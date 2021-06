–

De parte de Indymedia Argentina June 14, 2021 12 puntos de vista

La Sala 1掳 de Casaci贸n bonaerense ratific贸 el fallo del Tribunal Oral de Pergamino en el juicio por la masacre de de la comisar铆a 1掳 ocurrida en marzo de 2017. Los jueces Natiello y Kohan rechazaron la pretendida rebaja de las condenas solicitadas por la defensa y, al mismo tiempo, se negaron a modificar la calificaci贸n legal de los hechos para que sean considerados homicidio, tal como hab铆a solicitado la CPM como patrocinante de las familias de las v铆ctimas. De este modo, se confirm贸 la sentencia de primera instancia de diciembre de 2019 y los polic铆as mantendr谩n las condenas oportunamente dictadas. Mientras tanto, una nueva causa derivada del debate original llega a juicio con dos nuevos agentes bonaerenses imputados.

(Agencia ANDAR) El fallo de los jueces Carlos Angel Natiello y Mario Eduardo Kohan, integrantes de la sala 1掳 de Casaci贸n Bonaerense, manifiesta que, en relaci贸n a los hechos ocurridos en la comisar铆a 1掳 de Pergamino el 2 de marzo de 2017 鈥渟e prioriz贸 la seguridad por sobre la vida y la salud de las personas detenidas鈥. Qued贸 entonces confirmada la sentencia del Tribunal Oral N掳1 de Pergamino, que en diciembre de 2019 reconoci贸 que los polic铆as imputados actuaron por omisi贸n conociendo plenamente el desenlace que pod铆an producir los hechos y que, por lo tanto, deb铆an haberse representado el riesgo que estos significaban para la vida de las personas all铆 detenidas, y en consecuencia imparti贸 la siguientes condenas: el comisario Alberto Donza, 15 a帽os de prisi贸n; Alexis Eva, 14 a帽os; Brian Carrizo y Mat铆as Giulietti, 11 a帽os; Sergio Rodas, 8; y 6 a帽os a Carolina Guevara.

El fallo de Casaci贸n, que examina extensamente recursos interpuestos tanto por la defensa como la querella, considera debidamente probado que 鈥渕ientras el fuego comenzaba a extenderse los polic铆as s贸lo atinaron a observar la situaci贸n, estando todos los uniformados enterados de lo que estaba sucediendo, sin embargo, priorizando la seguridad por sobre la salud y la vida de quienes estaban bajo su custodia en los calabozos de la comisar铆a, no dieron ninguna orden ni realizaron maniobras tendientes a salvaguardar la vida de los internos, que encerrados, s贸lo pod铆an gritar por auxilio.鈥

De este modo, el fallo consolida lo ya resuelto por el Tribunal de juicio, en la medida que deja firmes las sentencias conocidas y no hace lugar a las pretensiones de los polic铆as. Esto vuelve irreprochable la responsabilidad de los agentes bonaerenses en los hechos que terminaron con la vida de los j贸venes Sergio Filiberto, Federico Perrotta, Alan C贸rdoba, Franco Pizarro, John Mario Carlos, Juan Jos茅 Cabrera y Fernando Emanuel Latorre, el 2 de marzo de 2017 en la comisar铆a 1掳 de Pergamino.

Sin embargo, el fallo rechaza un recurso presentado por la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), que en su calidad de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura representa a las familias de las v铆ctimas, en el que se solicitaba la recalificaci贸n del hecho como homicidio simple y la imposici贸n de una nueva pena, al considerar hubo 鈥渁rbitrariedad en la valoraci贸n de la prueba, determinando una err贸nea calificaci贸n legal de los hechos鈥.

En este mismo sentido, tampoco se hizo lugar al pedido de revisi贸n de las prisiones domiciliarias por considerar que no se ha acreditado, en opini贸n de Casaci贸n, cu谩les son los riesgos procesales. Esto niega algo que se viene manifestando desde el desarrollo del propio debate y que se evidenci贸 a煤n m谩s con la causa iniciada ante los sucesos causados por el imputado Brian Carrizo quien, tras conocerse el fallo, arroj贸 de manera violenta una silla al sector de las familias de las v铆ctimas y sus defensores

Respecto de esta decisi贸n de Casaci贸n, Margarita Jarque, Directora del programa de Litigio Estrat茅gico de la CPM, expres贸: 鈥渆ntendemos que resulta adecuado no hacer lugar a la baja de las condenas requerida por las defensas, pero no conforma a las familias ni a la CPM que no se haya revisado la calificaci贸n legal de abandono de personas seguido de muerte que deber铆a haber mutando a la figura de homicidio. M谩xime cuando en un texto de su resolutorio el Tribunal refiri贸 a una 鈥渢rampa mortal鈥 tendida por los polic铆as imputados. Esto resulta por dem谩s contradictorio ya que debe interpretarse, a las claras, el dolo que implica representarse el resultado muerte de los detenidos al mantenerlos encerrados durante el incendio y no hacer nada para evitarlo. Tampoco nos conforma la liviandad con la que se ha tratado el cumplimiento efectivo de la condena en el encierro.鈥

En las 煤ltimas horas tambi茅n se conoci贸 la elevaci贸n a juicio de una causa que se deriva del debate original y constituye un avance en el camino de justicia por la Masacre de Pergamino. Se trata una nueva causa en la que se acusa a los polic铆as Eduardo 鈥渆l Turco鈥 Hamu茅 y Renzo Giracci por haber brindado falsos testimonios durante el desarrollo del primer juicio en el tribunal pergaminense, con la intenci贸n de encubrir a sus compa帽eros en una clara demostraci贸n de cuerpo de la fuerza policial.

Fuente: https://www.andaragencia.org/casacion-ratifico-la-condena-a-los-policias-responsables-de-la-masacre-de-la-comisaria-1-de-pergamino/