden贸 la aceptaci贸n de la CPM como Amicus Curiae junto a otros organismos.

En efecto, el habeas corpus preventivo y colectivo presentado por el presidente de la Asociaci贸n Marplatense de Cannabicultores, Gabriel Alejandro D铆az, se formul贸 鈥渆n beneficio de las personas tenedoras de estupefacientes para consumo personal de la ciudad de Mar del Plata, cuya libertad ambulatoria se encuentra bajo amenaza actual e inminente, en virtud de las requisas sin orden judicial previa ni motivos suficientes y urgencia que las justifique, practicadas en la v铆a p煤blica por la Polic铆a Local y de la Provincia Buenos Aires, que tienen como consecuencia la aprehensi贸n y traslado de los usuarios de droga a la dependencia policial鈥.

El habeas incorpor贸 entre sus argumentos los reportes mensuales de seguridad generados entre enero y noviembre de 2019 por parte de la Municipalidad local, en los que se destaca que el 40,19 por ciento de las investigaciones penales iniciadas en materia de estupefacientes fueron por tenencia para consumo personal. De all铆 que, seg煤n la Asociaci贸n, esos procedimientos en la v铆a p煤blica son motivados por criterios discriminatorios negativos que, por realizarse sin ning煤n control judicial, constituyen una zona de 鈥榥o derecho鈥 y crean un riesgo cierto de conductas abusivas m谩s grandes.

Tras la audiencia con las partes interesadas y luego de producida la prueba, el juez Tapia resolvi贸 el 10 de diciembre de 2020 dar lugar a la acci贸n de habeas corpus y ordenar a la Polic铆a bonaerense y dem谩s fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detenci贸n, en espacios p煤blicos, de usuarios de sustancias estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un da帽o a derechos o bienes de terceros.

No obstante, el abogado de la Fiscal铆a de Estado, Luciano Ricci, interpuso recurso de apelaci贸n contra lo dispuesto por el Juzgado de Garant铆as y el 27 de mayo de 2021 la Sala 3 de la C谩mara de Apelaciones y Garant铆as revoc贸 el pronunciamiento de Tapia en virtud de la presunta falta de determinaci贸n de las personas que presumiblemente ser铆an afectadas, la ausencia de peligro cierto o amenaza actual a sus derechos y la falta de verificaci贸n de los supuestos de procedencia para el habeas corpus. Adem谩s, consider贸 鈥渜ue la decisi贸n de primera instancia configur贸 un exceso en la funci贸n jurisdiccional al asumir funciones del Poder Ejecutivo鈥.

Finalmente la causa lleg贸 a Casaci贸n un mes despu茅s de la intervenci贸n de la C谩mara de Apelaciones, y el m谩ximo tribunal penal comenz贸 su tratamiento en noviembre pasado. En su sentencia, Casaci贸n contradice a la instancia revisora que hab铆a revocado el fallo de Tapia y define que en el caso en cuesti贸n s铆 se presenta un supuesto de acci贸n colectiva y preventiva.

鈥淓l derecho de H谩beas Corpus consiste en la posibilidad para cualquier persona 鈥 sistema de acci贸n popular- de pretender que un Juez haga cesar la privaci贸n de la libertad o la amenaza actual de privaci贸n de libertad que arbitrariamente sufre una persona, pues no se funda en orden escrita de autoridad competente (鈥) Tiene, en consecuencia, por objeto resguardar la libertad ambulatoria de las personas mediante la implementaci贸n de un mecanismo de protecci贸n sencillo, r谩pido y operativo tendiente a consolidar, de modo efectivo y cierto, el reconocimiento del derecho acordado en tal sentido por nuestra Carta Fundamental y Provincial鈥, se帽ala Casaci贸n.

鈥淓n su forma tradicional, la garant铆a del H谩beas Corpus ten铆a un car谩cter reparador. Con el prop贸sito de brindar una protecci贸n m谩s amplia a la libertad f铆sica y ambulatoria de las personas, que se adecua plenamente a los fines personalistas de la Ley Fundamental, la aplicaci贸n de la garant铆a constitucional fue extendida a otras hip贸tesis: el H谩beas Corpus preventivo, correctivo y restringido鈥, agrega.

Asimismo, se帽ala que lo resuelto por la C谩mara de Apelaciones 鈥渘o se ajusta a derecho鈥 en lo relativo a la amplitud y presunta vaguedad del grupo de personas comprendidas en el habeas. De igual forma critica la aludida 鈥渁usencia de peligro cierto o amenaza actual鈥 para las personas comprendidas en el habeas, al contrastar esa afirmaci贸n con los datos oficiales sobre causas iniciadas contra personas por tenencia de estupefacientes para consumo: m谩s del 40 por ciento del total.

鈥淓l 谩mbito de autonom铆a individual, protegido jur铆dicamente por el art铆culo 19 de la Constituci贸n Nacional, es comprensivo no s贸lo de la esfera dom茅stica, del c铆rculo familiar y de amistad sino tambi茅n de otros aspectos de la personalidad espiritual y f铆sica de las personas (鈥) Son las acciones privadas internas y externas que no interesan al orden y a la moral p煤blica ni causan perjuicios a terceros, es decir que no afectan al bien com煤n. El caso en an谩lisis, de tenencia de estupefacientes para consumo personal, se trata de una acci贸n privada externa, cuando no interna鈥, define Casaci贸n que, con los votos de Daniel Carral y Ricardo Maidana, revoc贸 lo dispuesto por la C谩mara de Apelaciones y restableci贸 el alcance del fallo de Tapia.

Al mismo tiempo, rechaz贸 la desestimaci贸n de la CPM y otros organismos de derechos humanos 鈥揅ELS, APDH y CEDIR- como amicus curiae en la causa formulada por la C谩mara de Apelaciones, en raz贸n de no haber sido se帽alada como motivo de agravio en el recurso de apelaci贸n presentado por la Fiscal铆a de Estado.

Fuente: https://www.andaragencia.org/casacion-prohibe-detenciones-por-tenencia-de-estupefacientes-para-consumo-personal/